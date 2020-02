Hokejisté Českých Budějovic vedou první ligu už od 40 bodů

Praha - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 25. kole nadstavby první ligy v Chomutově 2:1 a jejich náskok v čele se zvýšil už na 40 bodů před druhým Přerovem, který podlehl v Litoměřicích 4:5 po samostatných nájezdech. Zubr přesto zvýšil náskok před třetím Vsetínem už na osm bodů, protože Valaši prohráli doma s Havířovem 2:5.

V duelu v Chomutově vydržel bezbrankový stav až do 47. minuty, kdy otevřel skóre Zdeněk Doležal a za 124 sekund zvýšil Martin Beránek. Piráti snížili 96 vteřin před koncem, ve vlastním oslabení skóroval Roman Chlouba. Chomutov ztratil šanci na posun na třetí místo před Vsetín.

Přerov prohrál třetí z posledních čtyř zápasů. V Litoměřicích vedl 3:1 i 4:2, ale v závěru tří třetiny smazal dvěma góly ztrátu Martin Kadlec a rozstřelu rozhodl David Jindra. Kadlec i Matěj Beran přispěli k vítězství shodně třemi body za dvě branky a jednu asistenci.

Vsetín neuspěl poprvé po třech vítězstvích za sebou. Vedl sice ještě na konci druhé třetiny 2:1, ale v 38. minutě vyrovnal Jan Bambula, po 16 sekundách třetí třetiny otočil stav v početní výhodě čtyř proti třem David Chroboček, vzápětí zvýšil Filip Seman a výsledek dovršil Lukáš Bednář. Pátou porážku v řadě si připsala pátá Slavia, která podlehla Porubě 2:3. Rozhodl o tom v 56. minutě Tomáš Jáchym.

Devátá Jihlava už s jistotou postupu do předkola play off prohrála v derby týmů z Vysočiny v Třebíči 1:2. Horácká Slavia si tak drží se třemi zápasy do konce osmibodový náskok před Frýdkem-Místkem, který vyhrál nad Prostějovem 6:3.

První hokejová Chance liga - 25. kolo nadstavby:

--------

O pořadí v play off:

Slavia Praha - Poruba 2:3 (1:0, 0:2, 1:1), Chomutov - České Budějovice 1:2 (0:0, 0:0, 1:2), Litoměřice - Přerov 5:4 po sam. nájezdech (1:2, 0:1, 3:1 - 0:0), Vsetín - Havířov 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

Tabulka:

1. České Budějovice 55 46 1 4 4 244:120 144 2. Přerov 56 28 7 6 15 151:128 104 3. Vsetín 55 27 5 5 18 173:145 96 4. Chomutov 56 28 2 4 22 164:148 92 5. Slavia Praha 55 24 6 1 24 164:160 85 6. Havířov 55 27 1 2 25 143:144 85 7. Litoměřice 55 22 5 6 22 188:179 82 8. Poruba 55 23 3 0 29 164:170 75

O účast v předkole play off:

Ústí nad Labem - Kadaň 6:4 (2:1, 2:0, 2:3), Benátky nad Jizerou - Sokolov 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0), Frýdek-Místek - Prostějov 6:3 (2:0, 2:2, 2:1), Třebíč - Jihlava 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Tabulka:

9. Jihlava 55 28 3 8 16 165:130 98 10. Třebíč 55 27 5 5 18 167:141 96 11. Frýdek-Místek 55 22 8 6 19 195:158 88 12. Prostějov 55 23 3 7 22 181:175 82 13. Benátky nad Jizerou 55 13 13 3 26 145:174 68 14. Ústí nad Labem 55 14 2 6 33 149:220 52 15. Kadaň 55 11 3 3 38 121:238 42 16. Sokolov 55 7 4 5 39 143:227 34