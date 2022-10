Hokejisté Českých Budějovic se proti Plzni pokusí prolomit sérii porážek

Praha - Hokejisté Českých Budějovic se pokusí ve čtvrteční předehrávce 13. kola extraligy proti Plzni ukončit sérii devíti porážek. Motor se po vydařeném vstupu do soutěže, kdy vyhrál třikrát za sebou, dostal do krize a propadl se z čela tabulky na předposlední místo. Proti Plzni budou Jihočeši usilovat o první výhru od 20. září.

"Není to pro mě nepříjemné. Je to krásný test. Teď se o sobě učím, učím se o svých hráčích a naší organizaci, jak se k této situaci postavíme. Beru to jako výzvu. Jdu pracovat, připravím se a budu se snažit být lepší," řekl trenér Jaroslav Modrý k situaci svého týmu po úterní porážce na ledě Kladna.

Již poněkolikáté ale zdůraznil, že hráči musejí zlepšit výkon. "Každý musí přinést něco na stůl, abychom měli jako tým úspěch. Soutěž není jednoduchá, jsou v ní týmy, které mají tradici, hrdost a výborné hokejisty," uvedl bývalý úspěšný obránce. Řada svěřenců podle něj zůstává za očekáváním. "Plno kluků se nám pořád schovává a tím pádem nemáme dost (síly), abychom přesunuli váhy na naši stranu," podotkl Modrý.

Českobudějovičtí mají zároveň problém se složením týmu. Dlouhodobě je mimo hru elitní obránce Stuart Percy, ze zápasu na Kladně předčasně odstoupili zraněná brankářská jednička Dominik Hrachovina i kapitán a nejproduktivnější hráč týmu Milan Gulaš.

Ideální vstup do sezony nezažívá ani Plzeň, která prohrála tři z posledních čtyř zápasů. Ve dvou předchozích utkáních přesto ukázali náznak zlepšení. Po nedělní výhře nad Litvínovem následovala doma porážka s Mladou Boleslaví 1:2 po nájezdech.

Zisk čtyř bodů ze šesti možných i úterní výkon proti Středočechům kouč Petr Kořínek přes porážku ocenil. "Chtěl bych kluky pochválit, jak byli obětaví a kolik zblokovali střel. Takhle musíme jít dál. S koncovkou se trápíme, čekáme více od zkušených hráčů, ale věříme, že to z jejich strany přijde," prohlásil Kořínek.

Obránce Michal Houdek věří, že bodová řada bude narůstat a další příspěvek na konto přidají Indiáni hned ve čtvrtek na jihu Čech. "Českým Budějovicím se také tolik nedaří a čekám o to větší boj. Tabulka je našlapaná. Potřebujeme každý zápas bodovat. Může to být další cenný bod z Budějovic, ale samozřejmě doufáme, že jich tam získáme co nejvíce," přál si Houdek.

Tabulka:

1. Pardubice 12 4 4 3 1 34:25 23 2. Vítkovice 12 6 1 2 3 37:30 22 3. Mladá Boleslav 12 5 3 0 4 28:21 21 4. Brno 12 5 3 0 4 38:32 21 5. Liberec 11 2 4 5 0 33:25 19 6. Olomouc 10 5 2 0 3 26:18 19 7. Hradec Králové 11 5 1 1 4 23:23 18 8. Třinec 10 5 0 2 3 27:25 17 9. Sparta Praha 11 4 2 1 4 32:31 17 10. Karlovy Vary 11 4 2 0 5 31:37 16 11. Plzeň 12 3 1 2 6 31:35 13 12. Kladno 12 3 1 2 6 19:33 13 13. České Budějovice 12 3 0 3 6 27:39 12 14. Litvínov 12 2 0 3 7 26:38 9