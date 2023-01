Hokejisté Českých Budějovic otočili zápas proti Boleslavi, rozhodl Štencel

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic otočili zápas 42. kola extraligy proti Mladé Boleslavi a po výhře 5:4 v prodloužení bodovali v domácím prostředí počtvrté za sebou. Motor si vynutil prodloužení druhým gólem Martina Hanzla v čase 59:59, v 63. minutě rozhodl Jan Štencel. Bruslaři tak venku prohráli podeváté za sebou.

"Dva body do tabulky jsou super, ale celkově to byl zápas nahoru dolů. Vedli jsme, pak jsme ztráceli a přišli o náskok, ale v naší situaci jsou dva body určitě dobré," řekl Hanzal na klubovém webu.

Do první větší šance se dostal v 8. minutě Štencel, který se ocitl v ideální pozici před pravou tyčkou, ale příliš váhal se zakončením. V pokračující akci ještě zkusil vystřelit Strnad. Blízko ke gólu byl také Gulaš, jenž pálil z pravého kruhu bez přípravy po ideální přihrávce od Pecha.

Až poté zahrozili hosté. Dvořáčkovi se nezdařila technická finta před Hrachovinou, ale po chvíli našel puk v dezorientované obraně domácích Lunter a otevřel skóre.

Na startu druhé části mohl zvýšit zblízka Šťastný, potom však vyrazil na rychlou zteč čtvrtý útok domácích a bylo srovnáno. Tomeček našel ve středním pásmu Chlubnu, jenž ve správnou chvíli prodloužil dráhu kotouče na Koláčka a jeho střela z mezikruží se zastavila až v boleslavské brance.

Brankář Hrachovina poté nedovolil hostům vzít si zpátky vedení při šanci Dvořáčka. Rána Šťastného z prostoru mezi kruhy letěla mimo branku. Druhý gól Jihočechů zařídil Vondrka, který převzal puk od Gulaše, zatáhl akci po pravé straně a bekhendem zkušeně zacílil po ledě mezi betony klečícího Novotného.

Do třetí třetiny vstoupili Jihočeši neúspěšnou přesilovkou při vyloučení Lintuniemiho. Potom šel za katr Šenkeřík a v početní výhodě finský obránce prostřelil Hrachovinu švihem po ledě od modré čáry. Domácí brankář následně zmařil šanci Najmana, na protější straně podržel svůj tým Novotný po střele Doležala.

Hosté získali vedení po sérii křižných přihrávek, kterou zblízka zakončil Šťastný. O dvě minuty později navíc navýšili náskok díky pohotové reakci Bičevskise na kotouč nešťastně odražený jeho krajanem Bindulisem.

Jihočeši se ale nevzdali a podařilo se jim vynutit si prodloužení. V 57. minutě snížil na 3:4 Hanzl, jenž pohotově doklepl do mladoboleslavské branky volný puk před Novotným. Stejný hráč se postaral i o vyrovnání, když sekundu před koncem základní hrací doby tečoval střelu Gulaše od modré čáry.

"Před prvním gólem trošku zaváhal gólman soupeře. Nejspíš si myslel, že má puk pod sebou, ale byl před ním. Já jsem to jen dobruslil a doklepnul do prázdné branky. V druhém případě vystřelil Milan Gulaš na branku a mě to jen kleplo do hokejky. Dva šťastné góly," řekl Hanzl.

V prodloužení poté Motor dokonal obrat, když se na vítězné brance opět podílel Hanzl. Novotného překonal Štencel. "Jejich dva hráči propadli, takže jsme jeli dva na jednoho. Nahrál jsem Honzovi, který to výborně zakončil," dodal Hanzl.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (České Budějovice): "Z utkání si odnášíme smíšené pocity. Dokázali jsme otočit nepříznivý stav z úvodu, ale na začátku třetí třetiny jsme nevyužili přesilovku a potom nám Boleslav odskočila o dva góly. Vzhledem k vývoji jsme nakonec získali zlaté dva body."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Odehráli jsme výborně první třetinu. Získali jsme vedení, ale ve dvou třech situacích nás také podržel brankář. Na začátku druhé části jsme bohužel neproměnili velké šance. Potom byl lepší domácí tým. Ve třetím dějství jsme si pomohli přesilovkou, ale mohli jsme lépe zvládnout závěr utkání. Jsou to zbytečně ztracené dva body."

HC Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 5:4 v prodl. (0:1, 2:0, 2:3 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Koláček (Chlubna, Tomeček), 36. Vondrka (Gulaš, Hovorka), 57. M. Hanzl (Šenkeřík), 60. M. Hanzl (Gulaš, Pech), 63. Štencel (M. Hanzl) - 11. Lunter (Dvořáček), 45. Lintuniemi (Přibyl, Dvořáček), 54. Šťastný (Bičevskis, J. Stránský), 56. Bičevskis (Šťastný, J. Stránský). Rozhodčí: Šindel, Hribik - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 5377.

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis - Gulaš, Pech, Vondrka - Valský, M. Hanzl, Dzierkals - Doležal, Toman, Strnad - Tomeček, Koláček, Chlubna. Trenér: Čermák.

Mladá Boleslav: Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Čech, R. Jeřábek, od 41. navíc Štich - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, M. Beránek - Dvořáček, Přibyl, Lunter. Trenér: Kalous.