Hokejisté Českých Budějovic kvůli nákaze covidem museli odložit dva zápasy

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic museli kvůli nákaze několika hráčů koronavirem do karantény a nenastoupí k nejbližším dvěma extraligovým utkáním. V pátek měli hrát v Litvínově a v neděli v Karlových Varech. O odložení zápasů informoval Motor na svém webu. O náhradních termínech se bude jednat.

"Krajská hygienická stanice nařídila z důvodu nákazy několika hráčů nemocí covid-19 mužstvu do neděle karanténu. V pondělí by se měl Motor po ukončení karantény vrátit do tréninku, úterní domácí duel s Vítkovicemi by se tak měl uskutečnit," uvedl šestý celek extraligové tabulky.

V extralize jde o druhý takový případ v krátké době. Přesně před týdnem museli do karantény také hokejisté Třince. Přestože se Oceláři vracejí po týdnu a odložení tří zápasů k tréninku, problémy v jejich mužstvu i nadále přetrvávají. V pátek sice obhájce titulu odehraje domácí duel 41. kola proti poslednímu Zlínu, ale v neděli v Olomouci nenastoupí.

Při testech potřebných pro výstup z karantény se totiž objevilo několik dalších pozitivních nálezů na koronavirus u hráčů, kteří byli před týdnem negativní. Zatímco Berani nesouhlasili s odkladem utkání, s Olomoucí se Třinečtí na odložení duelu domluvili. V pátek tak Slezanům pomůžou hráči z partnerského prvoligového Frýdku-Místku a juniorky.

Až do minulého týdne se navzdory pokračující pandemii v této extraligové sezoně žádná utkání odkládat nemusela. Od konce listopadu ale může do hlediště jen omezený počet diváků - maximálně tisíc. Svaz spolu s kluby usilují o změnu na procentuální omezení podle kapacity jednotlivých hal. Od úterý platí zkrácená karanténa ze 14 dní na pět.

Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla pro případy, že by covid-19 zasáhl do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů, následně by ale automaticky nenásledovala kontumace. Duelem by se zabývala sportovně-technická komise hokejového svazu.

Mužstva, která chtějí postoupit do play off, musí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehrály všechny kluby.