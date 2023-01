Hokejisté Českých Budějovic i počtvrté v sezoně porazili Třinec

Utkání 40. kola hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec, 22. ledna 2023 v Českých Budějovicích. Milan Gulaš z Českých Budějovic dává druhý gól do brány brankáře Třince Ondřeje Kacetla.

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 40. kole extraligy Třinec 3:2 a uspěli tak i ve čtvrtém vzájemném zápase s Oceláři v sezoně. Motor se zároveň v tabulce posunul na 12. místo před Brno. Úřadující mistr prohrál potřetí za sebou, nepomohly mu ani dvě branky Andreje Nestrašila.

V úvodních minutách se vyznamenal budějovický gólman Hrachovina, jenž ukryl do lapačky jedovatou střelu Nestrašila a zlikvidoval sólo Hrehorčáka. Vzápětí byl vyloučený Percy a v přesilovce otevřel skóre Nestrašil bekhendovou střelou pod horní spojovací tyčku.

Vyrovnání brzy zařídil veterán Pech, jenž uspěl také bekhendovou trefou umístěnou tentokrát po ledě pod chrániči Kacetla. Hosté následně překonali Hrachovinu podruhé, ale rozhodčí neuznal gól pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Při trestu třineckého Daňa se ocitl sám před brankou Pech, nedokázal však zakončit. Ve druhé přesilovce Ocelářů zahrozil Chmielewski.

Na začátku druhé části Jihočeši vzorně ubránili oslabení. Potom se hrál oboustranně nepřesný hokej až do poloviny základní hrací doby, kdy z brejkové situace opakovanou střelou otočil skóre Gulaš. Domácí ožili a třinecký brankář Kacetl měl plné ruce práce s nápřahem Vráblíka od modré čáry i nebezpečným pokusem Doležala z otočky.

Ve 37. minutě vyrobil hrubku Hudáček, který od zadního mantinelu poslal kotouč před vlastní branku a nikým nehlídaný Valský zblízka přidal laciný třetí gól. Snížit se pokusil Daňo u pravé tyčky, mnohem zajímavější příležitost si však vytvořili Vondrka se Štencelem, kteří jeli dva na jednoho, nebo Bindulis ranou z dálky.

V oslabení na startu třetí části ohrozil Kacetla útočník Strnad, po něm ještě Pech. Ve 46. minutě se dostali do šance tři domácí hráči: Vondrka pálil z pravého kruhu, Šenkeřík napřáhl od modré čáry, Valský zkoušel zakončit z prostoru mezi kruhy. Skórovat však nedokázal nikdo z nich.

Ke své škodě potom hráči Motoru nevyužili početní výhodu. Další přesilovku hrál i Třinec, ale Daňo nedokázal skórovat ve výhodné pozici u pravé tyčky. Zbytečnou pasivitu Budějovic v závěru potrestal přesnou trefou zdálky Nestrašil a nastalo drama. Minutu a půl před sirénou sáhli hosté k power play, sevřeli domácí v pásmu, ale Hudáček zblízka trefil jen tyčku odkryté branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Novotný (České Budějovice): "Znovu jsme měli špatný vstup do utkání. Třinec měl lepší pohyb, my jsme začali hrát až v 10. minutě. Ve druhé třetině už jsme hráli, co jsme chtěli, šly nám nohy. Kluky musím pochválit za hru v oslabení hlavně ve třetí třetině, byla tam velká obětavost. Musíme se ale ještě hodně učit, jak dotáhnout zápasy s rozdílem jednoho gólu. V každém případě jsme rádi za tři body proti silnému soupeři."

Vladimír Országh (Třinec): "První třetina byla z naší strany celkem slušná. Ve druhé jsme udělali velké množství chyb. Ve třetí nám nevyšly dvě přesilovky. Trochu nás povzbudil kontaktní gól, ale v power play jsme netrefili prázdnou branku."

HC Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Pech (Strnad, Gulaš), 31. Gulaš (Pech, Bindulis), 37. Valský (Vondrka) - 7. Nestrašil (L. Hudáček), 56. Nestrašil (Daňo). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Brejcha, Malý. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. Diváci: 4844.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis - Gulaš, Pech, Vondrka -Valský, M. Hanzl, Dzierkals - Doležal, Vopelka, Strnad - Tomeček, Toman, Koláček. Trenér: Čermák.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, J. Jeřábek, Čukste, Roth, M. Doudera - M. Růžička, M. Roman, Nestrašil - Hrňa, L. Hudáček, Daňo - Kurovský, Hrehorčák, Chmielewski - Dravecký, Haas, Svačina. Trenér: Moták.