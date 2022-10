Hokejisté Českých Budějovic hrající i o trenéra Modrého zdolali Plzeň

Praha - Hokejisté Českých Budějovic zdolali v předehrávce 13. kola extraligy doma Plzeň 3:2 po samostatných nájezdech a zabrali po sérii devíti porážek, během kterých získali jen tři body. Kouč Motoru Jaroslav Modrý měl od vedení po úterní prohře v Kladně 1:2 ultimátum, že v případě další porážky na lavičce skončí. V rozstřelu rozhodl Lukáš Pech.

Motor se musel obejít bez dvou zraněných opor - brankáře Dominika Hrachoviny a kanonýra Milana Gulaše, kteří se zranili v Kladně. Ve 3. minutě se ujali hosté snadno vedení. Rozehrávku gólmana Strmeně za brankou zblokoval Kodýtek a Schleiss skóroval do prázdné klece.

Jihočeši odpověděli tlakem, při kterém měl největší šanci Toman, ale gólman Pavlát zasáhl lapačkou. Na druhé straně mohl zvýšit Kodýtek, který nastoupil k jubilejnímu 300. utkání v extralize, ale sám před Strmeněm minul. Domácí se ubránili při Šenkeříkově trestu a při Štenclově vyloučení před pauzou trefil Dvořák z dorážky horní tyč.

Strmeň kryl v úvodu druhé části Langovu šanci. První přesilovku domácím nabídl faulem Baránek, Pavlát ale pokusy Hanzla a Šenkeříka chytil. S koncem početní výhody neproměnil Vopelkovu přihrávku Valský. V polovině utkání při Marcelově pobytu na trestné lavici zvýšil po Rekonenově šanci z dorážky do odkryté branky Kodýtek.

Motor se dočkal gólu také v početní výhodě při Mertlově trestu. Hanzlova střela ještě za Pavlátem neskočila, ale puk se odrazil k Pechovi, který u levé tyče snadno snížil. A hned za 41 sekund Jihočeši ztrátu smazali. Tomeček ještě možnost nevyužil, ale Valský z dorážky po Pechově práci před brankou vyrovnal.

Do závěrečné části nastoupili domácí aktivně, ale Pavlát odolával i při Baránkově trestu a kryl i střelu explzeňského Dzierkalse, který zakončil vlastní individuální akci. Plzeň nevyužila přesilovku při Vopelkově trestu. V 53. mohl vrátit hostům vedení Kodýtek a z dorážky z levé tyče neuspěl ani Rekonen. Na druhé straně po přečíslení nepřekonal Pavláta Toman.

Nastavení nerozhodlo a v nájezdech se prosadil jako jediný v páté sérii Pech.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Našli jsme cestu k vítězství. Nebylo to pěkné. Hlavně na začátku jsme byli nějací pokleslí, protože se staly nějaké věci, které nebudeme komentovat. Prohrávali jsme 0:2 a vůbec to nebylo jednoduché. Našli jsme cestu zpátky. V penaltách je to hop nebo trop. Nám se to povedlo. Vzal to do ruky kluk (Lukáš Pech), který je tady jeden z lídrů a dělá fantastickou práci jak na ledě, tak v kabině. Je to fajn."

Petr Kořínek (Plzeň): "Vstoupili jsme do utkání dobře. Dostali jsme se do vedení. Druhá třetina byla z naší strany výborná. Hodně jsme se udrželi u soupeře v pásmu a měli jsme spoustu šancí. Povedlo se nám dát druhý gól z přesilovky. Pak jsme se po hloupém faulu ke konci druhé třetiny nechali vyloučit, soupeř vstřelil branku a vzápětí druhou. Začínali jsme třetí třetinu od nuly. Byli jsme ještě dvě tři střídání pod dekou, soupeř měl nějakou šanci, ale pak se to zase srovnalo. Bylo to nahoru dolů a nějaké šance jsme měli. V prodloužení jsme jeli tři na jednoho, bohužel jsme to nevyužili. Nájezdy jsou obehraná písnička, stalo se nám to už poněkolikáté."

HC Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Pech (M. Hanzl, Šenkeřík), 38. Valský (Pech), rozhodující sam. nájezd Pech - 3. Schleiss (Kodýtek), 31. Kodýtek (Rekonen, Zámorský). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Rampír, Zíka. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5306.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, P. Marcel, Šenkeřík, Kachyňa, Bindulis - Vopelka, M. Hanzl, Dzierkals - Karabáček, Pech, Čachotský - V. Tomeček, M. Toman, Strnad - Z. Doležal, Koláček, F. Přikryl. Trenér: Modrý.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Kaňák, Vitaloš, Baránek, Kremláček, Houdek - Rekonen, Kodýtek, Schleiss - A. Dvořák, Mertl, Hrabík - Adamec, Malát, Blomstrand - Bitten, M. Soukup, M. Lang. Trenér: Kořínek.

Tabulka:

1. Pardubice 12 4 4 3 1 34:25 23 2. Vítkovice 12 6 1 2 3 37:30 22 3. Mladá Boleslav 12 5 3 0 4 28:21 21 4. Brno 12 5 3 0 4 38:32 21 5. Liberec 11 2 4 5 0 33:25 19 6. Olomouc 10 5 2 0 3 26:18 19 7. Hradec Králové 11 5 1 1 4 23:23 18 8. Třinec 10 5 0 2 3 27:25 17 9. Sparta Praha 11 4 2 1 4 32:31 17 10. Karlovy Vary 11 4 2 0 5 31:37 16 11. Plzeň 13 3 1 3 6 33:38 14 12. České Budějovice 13 3 1 3 6 30:41 14 13. Kladno 12 3 1 2 6 19:33 13 14. Litvínov 12 2 0 3 7 26:38 9