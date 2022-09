Hokejisté Českých Budějovic a Vítkovic budou hájit stoprocentní bilanci

Praha - Hokejisté Českých Budějovic a Vítkovic budou v pátečních zápasech 3. extraligového kola hájit dosud stoprocentní bilanci. Jihočeši, kteří mají za sebou už tři utkání a vévodí tabulce s devítibodovým ziskem, se představí v Mladé Boleslavi. Rovněž Ostravané budou hrát v aréně soupeře, prověří je Hradec Králové. Hned tři týmy čeká naopak boj o první bodový zisk - na nule jsou Litvínov, Karlovy Vary a Plzeň, kterou v duelu s Pardubicemi povedou noví trenéři.

Mladoboleslavští hokejisté vstoupili do sezony výhrou nad Spartou, ale následně vyšli naprázdno v Olomouci. "Je začátek sezony, všichni mají hodně sil. Vůbec jsme si nepomohli přesilovými hrami," uvedl trenér Ladislav Čihák, kde měli Středočeši hlavní rezervy. Jihočeši budou pro tým výzvou, za tři zápasy je dosud nikdo nedokázal obrat o body.

Motor má už tři výhry, neboť si v úterý předehrál zápas 4. kola proti Litvínovu (6:3). "Máme devět bodů, takže za nás dobré. Těžký začátek, těžký los. Neměli jsme jednoduché soupeře, ale poradili jsme si s tím. Paráda," pochvaloval si zkušený útočník Lukáš Pech. Ujistil však, že tým se nenechal dobrým vstupem do sezony ukolébat. "Vždy se dá na něčem zapracovat. Určitě můžeme hrát lépe do obrany, musíme hrát lépe s kotoučem v obraně a lépe to dostávat ven. Nedostávat se pod tlak. I v útoku si více dovolit. Jsou to detaily, jinak ale zatím naše hra není špatná," doplnil Pech.

Hradec Králové má čtyři body, v úvodu však podlehl doma 1:2 v prodloužení Liberci. "Vítkovice jsou skvěle poskládaný mančaft s řadou zvučných jmen. Musíme si dát pozor na Petera Muellera, který dokáže dát z každé střely gól. Nás trápí přesilovky, které rozhodují zápasy, Snažíme se na tom pracovat a věřím, že to bude lepší a lepší a budeme si jimi v zápasech více pomáhat," přál si útočník Aleš Jergl.

Vítkovice neztratily v úvodních dvou zápasech v Litvínově a s Plzní ani bod, pod výhry se čtyřmi góly uvedla letní posila Mueller. Ostravský klub teď prověří vítěz základní části z poslední sezony.

"Víme, že patří k top mužstvům, které vyhlašují nejvyšší cíle. Jsou organizovaní jak v obraně, tak v útoku. Je to pro nás velká zkouška," uvedl trenér Vítkovic Miloš Holaň. "Musíme začít dobře a chytit úvod utkání, aby se nám neopakovala vyloučení hned v prvních střídáních. Musíme udržovat to tempo čtyř útoků co nejdéle, abychom hned nehráli oslabení a nestalo se tak, že někteří hráči se nedostali do hry," zdůraznil Holaň.

Třinec v roli obhájce titulu zaznamenal zatím jediný bod ze šesti možných. Oceláři odstartovali sezonu hůře naposledy v sezoně 2018/19, kterou přesto zakončili titulem. Tehdy byli po dvou kolech dokonce bez zisku.

Třinečtí vykročili za obhajobou prohrami s Českými Budějovicemi (0:2) a v Pardubicích (3:4 v prodloužení). O první vítězství v extralize pod vedením trenéra Zdeňka Motáka budou usilovat doma proti Karlovým Varům, které jsou bez bodu předposlední. Vzájemná utkání vyznívají pro mistra - vyhrál 18 z 21 předchozích duelů, naposledy 7:0.

"Karlovy Vary mají v kádru velmi rychlé hokejisty, takže hrají hodně svižný hokej. Umí v rychlosti otáčet hru, přečíslovat soupeře, mají spoustu brejkových situací," uvedl Moták, jehož tým čeká už v neděli ocelářské derby s Vítkovicemi. "Je před námi těžký víkend, dva těžcí soupeři. Ale já si troufám tvrdit, že jsme v týdnu udělali maximum pro to, abychom na tyto zápasy byli připraveni a dokázali je zvládnout," konstatoval

"Musíme se pořádně nabudit, protože už potřebujeme nějakou výhru, aby se nám lépe dýchalo," doplnil obránce Marian Adámek.

Karlovy Vary jsou na tom ještě hůř, neboť patří ke třem mužstvům u dna tabulky, která zatím nezískala ani bod. Po debaklu v Brně podlehl tým Energie minule doma Hradci Králové těsně 2:3. "Přece jen to byl první zápas doma. Myslím, že na zlepšení potřebujeme více sebevědomí," uvedl útočník Tomáš Redlich.

Litvínov dostal v úterý na jihu Čech šest branek a uzavírá tabulku se skóre 5:12 ze tří zápasů. V pátek vyzve Liberec. "Zase nás srazily hrozné chyby. Všechno obrovské hrubky. Dáváme málo gólů, nedaří se hráčům, kteří v přípravě skórovali. A k tomu góly kasírujeme. Musí se začít od maličkostí. Každý jednotlivec, jeden vedle druhého. A všechno dělat ve prospěch týmu," uvedl pro server isport.cz trenér Vladimír Růžička.

Liberec sice v obou zápasech ztratil body, ale oba dokázal přes nepříznivý vývoj vyhrát. "Je to pořád začátek sezony a stále ještě si to sedá. Určitě to ukazuje sílu týmu, ale musíme se zlepšit. Byli bychom radši, když půjdeme do vedení a nebudeme stále muset dotahovat soupeřův náskok," řekl útočník Michael Frolík.

Plzeň po špatném začátku po pouhých dvou utkáních vyměnila trenéry: Václava Baďoučka a Miloše Říhu nahradili Petr Kořínek s asistentem Františkem Bombicem, jimž pomůže na střídačce i klubový šéf Martin Straka. První soupeřem Indiánů po rekordně rychlé rošádě budou Pardubice, které stejně jako Liberec dokázaly dvakrát uspět v nastavení.

Brno zahájilo sezonu jako na houpačce, po domácím vítězství 6:1 nad Karlovými Vary podlehla Kometa v Českých Budějovicích 2:6. V pátek se na brněnském ledě představí Kladno, jež má dva body za porážky v nastavení.

Statistické údaje před pátečními zápasy 3. kola extraligy: HC Oceláři Třinec (v tabulce 11.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Marcinko - Petr Koblasa oba 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 3,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,50 procenta - Štěpán Lukeš 4,50 a 82,00. Zajímavosti: - Šampion poslední tří dohraných ročníků Třinec má na kontě zatím jediný bod. Po domácí porážce s Českými Budějovicemi 0:2 prohrál v Pardubicích 3:4 v prodloužení. - V součtu s duely Ligy mistrů prohráli Oceláři pětkrát za sebou. - Energie čeká na první body v sezoně. Po prohře na ledě Komety Brno 1:6 doma podlehla Hradci Králové 2:3. - Třinec ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou bodoval a z toho osmkrát vyhrál. - Třinecký obránce Marian Adámek může sehrát 200. zápas v extralize. HC Škoda Plzeň (12.) - HC Dynamo Pardubice (4.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Kaňák 2/2 (1+1) - Tomáš Zohorna 2/4 (3+1). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 3,03 a 90,16 - Roman Will 3,31 a 84,78. Zajímavosti: - Na lavičce Plzně si odbudou premiéru nový kouč Petr Kořínek s asistentem Františkem Bombicem, kteří v pondělí nahradili odvolané trenérské duo Václav Baďouček, Miloš Říha. Pro pětapadesátiletého Kořínka, bývalého útočníka a odchovance Plzně, to bude extraligová premiéra v roli hlavního trenéra. - Plzeň je zatím bez bodu, protože prohrála doma s Olomoucí 1:2 a v Ostravě s Vítkovicemi 2:4. - Dynamo vyhrálo oba dosavadní duely v prodloužení - v Kladně (5:4) a doma nad Třincem. - Pardubice vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných duelů. - Bek David Kvasnička z Plzně může sehrát 200. zápas v extralize. - Plzeňský obránce Vladimír Kremláček v sobotu oslaví 20. narozeniny a útočníkovi Západočechů Kryštofu Hrabíkovi bude ve stejný den 23 let. HC Verva Litvínov (14.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Andrej Kudrna 3/2 (2+0) - Tomáš Filippi 2/4 (1+3). Statistiky brankářů: Šimon Zajíček 3,60 a 88,61, Denis Godla 6,00 a 82,35 - Petr Kváča 1,89 a 92,86. Zajímavosti: - Litvínov je po třech zápasech bez bodu. Po domácí prohře s Vítkovicemi neuspěl ani na ledě Sparty (0:3) a v Českých Budějovicích (3:6). - Liberec oba své duely vyhrál v nastavení - v Hradci Králové 2:1 v prodloužení a doma s Kladnem 4:3 po nájezdech. - Verva vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných duelů v extralize. - Litvínov se s Libercem utkal dvakrát v letní přípravě - doma prohrál 2:5 a venku zvítězil 4:3. BK Mladá Boleslav (8.) - HC Motor České Budějovice (1.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Róbert Lantoši 2/3 (0+3) - Milan Gulaš 3/7 (5+2). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,02 a 88,24 - Dominik Hrachovina 1,67, 94,85 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po úvodní výhře doma nad Spartou 4:2 prohrála v Olomouci 1:2. - Motor je po třech duelech bez ztráty, na úvodní výhru v Třinci navázal domácími úspěchy s Kometou Brno (6:2) a Litvínovem. - Bruslařský klub od návratu Českých Budějovic do extraligy po sedmi letech v roce 2020 vyhrál šest z osmi vzájemných zápasů. - Dvě zahraniční akvizice Mladé Boleslavi v pátek oslaví narozeniny - finskému obránci Alexu Lintuniemimu bude 27 let a švédskému útočníkovi Pontusi Abergovi 29. HC Kometa Brno (7.) - Rytíři Kladno (10.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Luboš Horký - Matěj Beran oba 2/3 (3+0). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 3,50 a 89,06 - Landon Bow 3,69 a 90,36. Zajímavosti: - Kometa po úvodní domácí výhře nad Karlovými Vary prohrála v Českých Budějovicích. - Rytíři oba své duely prohráli v nastavení - doma s Pardubicemi i v Liberci. - Brňané vyhráli tři z posledních čtyř vzájemných utkání. - Kanadský obránce Rhett Holland z Komety oslaví v neděli 29. narozeniny. Ve stejný den bude 21 let kladenskému útočníkovi Jaromíru Pytlíkovi, který je momentálně na marodce. Mountfield Hradec Králové (6.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Christophe Lalancette 2/3 (2+1) - Peter Krieger 2/5 (0+5). Statistiky brankářů: Jan Růžička 1,97 a 92,45 - Aleš Stezka 2,00 a 93,10. Zajímavosti: - Mountfield v obou duelech v sezoně bodoval. Po domácí prohře s Libercem v prodloužení získal tři body v Karlových Varech. - Ostravané jsou zatím stoprocentní - v běžné hrací době vyhráli v Litvínově i doma nad Plzní. - Vítkovice po sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech naposledy porazili doma Hradec Králové 3:1. - Útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové může v neděli v Kladně sehrát 300. zápas v extralize. Další program: Neděle 25. září - 4. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc, 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové, 17:00 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň (ČT sport), HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 18:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav.