České Budějovice - Se stejným cílem jako v minulých letech vstupují hokejisté Českých Budějovic do prvoligové sezony, v níž je povede nový trenér Václav Prospal. Jihočeši se opět chtějí pokusit o návrat do nejvyšší soutěže, ve které chybějí od roku 2013. Klub počítá s rozpočtem na sezonu kolem 55 milionů korun, což je srovnatelná částka jako v minulém ročníku. Zástupci vedení ČEZ Motor České Budějovice to řekli novinářům.

Tým vstoupí do sezony v sobotu domácím zápasem s Benátkami nad Jizerou. "Cíle jsou tu stále stejné, takže si nemyslím, že by se měnily kvůli tomu, že přišel nový trenérský tým. Ale na druhou stranu teď nebudu říkat, že určitě postoupíme. Uvidíme, jak se soutěž bude vyvíjet," řekl dvojnásobný mistr světa Prospal, který po minulé sezoně nahradil na pozici hlavního kouče Mariana Jelínka.

Podle hráčů nešlo pouze o personální změnu. "Příprava byla diametrálně jiná. Všichni, co měli možnost se na trénink podívat, to viděli. Ten tým na ledě funguje jinak," uvedl kapitán mužstva Zdeněk Kutlák.

Zásadně se změnil i českobudějovický kádr. Po minulé sezoně jej opustila řada hráčů, mezi nimiž byli například i bývalí reprezentanti Václav Nedorost, Filip Novák nebo Petr Vampola. Tým naopak posílil Jiří Šimánek, který se do klubu vrátil po pěti letech v Hradci Králové.

Jihočeši opět budou v domácích zápasech spoléhat na podporu fanoušků. Klub už prodal přibližně 4500 permanentek, což je více než v tuto dobu před minulou sezonou. "Přičítáme ten vyšší zájem i osobnosti trenéra Václava Prospala," uvedl generální manažer klubu Stanislav Bednařík.