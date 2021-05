Hokejisté budou v pondělí usilovat o první úspěch na MS v duelu s Běloruskem

Riga - Čeští hokejisté budou v pondělním třetím utkání na mistrovství světa v Rize proti Bělorusku usilovat o první body na turnaji. Svěřenci trenéra Filipa Pešána po porážkách s Ruskem (3:4) a se Švýcarskem (2:5) měli dnes na turnaji první den bez zápasu. Proti nováčkovi elitní kategorie nastoupí od 19:15 SELČ v přímém přenosu ČT Sport.

Kouč Filip Pešán po sobotním duelu uvedl, že chystá změny v sestavě. Dnes v tréninkové Daugava Aréně, která je kvůli koronavirovým opatřením bez přístupu médií, sestavil formace ve složení Hronek, D. Musil, Klok, Hájek, D. Sklenička, Šulák, Šustr, Moravčík - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Stránský, M. Špaček, J. Vrána - Flek, Chytil, Sekáč - A. Musil, R. Hanzl, Smejkal - Radil, T. Zohorna, Lenc - Blümel.

"Samozřejmě to po těch dvou zápasech není úplně růžové, ale nálada už dneska na tréninku byla bojovná. My se z toho musíme co nejrychleji oklepat a zítra ukázat, jak chceme hrát. Dát do toho maximum a odehrát zápas přesně tak, jak si řekneme. Trénink vypadal výborně, zítra se ještě po rozbruslení podíváme na nějaké video a budeme připravení," řekl v on-line rozhovoru s novináři útočník Dominik Kubalík.

O složení formací podle něj bude jasno až v pondělí. "Uvidíme to asi zítra na rozbruslení. Dneska to byl spíš trénink jakoby bez formací. Pracovali jsme na přesilovkách, to je samozřejmě jeden z nejdůležitějších faktorů. Od toho se chceme odrážet v zápasech a pomoci si tím," doplnil kanonýr Chicaga.

Až před utkání bude zveřejněno i jméno brankáře. Jako jednička do turnaje vstoupil Šimon Hrubec, na poslední třetinu druhého duelu jej vystřídal Roman Will. Oba už jsou informováni, kdo z nich se postaví do brankoviště proti Bělorusům. "My to víme. Jsme o tom informováni vždycky, to by ani nebylo dobře, aby se to někdo dozvěděl v den zápasu. To jsem ani dlouho nezažil," prohlásil Hrubec.

Češi budou chtít zastavit nejhorší vstup do velkého turnaje, který v samostatné historii prožili s dvěma úvodními duely bez bodu jen na Světových pohárech v letech 1996 a 2004. V historii mistrovství světa takto nepovedený start ještě v dobách Československa prožili hokejisté jen v letech 1971, 1986 a 1991. Do této statistiky se ale promítá rozdílná kvalita soupeřů v jednotlivých letech podle rozlosování.

"Samozřejmě jsme si přáli, abychom po dvou zápasech měli šest bodů, ale los byl pro nás hodně těžký. Určitě by bylo lepší začínat třeba s nějakými v uvozovkách slabšími soupeři, i když si myslím, že na tomto mistrovství světa nejsou slabí soupeři, když vidím soupisky," prohlásil Hrubec.

S Běloruskem odehrála česká reprezentace dosud 16 utkání a prohrála jediné. V dubnu 2011 v duelu Euro Hockey Challenge v Minsku zvítězili Bělorusové 3:2 po samostatných nájezdech. Na světových šampionátech Češi vyhráli všech devět soubojů a soupeř získal jediný bod za porážku 2:3 po samostatných nájezdech v roce 2008 v Québecu.

Naposledy hráli s Bělorusy před třemi roky v Kodani a na vítězství 3:0 se ze současného kádru podíleli Kubalík a obránci Filip Hronek, Michal Moravčík, David Sklenička a Libor Šulák, který tehdy vstřelil premiérovou branku v reprezentaci.