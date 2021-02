Hokejisté budou usilovat o třetí výhru nad Švédy

Malmö (Švédsko) - Hokejisté domácího Švédska budou ve čtvrtek večer prvním soupeřem české reprezentace na Švédských hrách v Malmö. Svěřenci trenéra Filipa Pešána budou proti hráčům Tří korunek usilovat o třetí výhru na akcích seriálu Euro Hockey Tour v sezoně, Švédy porazili v listopadu v Helsinkách i v prosinci v Moskvě.

"Švédové jsou na tom skvěle individuálně, jsou silní na puku. Musíme si dát pozor na vyloučení, oni umí dát gól a hlavně musíme být v pohybu. Ukončovat souboje v našem obranném pásmu a dávat si bacha na jejich beky, kteří jsou nebezpeční," řekl asistent trenéra Martin Straka v on-line rozhovoru s novináři po dnešním dopoledním tréninku.

Reprezentace je v Malmö od pondělí, o den později začala trénovat. "Zatím jsme spokojení. V úterý jsme byli dvakrát na ledě, dnes zatím jednou. Udělali jsme spoustu věcí. Hru pět na pět, taktiku, cvičili jsme oslabení, přesilovky. Kluci mají chuť, tréninky jsou v tempu. Spokojenost je," pochvaloval si bývalý vynikající útočník, aktuálně jeden z asistentů Filipa Pešána.

Jeho protějšek Johan Garpenlöv měl před turnajem potíže se složením týmu. Oproti plánům musel oželet start šesti krajánků z KHL, kteří s ohledem na epidemickou situaci nemohli do dějiště dorazit. "Myslím si, že to nebude mít vliv. Jsou to určité problémy, ale v dnešní době se s tím každý popasuje," řekl Straka.

I tento turnaj se koná v takzvané "bublině". Týmy jsou zcela izolované od okolního světa, hotel v Malmö je navíc přímo propojený s arénou. Hráči tím pádem vůbec nevycházejí ven. "Za mě je to asi nejlepší, co bylo. Odpadlo nám cestování v autobuse. V Moskvě jsme jezdili každý den od půl hodiny do hodiny deset. Tohle je ideální. Z hotelového pokoje se dostaneme do kabiny za pět minut. Já jsem spokojený," pochvaloval si Straka.

Trenéři národního týmu mají ve Švédsku k dispozici osm obránců a 15 útočníků, do prvního zápasu by neměli nastoupit bek Daniel Gazda a útok Filip Suchý, Petr Kodýtek, Matěj Blümel. V pozici sedmého obránce by měl začít Filip Král.

V brance začne ve čtvrtek Patrik Bartošák, který v listopadu pomohl reprezentaci proti Švédům k výhře 3:1. "Všechny zápasy tady jsou těžké a na každého soupeře se připravujeme zvlášť. Neřekl bych ale, že na Švédy či Finy je to jiné. Beru to tak, že je to pro mě další utkání za reprezentaci," řekl Bartošák.

"Podívám se na to, co hrají, protože si to už od Karjaly nepamatuji. Už jsem proti nim chytal i dřív, i na mistrovství světa, ale třeba přijedou s něčím novým. Mají tady nové hráče. Asi to nebude procházka růžovou zahradou, ale popereme se s tím," uvedl gólman finského Lahti.

Utkání začne v 19:00.

Předpokládaná sestava: Bartošák - D. Musil, Moravčík, Šulák, Němeček, Klok, Vitásek, F. Král - Lenc, M. Špaček, Birner - Flek, O. Roman, M. Stránský - R. Koblížek, Tomášek, Smejkal - Ordoš, Lakatoš, Flynn.