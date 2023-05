Hokejisté budou proti Kanadě bojovat o druhé místo ve skupině

Riga - Souboj o konečné druhé místo v základní skupině B na mistrovství světa v Rize svedou čeští hokejisté v úterý od 15:20 SELČ s Kanadou, která na český tým ztrácí dva body, ale dnes odpoledne hraje s Norskem. Po tomto zápase a souběžně hraném utkání Dánska se Švýcarskem může být jasno o tom, zda právě druhý celek z Rigy postoupí do čtvrtečního čtvrtfinále v Tampere s domácím Finskem.

Dalšími možnými českými soupeři na úvod play off jsou i USA, Švédsko a teoreticky také Dánsko. O setrvání v Rize či stěhování do Finska rozhodne i případná účast Lotyšska, které by ze čtvrté pozice ve skupině B zůstávalo doma.

"Teď se o to nezajímáme. Uvidíme po konci skupiny, jak to dopadne. Musíme se nachystat nejdřív na Kanadu. Potom uvidíme. Už jsme dostali informace. Jestli budeme cestovat, víme kdy a jak. Kdy jede bus, jak letí letadlo. To víme," řekl kouč trenér Kari Jalonen novinářům.

Naposledy se Češi utkali s Kanadou loni v semifinále šampionátu s Kanadou a prohráli 1:6. V českém týmu je z loňského kádru deset hráčů a do utkání jich zasáhlo osm včetně brankáře Karla Vejmelky. Kanaďané nemají v mužstvu ani jednoho zástupce z loňského stříbrného týmu. U výhry byl jen současný hlavní kouč Andre Tourigny jako asistent Claudea Juliena a v roli asistenta pokračuje D. J. Smith.

Poslední tři souboje s Kanadou sehráli Češi vždy ve fázi o medaile a pokaždé neuspěli. V únoru 2018 na olympijských hrách v Pchjongčchangu v duelu o 3. místo, kde získala Kanada bronz po výsledku 6:4. Před třemi roky uspěla také v semifinále světového šampionátu v Bratislavě po výhře 5:1. Češi zvítězili naposledy v základní skupině olympiády v Pchjongčchangu, kde vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech.

"Proti Kanadě je to vždycky speciální. Nejenom pro mě, ale i pro ostatní. Každý se na zápas proti hráčům z NHL těší. Kanada má zase kvalitní tým, očekáváme rychlou hru do těla, skvělý souboj," řekl Kundrátek, který má kanadskou manželku.

Kanaďané měli mezi 23 hráči na soupisce jediného hokejistu, který nehrál NHL. Osmnáctiletého útočníka Adama Fantilliho z University of Michigan čeká v červnu draft a měl by přijít na řadu jako druhý po jednoznačném favoritovi Connoru Bedardovi.

Od sobotního duelu se Švýcarskem, v kterém Kanaďané utrpěli dosud jedinou porážku na turnaji, nemohou počítat s útočníkem Detroitu Joem Velenem, jenž za surové dupnutí bruslí na nohu Nina Niederreitera dostal trest na pět zápasů a turnaj pro něj skončil. "Každý, kdo ten zákrok viděl, si o něm udělal svůj obrázek," podotkl Kundrátek.

"Asi to má lehce jiný náboj než zápas proti papírově lehčím soupeřům ze zemí, které nemají až takovou hokejovou tradici, ale zase bych z toho nedělal supermač. Je to zápas ve skupině proti Kanadě, mají tam legendu jako Milana Lucice. Proti Švýcarsku byl pro nám taky papírově strašně natřískaný tým, navíc byla skvělá atmosféra," prohlásil útočník Jakub Flek.

Lucic získal Stanleyův pohár v roce 2011 s Bostonem, jeho současný spoluhráč z Calgary Tyler Toffoli o tři roky později s Los Angeles a další útočník Sammy Blais před čtyřmi roky se St. Louis. Na české straně je vítězem Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem sparťanský obránce Michal Kempný.