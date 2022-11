Hokejisté budou na Karjale proti Finům usilovat o nápravu domácí prohry se Švédy

Turku (Finsko) - Hokejisté domácího Finska budou v sobotu druhým soupeřem českého týmu na turnaji Karjala, úvodní akci série Euro Hockey Tour v nové reprezentační sezoně. Oba týmy mají co napravovat, neboť ve čtvrtek první utkání shodně prohrály. Zápas v Turku, kam se národní mužstvo dnes přesunulo letecky z Prahy, začne v 15:30 SEČ.

Oba celky v prvním vystoupení prohrály, ale zatímco úřadující olympijští vítězové i mistři světa Finové uhráli se Švýcary alespoň bod po porážce 2:3 po nájezdech, Češi vedení finským koučem Karim Jalonenem podlehli v Českých Budějovicích Švédům 1:4. "Dopřáli jsme soupeři až příliš snadné góly a měli jsme v utkání dvě takové černé minuty, jež nás stály celý zápas. Rozhodly naše chyby, špatná komunikace," uvedl Jalonen.

"Od Finů čekáme rychlý hokej. Uvidíme, s čím na nás nastoupí, ale my se budeme držet své hry a systému. Se Švédy tam byly pozitivní věci, ale i ty negativní, vždy se něco najde. Prostě jsme prohráli a tak to bereme, teď už se soustředíme na další zápas. Od Švédů jsme tak úplně nevěděli, co čekat po nástupu nového trenéra, Finové pro nás budou v tuto chvíli asi čitelnější, ale je to samozřejmě zápas od zápasu," řekl dnes novinářům jeden z Jalonenových asistentů Libor Zábranský starší.

"A hlavně si přejeme, abychom nemuseli během zápasu čekat hodinu na úpravu ledu," dodal s úsměvem Zábranský s připomínkou prodlevy ve čtvrtečním duelu kvůli potížím s ledovou plochou.

Jak se bude lišit sestava oproti té, která vyjela na led na jihu Čech, trenéři neprozradili. Před turnajem ale avizovali, že chtějí vidět v akci všechny hráče, které povolali. Ve čtvrtek měli volno brankář Roman Will, obránci Martin Jandus s Davidem Němečkem, útočníci David Vitouch s Patrikem Zdráhalem a Marek Zachar byl v roli třináctého útočníka. "Žádné zranění nám zatím plány nenarušuje," ujistil Zábranský.

V průběhu minulého ročníku se obě mužstva utkala celkem pětkrát. Po porážkách na Karjale (2:4), turnaji Channel One Cup (2:3 po sam. nájezdech) i Českých hrách (1:2 po sam. nájezdech) se Češi dočkali výhry až při Švédských hrách (3:1), v utkání základní skupiny světového šampionátu v Tampere už ale měli znovu navrch Seveřané a zvítězili 3:0.

"Odhaduji, že hra bude možná trochu pomalejší než ve čtvrtek se Švédy. Finové se asi nebudou tolik hnát dopředu, i když budou doma. Když jsem viděl soupisku, tak musím říct, že to bude silný mančaft. A nemyslím, že padne příliš mnoho gólů, takže každý gól bude hodně důležitý," řekl útočník Jiří Smejkal, jenž odehrál předchozí dvě sezony právě ve finské nejvyšší soutěži.

Hrát se bude v hale Gatorade Center s kapacitou téměř 12 tisíc diváků, kde hraje domácí zápasy tradiční finský celek TPS Turku.