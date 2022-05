Hokejisté budou hrát v pondělí proti USA o postupovou jistotu i umístění

Tampere (Finsko) - Dva zápasy ve dvou dnech proti velmi těžkým soupeřům čekají v Tampere české hokejisty na konec programu základní skupiny B mistrovství světa. V pondělí bude jejich soupeřem tým USA, v úterý pak změří síly s domácím Finskem. Ve hře bude definitiva postupu, ale i možnost vylepšit pozici v tabulce s ohledem na případného čtvrtfinálového soupeře. Pondělní utkání s Američany začne v 15:20 SELČ.

Před dnešními zápasy Lotyšů a Norů bylo zřejmé, že k postupové jistotě schází výběru kouče Kariho Jalonena bod. "Ke každému utkání musíme přistupovat jako k duelu play off. Zápas od zápasu teď jdeme na silnější soupeře. Kluci mají tu sílu obrovskou, ale je potřeba se vyvarovat takových těch hlušších míst, která tam máme," řekl novinářům po dnešním tréninku asistent trenéra Libor Zábranský.

"Včera s Norskem jsme tam měli hodně ztrát na modrých čarách, kdy nám otáčeli hru, ve druhé třetině tam pak bylo během deseti minut těch drobných chyb hodně, v té třetí přišla tři zbytečná vyloučení. A toho je třeba se vyvarovat, protože ty čím dál těžší týmy, na které půjdeme, mají provedení přesilovek kvalitní a za stavu 3:1 si vyloučení nemůžeme dovolit," zdůraznil Zábranský. "Věřím, že vydržíme hrát dobře celých šedesát minut."

Američané dosud na turnaji vyhráli čtyři z pěti utkání, naposledy dokázali gólem v prodloužení zdolat i silné Švédy. Jediným přemožitelem zámořského výběru je domácí Finsko, které zvítězilo 4:1, pod prohru se ale výrazným způsobem podepsal zkrat útočníka Austina Watsona, jenž byl zkraje druhé třetiny vyloučen na pět minut a do konce utkání za faul na hlavu, jeho spoluhráči pak v oslabení dvakrát inkasovali a ve vyrovnané partii rázem prohrávali 0:3.

Od posledního vzájemného souboje s Američany už uběhly čtyři roky. Naposledy se oba týmy utkaly na MS v Dánsku 2018, kde národní tým prohrál ve čtvrtfinálové bitvě 2:3 a turnaj pro něj skončil, zatímco Američané nakonec získali bronz.

"Bude to těžký zápas, mají tady mladý a bruslivý tým, fyzicky zdatný. My máme za sebou ale dvě výhry, nějaké sebevědomí jsme také načerpali. Věřím, že do zápasu dobře vstoupíme, konečně budeme hrát celých šedesát minut a zápas zvládneme," přál si útočník Matěj Blümel.

"Určitě jde o náročné soupeře, kteří nás na závěr té skupiny čekají, ale tady musí jit člověk do všech zápasů stoprocentně připravený. Je úplně jedno, jestli pak proti vám stojí Amerika, Finsko, nebo někdo jiný," podotkl další útočník Jakub Vrána.

Věří zároveň, že pro mužstvo půjde o dobrý test před čtvrtečním čtvrtfinále. "Myslím si, že ano. Celkově pro ten tým bude ale hlavně dobré vědomí, že hrajeme dobře, abychom neměli pocit, že tomu týmu něco chybí. Ať už energie, dobrá rozhodnutí s pukem či různé věci, které mohou tým dostat na ledě do úzkých," doplnil Vrána.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka (Langhamer) - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek - M. Špaček.