Hokejisté budou hrát s Ruskem o turnajové prvenství

Ilustrační foto - Utkání Švédských hokejových her Rusko - ČR, zleva Jakub Flek z ČR a ruský brankář Jaroslav Askarov. ČTK/AP/Andreas Hillergren

Praha - Čeští hokejisté uzavřou dnešním zápasem proti suverénnímu lídrovi série Euro Hockey Tour Rusku své vystoupení na Českých hrách. V generálce na mistrovství světa v Lotyšsku půjde o prvenství v turnaji. Svěřencům kouče Filipa Pešána stačí k udržení první pozice jakýkoliv bodový zisk. Utkání na ledě pražské O2 areny začne v 15 hodin.

Národní tým se po Finech (2:1) dokázal ve čtvrtek vypořádat i se Švédskem, které zdolal 3:2 v prodloužení. Pešánův výběr tak má nejlepší výchozí pozici do soboty. Na sbornou i Finy má dvoubodový náskok, Švédové zaostávají dokonce o čtyři body.

"Z těch dvou zápasů na Českých hrách máme velice pozitivní dojem. Jak jsme byli trošku negativní po zápasech s Německem, teď nám tyhle dva poslední zápasy hodně napověděly. Hodně jsme se zlepšili v pohybu a osobních soubojích. Máme z toho skvělý pocit. Vždy jsme našli cestu, jak zvítězit. I když se třeba utkání nevyvíjelo, jak jsme chtěli, vždycky jsme to dokázali otočit," ocenil dnes v on-line rozhovoru s novináři výkony týmu asistent kouče Martin Straka.

Trenéři vyšlou do boje znovu pozměněnou sestavu. Do ní už nemohli počítat s obránce Jakubem Galvasem, který má zlomenou ruku a boj o účast na šampionátu pro něho skončil. Vyřazeni dnes při zúžení kádru byli další obránce Dominik Mašín a útočník Šimon Stránský.

V brance nastoupí stejně jako proti Švédům Šimon Hrubec. Poprvé během dlouhé přípravy na vrchol reprezentační sezony nastoupí útočníci Filip Chytil (New York Rangers) a Jan Kovář (Zug). Přestože už je s týmem, nezasáhne naopak do utkání jiný útočník Jakub Vrána. Hrát nebude ani Dominik Kubalík, který se má brzy připojit.

S mužstvem nebyl na dnešním tréninku ještě ani obránce Lukáš Klok, jehož příjezd se rovněž očekává. V sobotu by však finský mistr s Lukko Rauma hrát mohl. "Vyjasní se až dnes po domluvě s ním. Buď by hrál on, nebo Andrej Šustr," nastínil Straka.

S Ruskem ještě český tým v této sezoně Euro Hockey Tour neuhrál ani bod. Sborná zvítězila pokaždé tříbrankovým rozdílem 3:0, 4:1 a naposledy 7:4. Oba soupeři se utkají nejen v generálce na MS, ale hned v pátek na úvod šampionátu.

Do Rigy se týmy přesunou hned po sobotním utkání. V neděli a v pondělí čeká hráče v Lotyšsku nařízená karanténa na pokojích.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec (Will) - Hronek, D. Musil, Hájek, Šulák, Šustr, Vitásek, D. Sklenička - Radil, R. Hanzl, Sekáč - Zadina, T. Zohorna, Chytil - Blümel, Jan Kovář, H. Zohorna - Flek, A. Musil, Smejkal - Červený.