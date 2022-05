Hokejisté budou hrát na MS o medaile, ve čtvrtfinále porazili Německo 4:1

Helsinky - Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Helsinkách Německo 4:1 a po třech letech si opět zahrají o medaile. V Bratislavě tehdy skončili čtvrtí a na cenný kov čekají již deset let od bronzu z roku 2012.

Tři góly vstřelili svěřenci kouče Kariho Jalonena v přesilovkách, když se v úvodních dvou třetinách prosadili David Pastrňák, kapitán Roman Červenka a další útočník David Krejčí. V 54. minutě sice Moritz Seider snížil, ale Jiří Smejkal v čase 58:10 definitivně rozhodl.

Semifinálové zápasy jsou na programu v sobotu, v neděli se odehrají duely o konečné umístění. Hrát už se bude pouze v Tampere, kde Češi absolvovali základní skupinu.

Lepší vstup do důležitého utkání si čeští hokejisté sotva mohli přát. Už po 35 sekundách Pastrňáka zbytečně podrazil Ehliz a sám faulovaný hráč mu zkrátil pobyt na trestné lavici. Hertlovo zakončení sice nejprve schoval v lapačce Grubauer, ale pak přišla velká paráda v podání českých hvězd. Červenka oslovil mezi kruhy Krejčího, který ještě skvěle našel Pastrňáka a ten zakončil do odkryté branky. Seider se snažil zachránit situaci marně.

V šesté minutě nebyl po Hertlově nahrávce důrazný Blümel daleko od dalšího gólu, jenže poskakující kotouč nezasáhl, jak by potřeboval. Češi udeřili až při další přesilovce. Na trestnou lavici musel Fischbuch, přišla rychlá výměna kotouče, na jejímž konci Krejčí místo avizované střely křížnou nahrávkou nabil Červenkovi, jenž v pozici klečícího střelce nezaváhal.

V 17. minutě poprvé výrazněji zahrozili Němci, ale Loibl na Vejmelku nevyzrál. Ještě před přestávkou při hře ve čtyřech na obou stranách trefil tyčku Reichel.

Ve 26. minutě Kämpfova teč bruslí skončila na oblouku branky těsně vedle tyčky, Černoch krátce nato neuspěl se zakončením zblízka. Před polovinou zápasu jeli dva na jednoho Blümel se Zohornou, zakončující Blümel však Grubauera nepřekvapil. Po Červenkově prohřešku hrál národní tým poprvé v oslabení, Noebelsovi však nedopřál radost Vejmelka.

Chvilku poté, co byli Češi v pěti, hráli další přesilovku. A byli znovu úspěšní. Pastrňák sice kotouč nezasáhl podle svých představ, ale Krejčí vzápětí trefil nekompromisně přesně - 3:0. Zvýšit mohl Blümel, když vypíchl kotouč a závodil o něj s Grubauerem, ten však situaci zachránil. Pak přišel závar před Vejmelkou, Loibl ale ani na dva pokusy neuspěl. Souhru s Plachtou potom zakončoval Noebels, český brankář se znovu vyznamenal, když hřbetem lapačky vytěsnil kotouč na horní tyčku. Grubauer kryl Smejkalovu možnost.

Zkraje třetí třetiny měl Vejmelka i pořádnou porci štěstí, když po Plachtově ráně od modré čáry dopadl kotouč obloučkem za jeho zády do brankoviště, ale odklouzal mimo. Ve 49. minutě výrazně pomohl českému gólmanovi Hertl, jenž v obrovské šanci znemožnil přesné zakončení při dorážce Ehlizovi. Na druhé straně tvrdě pálil Pastrňák, Grubauer byl však připravený.

Po polovině třetí části měli Němci přesilovku. Sáhli ihned k oddechovému času a zariskovali s hrou bez gólmana. Ščotka vyhozením jen těsně minul prázdnou branku. Pak přišla velká skrumáž ve Vejmelkově brankovišti, ale český gólman dál držel čisté konto. Němci pokračovali s hrou bez gólmana i po Kundrátkově návratu na led, zavřeli české hokejisty v pásmu a Seider v 54. minutě ukončil Vejmelkovu neprůstřelnost.

Brzy nato mohlo přijít postupové razítko, když Krejčí s Pastrňákem uháněli sami na Grubauera, párkrát si vyměnili kotouč, ale bostonský kanonýr brankáře neprostřelil. Čtyři a půl minuty před vypršením základní hrací doby odvolali Němci Grubauera z branky znovu, Reichelův pokus zblízka zastavila horní tyčka. V 59. minutě se prodral ke kotouči Smejkal a do prázdné branky definitivně pojistil postup Jalonenova výběru.

Němci po zápase s Čechy jednou z Finska domů bez odvety, píší německá média

Mistrovství světa v ledním hokeji pro Německo skončilo a z vytoužené odvety za čtvrtfinálovou porážku na šampionátu v Bratislavě v roce 2019 nic nezbylo. Tak německá média hodnotí dnešní čtvrtfinálový zápas, ve kterém čeští hokejisté porazili Německo 4:1.

"Německo si nechalo semifinále hokejového mistrovství světa uniknout. Tým trenéra (Toniho) Söderholma si proti Česku dovolil příliš trestů, a tak se v boji o medaile musí obrnit trpělivostí," napsal list Süddeutsche Zeitung. "Trvalo do 17. minuty, než se Němci poprvé konstruktivně dostali před českou branku," uvedl deník s tím, že Češi zpočátku dominovali i druhé třetině, kdy Němce dlouhé minuty drželi v jejich pásmu.

"Přesilovka ještě s roztřesenými koleny zůstala nevyužita. Zato Češi ukázali, jak se to dělá. Třetí přesilovka, třetí branka," kritizoval Süddeutsche Zeitung situaci, kdy Němci nezužitkovali oslabení českého týmu. Podle deníku Němci vytvořili během 60 minut jen málo nebezpečných momentů, aby to Čechy vážně znepokojilo.

"Z vytoužené odvety proti Čechům nic nezbylo," napsal na svém webu magazín Der Spiegel, který podobně jako ostatní německá média připomenul zápas v Bratislavě před třemi roky. Tehdy Češi rovněž ukončili německé naděje na semifinále hokejového šampionátu. Dnes pak podle Der Spiegelu zničily jakoukoli šanci příliš časté tresty německých hráčů a střely do tyček.

Na smolné zásahy tyček poukázal i portál Kicker, podle kterého se ale německý tým po nevalném začátku přece jen postupně zlepšoval. Na efektivní Čechy, kterým se v přesilovkách dařilo, to ale nestačilo, dodal Kicker.

"Češi využívali přesilovky nemilosrdně. Obě branky obdrželo Německo v oslabení," napsal portál Focus po první třetině. I ve druhé třetině český tým využil přesilovku, díky které dal třetí gól. Podle Focusu Němcům chyběla chladnokrevnost v útoku a postrádali také štěstí. "Takže se museli vzdát naděje na první medaili z mistrovství od roku 1953," dodal portál. Tehdy spolková republika získala na šampionátu ve Švýcarsku stříbro.

Skvělá první pětka dovede hokejisty k medaili, věří bývalý reprezentant Holaň

Od prvního buly zápasu s Německem věřil bývalý hokejový reprezentant Miloš Holaň, že český tým postoupí do semifinále mistrovství světa. Ani v něm není podle držitele Zlaté hokejky z roku 1993 bez šance. Holaň je přesvědčen, že výkony skvělé první pětky přivedou výběr Kariho Jalonena k medailím.

Současný trenér Vítkovic ocenil perfektní připravenost české reprezentace na klíčový duel mistrovství. "Máme ve Finsku dobrý tým, mužstvo se dokázalo na zápas s Německem perfektně připravit a hlavně do něj výborně vstoupilo," řekl jedenapadesátiletý trenér v rozhovoru s ČTK.

Holaň se připojil k chvále na výkony první pětky. "Přinesli klid v úvodu, kdy proměnili přesilové hry. To bylo pro další vývoj velmi důležité," uvedl.

Jako bývalý obránce ocenil i výkon obrany. "Ale vždycky se tam dají najít chyby. V některých situacích jsme měli hodně štěstí, puk poskakoval po břevnech, ale do sítě nezapadl. Podstatné je, že kluci věří tomu systému, hrají zodpovědně odstoupenou obranu a za nimi je dobrý gólman," prohlásil.

Podobný systém vštěpuje Holaň svým svěřencům i v extraligových Vítkovicích, a tak není divu, že patří k zastáncům metod Kariho Jalonena. "Ztotožňuji se s ním, ale on to dělá na vyšší úrovni. Je to moderní hokej a tento systém slaví úspěch," řekl Holaň.

K modernímu hokeji podle něj patří i to, jak se Němci postavili v závěru zápasu ke skóre 0:3 a odvolali brankáře devět minut před koncem. "Nic jiného jim nezbývalo, už není co ztratit, musíte riskovat. Němci snížili, ale dál už to český tým pohlídal," doplnil kouč.

Čeští hokejisté budou hrát po třech letech o medaile, kterou naposledy získali před deseti lety. Holaň věří, že toto čekání tým prolomí. "Máme naprosto dominantní první pětku, která umí skvěle přesilovky s mnoha herními variantami. Soupeři si je sice načtou, ale Pastrňák a spol. budou mít výhodu jednoho muže na ledě a zase ji využijí. A pokud budou uhlídáni, tak se prosadí další pětky. Medaili získáme," věří Holaň.

Hlasy po čtvrtfinálovém utkání

Kari Jalonen (trenér ČR): "Vidím to dnes jako vítězství charakteru, týmový duch v šatně byl neuvěřitelný. Když jde do tuhého v takovémhle zápase, týmový duch se projeví. Kluci odvedli opravdu dobrou práci, hráli jeden za druhého. Hráli jednotně, týmově, blokovali střely... Byl to vážně výborný zápas. Když přišel Pasta (David Pastrňák) do týmu, mluvil jsem s Davidem Krejčím a Červusem (Romanem Červenkou), že je zkrátka musíme dát dohromady a vytvořit jednu údernou formaci na přesilovky. Dnes ukázali, proč by měli hrát spolu."

David Pastrňák (útočník ČR, autor gólu): "Je to první krůček. Máme tady nějakou misi a celý turnaj jsme se na to připravovali. Měli jsme nějaký plán a prošli nějakým procesem, abychom na tenhle zápas byli připravení. Soustředili jsme se, nedělali moc chyb, byli jsme obětaví a disciplinovaní. Přesilovky nám vyšly, kluci odbránili výborně. Gólman byl neskutečný. Důležitý byl začátek. Bavili jsme se o tom, že ať se stane cokoli, chceme mít dobrý nástup. Někdy ho máte dobrý, ale dostanete gól. Chtěli jsme se každé střídání soustředit na sebe. Věděli jsme, že nějaké góly dáme. Naštěstí to tam spadlo brzo, pak jsme hráli slušný hokej a kontrolovali jsme to. Myslím, že z celkového pohledu to byl náš nejlepší zápas na turnaji."

Filip Hronek (obránce ČR): "Hodně jsme si pomohli přesilovkami, od toho se to dost odvíjelo. Dostali jsme ji hned na začátku a využili ji. Pak se nám hrálo lépe. Karlos Vejmelka nás držel celých šedesát minut, měl tam velké zákroky. Od něj to byl opravdu velký zápas. Je hodně klidný, tím nám strašně pomáhá. Ještě jsou další dva zápasy před námi, kvůli tomu jsme sem přijeli a o nic jiného nám nešlo."

Karel Vejmelka (brankář ČR): "Celý zápas byl náročný, sice jsme vedli 3:0, ale je to takový ošemetný výsledek, kdy si nemůže dát pár minut pauzu. Padne tam jeden gól, druhý a soupeř je hned v zápase. Musíte pořád hrát to stejné. I když nám pak dali Němci gól a snížili na 1:3, už jsme si to pohlídali. Osobně jsem se cítil výborně. Zároveň patří díky klukům, protože mi hodně pomohli, zblokovali spoustu střel, a tak jsem musel předvést něco já. A tyčky? Gólman potřebuje štěstí, bez toho se vyhrát nedá. A potvrdilo se, že jsem si to dobře postavil. Jen doufám, že to tak bude pokračovat i dál."

Jan Ščotka (obránce ČR): "Je to na hlavu docela náročné, protože se jedná o jediný zápas, který rozhoduje o tom, zda bude nějaký úspěch, nebo ne. Musím pochválit všechny kluky z týmu. Ať už to bylo oslabení, přesilovka nebo Karel Vejmelka, úplně všichni podali stoprocentní výkon a jsme moc rádi za to, jak to dopadlo. Respekt zaslouží i Němci, protože hráli dobrý zápas, my jsme měli i určitou dávku štěstí, ale to k hokeji patří. Doufám, že se nás bude držet i dál."

Čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji v Helsinkách:

ČR - Německo 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Pastrňák (Krejčí, Červenka), 11. Červenka (Krejčí, Hronek), 33. Krejčí (Pastrňák, Červenka), 59. Smejkal (Kämpf) - 54. Seider (Noebels, Plachta). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Štolc (Švýc.) - Chaput (Kan.), Synek (SR). Vyloučení: 3:4. Využití: 3:0. Diváci: 4290.

Sestavy:

ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Německo: Grubauer - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Gawanke - Plachta, Michaelis, Ehliz - Pföderl, L. Reichel, Noebels - Fischbuch, Loibl, Karachun - Schmölz, Kastner, Soramies - Ehl. Trenér: Toni Söderholm.