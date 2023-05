Hokejisté budou hrát čtvrtfinále MS proti USA ve čtvrtek v Tampere od 15:20

Riga/Tampere - Čeští hokejisté budou hrát ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Spojeným státům americkým ve čtvrtek od 15:20 SELČ v Tampere, kam se přesunou ve středu ráno z Rigy. Po výhře Lotyšska nad Švýcarskem 4:3 v prodloužení skončili svěřenci trenéra Kariho Jalonena v základní skupině B čtvrtí a čeká je vítěz "áčka", který je jediným neporaženým účastníkem turnaje.

V Tampere zůstali ze třetího místa domácí Finové, kteří se utkají v 19:20 SELČ s Kanadou. Lotyši, kteří už ziskem bodu sebrali naději na play off Slovensku, nastoupí od 19:20 SELČ proti Švédsku. O čtyři hodiny dříve se bude hrát v Rize duel Švýcarska s Německem.

S Američany se český tým utkal naposledy loni na šampionátu právě v Tampere. Nejdříve v základní skupině vyhrál 1:0 a potom uspěl i v duelu o bronz, v němž zvítězil 8:4 a dočkal se první medaili na velké akci po deseti letech.

Na rozhodnutí o soupeři a dějišti čtvrtfinálového zápasu museli čeští hokejisté čekat do večerního rozuzlení duelu Lotyšů se Švýcary. V případě porážky domácí reprezentace v běžné hrací doby by zůstali v Rize a hráli by se Švédy, při porážce Lotyšů v nastavení by se utkali také se Švédy, ale v Tampere.

"Bylo zajímavé sledovat poslední zápas skupiny, protože do poslední chvíle nebylo jasné, s kým budeme hrát čtvrtfinále. Nakonec to budou Spojené státy americké, což je velmi kvalitní tým, který na turnaji ještě neprohrál. Zítra ráno odcestujeme do Tampere, kde to dobře známe z minulého roku, a co nejlépe se připravíme na vyřazovací část turnaje," uvedl Jalonen.

Program play off mistrovství světa v Tampere a Helsinkách:

Čtvrtek 25. května:

15:20 čtvrtfinále: Česko - USA (Tampere), čtvrtfinále: Švýcarsko - Německo (Riga),

19:20 čtvrtfinále: Finsko - Kanada (Tampere), čtvrtfinále: Lotyšsko - Švédsko (Riga).

Sobota 27. května (Tampere):

13:20 semifinále,

17:20 semifinále.

Neděle 28. května (Tampere):

14:20 o 3. místo,

19:20 finále.