Hokejisté Brna výhrou nad Českými Budějovicemi ukončili sérii tří proher

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 39. kole extraligy nad Českými Budějovicemi 4:2. Rozhodli o tom třemi góly ve druhé třetině. Kometa tak přerušila sérii tří proher a potvrdila dominanci na vlastním ledě, kde vyhrála popáté za sebou. Naopak Motor vyšel naprázdno po třech vítězných duelech.

Kometa vstoupila do zápasu ve velkém stylu. Ve třetí minutě ještě Hrachovina vychytal nájezd Holíka, ale v šesté už kapituloval. Obránce Ďaloga potvrdil své ofenzivní sklony, dostal na červené čáře puk, přešel s ním až před jihočeského brankáře a otevřel skóre.

Domácí z nátlakového hokeje neslevili a vytvářeli si další šance, ale neuspěli Vincour ani Mueller. Na druhé straně mohl vyrovnat Holec a v závěru první třetiny i Ondráček, jehož střelu zastavila tyč.

České Budějovice se srovnání stavu dočkaly hned z první akce druhé třetiny, když se zblízka prosadil veterán Novotný. Kometě ale po 27 vteřinách vrátil vedení Krištof, který se zcela sám ocitl před Hrachovinou a nezaváhal.

Další průběh nabídl otevřenou a rychlou partii na obou stranách, ovšem s více šancemi na té brněnské, které likvidoval výtečný jihočeský gólman. Kapituloval až při první brněnské přesilovce, kdy jej od modré dělovkou prostřelil Roth a zapsal si do statistik první gól v sezoně.

Tři vteřiny před koncem druhé třetiny navýšil náskok Brna na tři góly Horký, když dorazil Muellerovu střelu a umocnil tím ráz třetího dějství, v němž musel Motor dotahovat. Kometa mu pomohla hrubkou v rozehrávce, po níž se střelou k tyči prosadil Holec.

Další komplikaci už Kometa nepřipustila, ubránila se nejen při přesilovce hostů, ale i v power play, Jihočechy tak po jejich předloňském návratu do extraligy porazila pošesté ze sedmi vzájemných duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Bylo to vyrovnané utkání, hodně bruslivé s celou řadou osobních soubojů. Pro nás bylo strašně důležité, že jsme se v závěru druhé třetiny dostali na odskok tří branek. Gól do šatny nás uklidnil, Budějovice mají výborné útočníky, nedaly nám centimetr ledu zadarmo, což se potvrdilo. Pro nás je to strašně důležité vítězství z hlediska psychiky."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme slušný začátek, i když jsme dostali kontaktní gól, ale pak jsme dokázali vyrovnat, ale po naší chybě jsme zase inkasovali. Hodně jsme si o tom povídali, že Brno má silné přesilovky a dokázalo z nich vytěžit maximum. My jsme v těch speciálních formacích nebyli ta silní jako oni, poslední třetinu si uhlídali, je to silný tým. Rozhodlo pár detailů. Roztrhl jsem Gulaše s Pechem, někdy je prospěšné, že si od sebe odpočinou a můžeme vyzkoušet jiné varianty, máme plno dobrých forvardů. Šance měli, ale nezúročili jsme je."

HC Kometa Brno - Motor České Budějovice 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Ďaloga (Mueller, P. Holík), 22. Krištof (L. Horký), 36. Roth (P. Holík, Zaťovič), 40. L. Horký (Mueller, Krištof) - 22. J. Novotný (Abdul, Gulaš), 43. Holec (Valský). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Ganger, Lederer. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Brno: M. Tomek - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Roth - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Krištof, Šik - Vincour, Rákos, R. Pavlík - T. Šoustal, Ostřížek, Dočekal. Trenér: Kalous.

České Budějovice: Hrachovina (41. Strmeň) - Percy, Bindulis, Piskáček, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Bučko - Valský, Holec, J. Ondráček - Z. Doležal, Pech, Vondrka - Venkrbec, M. Hanzl, M. Beránek - Gulaš, J. Novotný, Abdul. Trenér: Modrý.