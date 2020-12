Hokejisté Brna vyhráli v Olomouci a ukončili sérii nezdarů

Olomouc - Hokejisté Brna vyhráli v dohrávaném zápase 11. kola extraligy na ledě Olomouce 4:1 a ukončili sérii čtyř porážek. Kometa se posunula na 9. místo tabulky, Hanáci jsou dvanáctí.

Po opatrném úvodu se do první šance dostali v přesilové hře domácí, brankář Komety Klimeš si však se střelou Koloucha poradil. Lukeše na druhé straně mohl prověřit Holík, puk mu ale ve slibné příležitosti přeskočil hokejku.

Hosté následně nevyužili první početní výhodu, v 18. minutě se ale již dostali do vedení. Skóre otevřel Horký, jehož první pokus sice Lukáš vyrazil, po následné kombinaci útočníka Brna s Vincourem ale již kapituloval.

Olomouci se ale v závěru první třetiny podařilo vyrovnat. Za Klimešova záda prošla 60 sekund před odchodem do kabin skrytá střela Škůrka od modré čáry.

Začátek druhé třetiny vyšel lépe Kometě, která využila přesilovku. Na trestné lavici seděl Kucsera, Král tvrdě vystřelil od modré čáry, puk odražený od betonů Lukáše našel nejrychleji Mueller a pohotovou dorážkou posunul svůj tým zpět do vedení.

Oba celky se poté mohly prosadit v početních výhodách, brankáři ale své týmy podrželi. Blízko ke gólu měl hostující Zaťovič, neuspěl ale stejně jako domácí Kucsera.

V úvodu třetí části měli Hanáci opět šanci vyrovnat v přesilovkách, místo toho ale sami potřetí inkasovali. Po rychlém protiútoku se přesně trefil obránce Král.

Snížit se pokoušel střelou od modré čáry Burian, trefil však jen betony Klimeše. Když poté předčasně ukončil další početní výhodu Olomouce faul Ondruška, rozhodli se domácí při hře čtyři na čtyři zariskovat bez brankáře. Místo vyrovnání ale inkasovali popáté. Patnáctý gól v sezoně si připsal Schneider.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Je to zklamání. Ne ani tak z výkonu, jako spíše z výsledku a neproměňování našich střeleckých a brankových šancí. Hlavně v přesilových hrách, kdy jsme šancí měli poměrně dost a nebyli jsme úspěšní ani produktivní. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, ale bohužel produktivita nás dneska stála body. Dostaneme gól v naší přesilové hře, žádnou jinou jsme neproměnili, to je špatně. Potřebujeme být důraznější v zakončení. Jejich brankař chytal výborně, to musím uznat. Doufali jsme, abychom vítěznou sérii protáhli. Vrátil se nám dneska Ostřížek, ale s odchodem Kuska a Valského si budeme muset vypomoci s Máchou z Jihlavy a budeme s Jihlavou jednat i o dalších možnostech. Nějakou dobu to bude z vlastních rezerv, ale uvidíme."

Jiří Horáček (Kometa Brno): "Jsme samozřejmě rádi a šťastní za vítězství, za odpracovaný výkon celého týmu podpořený v čele se skvělým brankářem. Trošku jsme si hru v závěru zkomplikovali vyloučeními, ale zahráli jsme výborně a musím říct dnes samá pozitiva. Nezbývá nám teď v krátké pauzičce nic jiného, než potrénovat, abychom se nachystali na další dobré zápasy a navázali výkonem v dalším zápase. Kluci, kteří hrají v oslabení to odpracovali výborně."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Škůrek (Bambula, Švrček) - 18. Horký (Vincour, Freibergs), 22. Mueller (F. Král), 45. F. Král (Kunc), 58. Schneider. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Kajínek, Malý. Vyloučení: 4:6, navíc Rutar (Olomouc) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Švrček, Dujsík, Valenta, Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Kolouch, Káňa - Valský, Nahodil, Olesz - Tomeček, Kusko, Ostřížek, od 41. navíc Greš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Brno: Klimeš - Pyrochta, F. Král, O. Němec, Barinka, Freibergs, Gulaši - Mueller, P. Holík, Plášek - Schneider, Klepiš, Zaťovič - Vincour, Brabenec, Horký - Šoustal, Dvořák, Kunc. Trenér: Zábranský.