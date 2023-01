Hokejisté Brna vyhráli v Olomouci 4:1 a uspěli venku poprvé od konce října

Olomouc - Hokejisté Komety Brno vyhráli v předehrávce 37. kole extraligy v Olomouci 4:1 a zdolali Hanáky potřetí za sebou. Venku uspěli po devíti porážkách poprvé od 30. října, kdy zvítězili v Kladně. Díky druhé výhře z posledních osmi utkání se Kometa posunula z 10.na 9. místo. Olomouc zůstává po páté prohře z uplynulých šesti duelů pátá.

První velké šance zápasu si vytvořili Brňané během přesilové hry, ale Šalého pokus zamířil jen do tyče a Kollár z mezikruží těsně minul. Hned poté udržel Furch puk před brankovou čarou při nebezpečném závaru. Dobrým zákrokem se prezentoval také olomoucký Konrád při Raškově střele z mezikruží.

Druhá třetina začala stejně opatrně, jako skončila první část hry. Po pěti minutách se zjevil sám před Furchem Musil, jenže trefil jen beton brněnského brankáře. Furch poté zasáhl také proti střele Navrátila a domácí Konrád v krátkém sledu pokryl Koblížkovo zakončení.

Důležitou první branku zápasu vstřelila Kometa v přesilové hře, kdy Kučeříkovu pobídku před branku usměrnil za Konrádova záda Flek. Olomouc mohla vzápětí vyrovnat, ale Kuskovu střelu směřující do odkryté branky zastavil jeden z hráčů Komety.

Třetí třetina začala olomouckou přesilovou hrou, při které Furch dvakrát zasáhl proti Navrátilovi. Hned po návratu z trestné lavice se k nenápadné střele odhodlal Pospíšil a Konráda podruhé zachránila branková konstrukce. Poté olomoucký brankář svůj tým podržel při samostatném úniku Koblížka, který zamířil jen do lapačky.

Přesto se Kometa dostala do dvoubrankového vedení, když v přečíslení dvou proti jednomu uspěl Holík. Olomouc vzápětí snížila, přesnou střelou do pravého horního rohu se prezentoval bývalý brněnský útočník Plášek.

Poté Kometa využila druhou přesilovou hru v zápase a zvýšila znovu na rozdíl dvou branek. Mezi střelce se zapsal Zaťovič, který usměrnil do sítě Kundrátkovu střelu z levé strany. Brněnské vítězství pak pečetil při power play domácích do prázdné branky Kollár.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Kometa hrála výborně defenzivně, těžko jsme se prosazovali. Kvůli tomu, že jsme prohrávali, jsme se museli neustále tlačit do útoku a Kometa toho využívala k brejkům. Za stavu 0:1 jsme měli šance, které jsme neproměnili. Kometa se pak dostala do dvougólového vedení a už to bylo těžké. Ve třetí třetině už nám chyběl drajv, protože jsme předchozí zápasy odehráli na tři pětky. Chyběla nám šťáva na to zlomit to. Nemůžeme ale říct, že by to dnes z naší strany byl nějaký výbuch, to určitě ne. Kluci si potřebují hlavně odpočinout, protože jsme měli hodně hráčů nemocných. Ti teď potřebují trochu potrénovat. Pauzu mezi zápasy vítáme."

Jaroslav Modrý (Brno): "Dnes jsme podali skvělý týmový výkon podpořený výborným gólmanem (Dominikem Furchem), který nám dal šanci zápas vyhrát. Pomohli jsme si speciálními týmy jak v přesilovce, tak v oslabeních. Díky tomu jsme našli cestu k vítězství. Snažíme se budovat novou identitu a znovu to nastartovat. Věřím, že jsme dnes provedli krok správným směrem."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 50. Plášek (Dujsík) - 34. Flek (Kučeřík, Šalé), 46. Holík, 56. Zaťovič (Kundrátek, A. Zbořil), 59. Kollár. Rozhodčí: Hribik, Pražák - Gebauer, Kis. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 5142.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Ondrušek, T. Černý, Mareš, Švrček, Řezníček, A. Rutar - Bambula, J. Knotek, Orsava - P. Musil, Kunc, Plášek - J. Navrátil, Nahodil, Kusko - Olesz, Anděl, Klimek. Trenér: J. Tomajko.

Brno: D. Furch - Kundrátek, Kučeřík, Holland, Ščotka, Gulaši, Hrbas - Horký, Holík, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Zaťovič - Šalé, A. Zbořil, Raška - Süss, Koblížek, Strömberg. Trenér: P. Martinec.

Tabulka:

1. Vítkovice 36 20 4 7 5 117:86 75 2. Pardubice 35 18 8 4 5 104:70 74 3. Třinec 35 17 4 5 9 108:71 64 4. Sparta Praha 35 17 4 1 13 92:79 60 5. Olomouc 37 16 4 2 15 96:88 58 6. Liberec 36 11 6 10 9 109:96 55 7. Plzeň 37 14 3 7 13 93:99 55 8. Hradec Králové 35 12 7 2 14 95:91 52 9. Brno 36 11 6 2 17 89:110 47 10. Litvínov 36 11 2 7 16 98:107 44 11. Mladá Boleslav 35 10 4 5 16 73:86 43 12. České Budějovice 35 10 4 3 18 83:99 41 13. Karlovy Vary 35 11 3 2 19 81:110 41 14. Kladno 35 9 3 5 18 78:124 38