Hokejisté Brna protáhli v Kladně výhrou 5:3 vítěznou sérii na sedm zápasů

Kladno - Hokejisté Brna zvítězili v utkání 16. extraligového kola na ledě Kladna 5:3. Kometa si připsala již sedmou výhru za sebou a je i nadále v kontaktu za vedoucím duem Pardubice, Vítkovice. Středočeši po třetí porážce z posledních čtyř zápasů zůstali předposlední. U všech gólů Rytířů byl obránce Jake Dotchin, jeden sám dal a na dva nahrál.

Před zápasem pogratuloval domácí klub kapitánovi Tomáši Plekancovi, jenž bude mít v pondělí 40. narozeniny. Během první přestávky pak došlo i na další jubilanty z řad legend kladenského klubu - Václava Sýkoru a Zdeňka Müllera, kteří během října oslavili shodně sedmdesátiny.

V úvodu utkání byli o něco aktivnější Kladenští. A dočkali se i vedoucí branky. Babkova teč se sice ještě neujala, ale v osmé minutě zkusil štěstí Melka, po zásahu gólmana Furcha se opět dostal ke kotouči, místo další střely našel před prázdnou brankou číhajícího Indráka, jenž si puk přikopl bruslí a s přehledem skóroval.

Ve 13. minutě mohl odpovědět Ščotka, když se dostal za defenzívu domácích, ale na gólmana Bowa se svým blafákem nevyzrál. Jen o chvilku později sebral Bow fantastickým zákrokem radost Kratochvílovi. Na druhé straně nepřekonal pozorného Furcha Michnáč.

Oslavenec Plekanec pak oslabil v 19. minutě Kladno a hosté trestali. Po 40 sekundách zkrátil trest vyrovnávacím gólem Holík, když zakončil z úhlu po souhře s Vincourem.

Obrat mohl dokonat v nástupu do druhé třetiny nejprve Holland, narazil však na Bowa. První přesilovku si pak zahráli i Středočeši, ale bez úspěchu. Před polovinou základní hrací doby poslal hosty do vedení Dufek, když se po pěkné souhře dostal do skvělé pozice k zakončení a trefil přesně do horního růžku.

Jen chvilku nato musel pykat za faul Zaťovič a domácí srovnali krok: Procházka dostal od Dotchina nabito na kruh a ranou bez přípravy propálil vše před sebou včetně Furcha. Radost z vyrovnání však záhy vystřídalo velké rozčarování. Bow na druhé straně chytil velké šance, ale pak za jeho zády skončil tečovaný pokus Fleka. Od vyrovnání přitom uteklo pouze 53 sekund.

Když ve 44. minutě zvýšil na 4:2 pro hosty Koblížek, zdálo se být o osudu utkání prakticky rozhodnuto. Rytíři se však nevzdali. V 50. minutě je dostal zpátky do hry Dotchin, jehož našel výtečnou nahrávkou po vítězném buly Slováček. Kladenští dřeli, ale na vyrovnání nedosáhli. V závěru je naopak držel nad vodou Bow. Holland pak pečetil výhru Komety v závěrečné power play Rytířů.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): "Začali jsme dobře, prvních deset minut jsme byli pohybliví a moc jsme soupeře k ničemu nepustili. Pak jsme udělali jednu chybu a ty chyby se nakupily. Brno získalo sebevědomí, hrálo dobře, bylo patrné, že hrají s lehkostí a mají hodně vyhraných zápasů za sebou. Měli krásný přechod přes střední pásmo a z toho několik velkých šancí. V první třetině měli dát i více gólů, náš gólman však měl dva tři fantastické zákroky. Proti takovému soupeři, který je ve formě a má všechny hráče zpátky v sestavě, prostě nelze dělat některé chyby a ztráty puku. Oni si to vyhrají sami, ale nemusíme jim tolik pomáhat."

Martin Pešout (Brno): "Jsme rádi, že jsme potvrdili tu dobrou formu z posledních zápasů. I když jsme neměli dobrý vstup do utkání a hned z první nebezpečné akce jsme dostali gól, i tím, že jsme teď nějaké zápasy vyhráli, tak jsme nezpanikařili. Takovým soustředěným a bruslivým tlakem jsme zápas otočili. Když už jsme si mysleli, že zápas je za stavu 4:2 hotový, tak domácí ukázali, jak jsou houževnatí a nevzdali to. Po šancích, které jsme měli, jsme se pak strachovali zbytečně o výsledek až do power play."

Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Indrák (Melka, Dotchin), 32. M. Procházka (Dotchin, Plekanec), 50. Dotchin (Slováček, Zikmund) - 19. Holík (Vincour), 30. Dufek (Kratochvíl, Holland), 33. Flek (Kundrátek, Hrbas), 44. Koblížek (Holík), 60. Holland. Rozhodčí: Úlehla, Kika - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 3703.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - Filip, Plekanec, O. Bláha - Michnáč, Klepiš, Zikmund - M. Procházka, Indrák, Melka - Brodecki, Machač, M. Beran. Trenér: Vejvoda.

Brno: D. Furch - Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši - Koblížek, Holík, Flek - Vincour, Strömberg, Zaťovič - Šalé, T. Sallinen, Süss - Kratochvíl, A. Zbořil, Dufek. Trenér: Pešout.