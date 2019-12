Hokejisté Brna porazili Vítkovice 3:1, u všech gólů byl Mueller

Brno - Hokejisté Brna porazili v utkání 31. kola extraligy Vítkovice 3:1. Ostravané prohráli potřetí v řadě, u všech gólů Komety, která naopak uspěla naplno podruhé za sebou, byl útočník Peter Mueller. Na konci zápasu měl bilanci gólu a dvou nahrávek.

Úvod zápasu patřil Kometě, která se do velké šance dostala již ve třetí minutě. Holík ale Svobodovu bránu těsně minul. Vítkovice to zkoušely především v přesilovkách, ale střelecky se nedokázaly prosadit.

Jak se mají hrát početní výhody demonstrovali domácí v rozmezí tří minut. Nejprve sice v oslabení ujel Lakatoš, jenže Vejmelka předvedl vynikající zákrok. Hra však pokračovala a po rychlé střele Muellera z kruhu neměl brankář Vítkovic šanci zasáhnout. Následovala další přesilovka, kterou důrazem na brankovišti zhodnotil Vincour - 2:0.

Druhá část hry mnoho hokejové krásy nenabídla. Vyprodaná DRFG arena čekala na pořádnou akci až do 28. minuty a hned z toho byla branka. Lakatoš vybídl zpoza branky Romana, který si najel mezi kruhy a přesnou střelou překonal Vejmelku.

Vzápětí mohl vrátit Kometě dvoubrankové vedení Mueller, ale sám před Svobodou ani nadvakrát neuspěl. Po polovině duelu měl obrovskou příležitost Holík, který upaloval od červené čáry sám na vítkovickou branku, jenže jeho střela šla kousek vedle pravé Svobodovy tyče.

Obraz hry se nezměnil ani ve třetí třetině. Kometa hrála aktivně a spoléhala na obranu. Měla však více ze hry a několikrát zahrozila. Především první formace Brňanů si dokázala vynutit velký tlak a několik střel. Dobrou ránu vyslal výborně hrající Mueller, následně i Zaťovič, stavem ale nepohnuli.

Skóre se neměnilo ani po akci Schleisse, který lehce zahákoval Orsavu, aby se posléze dostal do zakončení, Vejmelka jeho pokus pokryl. Hra se často kouskovala, což domácím vyhovovalo. Šest minut před koncem dostali svěřenci hlavního kouče Komety Libora Zábranského třetí přesilovku, tu však tentokrát využít nedokázali.

Definitivní podobu výsledku mohl dát tři minuty před koncem Kucsera, který ani nadvakrát neprocpal kotouč do poloprázdné vítkovické branky. To se povedlo v 59. minutě. Hosté zkusili hru bez brankáře, což se jim nevyplatilo. Za krátkou chvíli totiž uklidil kotouč do sítě Plekanec.

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Mueller (Vincour, P. Holík), 18. Vincour (Mueller, P. Holík), 59. Plekanec (Mueller, O. Němec) - 28. O. Roman (Lakatoš, R. Černý). Rozhodčí: Horák, Mrkva - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Malec, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Vincour, Plekanec, Horký - J. Hruška, Rákos, Orsava - Dočekal, Kusko, Kucsera. Trenér: Zábranský.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Kvasnička, R. Černý, Výtisk, Šidlík, D. Krenželok - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Razgals, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, Veselý, Dej - Guman, T. Kubalík, P. Zdráhal. Trenér: Trličík.