Hokejisté Brna porazili v prodloužení Zlín 2:1 a vyhráli popáté za sebou

Brno - Hokejisté Brna zvítězili v 32. kole extraligy nad Zlínem 2:1 v prodloužení a vybojovali tak pátou výhru v řadě. V čase 60:16 o ní rozhodl útočník Adam Zbořil. Kometu poslal do vedení v první třetině Peter Mueller, za hosty vyrovnával ve třetím dějství jeho někdejší spoluhráč z Brna Ondřej Němec. Brňané tak porazili Zlín podruhé doma a podruhé v prodloužení. V tabulce je Brno šesté, Zlín stále poslední, ale po porážce Kladna v Českých Budějovicích (2:3) stáhl ztrátu na Rytíře na pět bodů.

První třetina klasického moravského derby nabídla hokej s rychlým přechodem středního pásma a mnoha rušnými momenty v útočných pásmech. Daleko více vzruchu však vzniklo před Kašíkem, do šancí se dostali Zbořil a Ďaloga, zlínského brankáře ale prostřelil až nejproduktivnější hráč Komety Mueller a připsal si na konto 14. gól v sezoně.

Berani vstoupili do druhé třetiny s daleko větší vervou a tlakem směrem do brány. Během jedné minuty trefil tyč Veselý a Okálovu šanci zlikvidoval na poslední chvíli pozorný Sedláček.

K zajímavé partii přispěli i domácí. Možnost navýšit skóre měl Horký, jehož vychytal Kašík, Krištof trefil horní tyčku a před Dočekalem zasahoval opět zlínský gólman.

Na začátku třetí třetiny zazvonil na brankovou konstrukci také Ďaloga, síť pak rozvlnil při přesilové hře veterán Němec, jehož vyrovnávací trefa v přesilové hře byla premiérovým gólem bývalého reprezentanta v této sezoně.

Zlínské hokejisty gól nakopl k další útočné aktivitě, šance otočit skóre měli v krátkém časovém intervalu Okál s Malletem, v závěru základní hrací doby ale dominovaly obrany a duel dospěl do prodloužení, které už po 16 sekundách rozhodl zblízka po přihrávce Horkého Zbořil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Jsme rádi za vítězství, i když raději bychom brali tříbodové. Měli jsme šance dát více branek hlavně v úvodu a odskočit do výraznějšího rozdílu, nicméně byl to více boj, upracovaná partie. I přesto je to cenné vítězství."

Luboš Jenáček (Zlín): "Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře a museli jsme být rádi, že nám Kometa v úvodu nedala více gólů. Naopak od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb, byli jsme nebezpečnější, byla to taková přetahovaná. Klíčem k zápasu bylo to, že jsme nedali Brnu možnost hrát přesilovky, protože je má vynikající. Jsou schopni v nich rozhodnout. Tři body mohla získat obě mužstva, prodloužení bylo rychlé, gól padl po naší chybě, ale to je hokej. Stahujeme náskok Kladna, uhráli jsme za osm utkání padesát procent bodů, ale musíme pracovat dál, hrát poctivý hokej z obrany a nenabízet soupeři šance."

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Mueller (Zaťovič, Gulaši), 61. A. Zbořil (Horký) - 46. O. Němec (Mallet, Suhrada). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Lederer, Kis. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Brno: J. Sedláček - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, Fajmon - Mueller, Krištof, Zaťovič - Horký, A. Zbořil, Kratochvíl - Vincour, Rákos, Ostřížek - Magee, Dočekal, Meluzín. Trenéři: Zábranský a Kalous.

Zlín: Kašík - Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, Ferenc, Žižka, M. Novotný - Okál, Honejsek, Mallet - Flynn, P. Sedláček, Kubiš - Michasjonok, Hejcman, Zabusovs - Fryšara, R. Veselý, Vopelka. Trenér: Jenáček.