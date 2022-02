Hokejisté Brna porazili Spartu 2:1 a ukončili její sérii čtyř výher

Brno - Hokejisté Brna zvítězili v 53. kole extraligy nad Spartou 2:1. Oba její góly dal uzdravený útočník Luboš Horký, za Spartu snížil při power play Miroslav Forman. Brno tak vyhrálo třetí utkání za sebou a ukončilo tak sérii čtyř výher Sparty. V tabulce zůstaly oba celky na svých pozicích, Pražané sedmí a Brňané devátí.

Do domácí sestavy se po uzdravení vrátili útočníci Peter Mueller, Luboš Horký a Tomáš Vincour, naopak ve sparťanské ještě chyběli olympionici Michal Řepík a Vladimír Sobotka a David Tomášek.

Do první střelecké příležitosti se dostali hosté po střele Matuškina, kterou Čiliak zlikvidoval. Poté Kometa získala převahu, lépe bruslila a vytvořila si i možnosti k otevření skóre. Využil ji v 17. minutě Horký, jehož vyslal do brejku Zbořil, navrátilec do brněnské sestavy zužitkoval svoji rychlost a poslal puk přesně mezi Machovského betony.

Na konci první třetiny neproměnil velkou šanci Mueller, na začátku druhé mohl zvýšit brněnské vedení Zbořil, ale Machovský jeho střelu z pár metrů vyrazil.

I v této fázi zápasu se hrál oboustranně zajímavý hokej s větší útočnou snahou na brněnských hokejkách, kterou tupil soustředěný výkon sparťanského gólmana, jenž zlikvidoval ve 28. minutě i dorážku Holíka z bezprostřední blízkosti.

Na konci druhé třetiny Pražané přidali na důrazu před Čiliakovou brankou, více se cpali do zakončení, nicméně ani jeden ze závarů se neujal.

Sparta v úvodu třetí třetiny nevyužila přesilovku a po ni se rozpoutal boj o každý kousek ledu a s tím i šance. Na straně jedné Mueller, na straně druhé Pavelka, ale proti nim stáli vždy výborně připravení gólmani. V závěru utkání měl více práce Čiliak, ale až za stavu 2:0 pro svůj tým, když vedení navýšil v 55. minutě zblízka opět Horký.

Sparta pak svoji přesilovku podpořila odvoláním brankáře, toho využil Forman,který vstřelil svůj 100. gól v extralize. Pak si Pražané vytvořili další velký tlak, který už Brno ubránilo. Sparta tak prohrála s Kometou po pěti předchozích výhrách a poprvé v sezoně.

Hlasy po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Byl to boj o každý metr ledu s výborným soupeřem. Dostali jsme se do vedení, v závěru zápasu jsme se až moc stáhli, Sparta si vytvořila velký tlak, při nás stálo štěstí a jsme rádi za tři body. Kromě nich mě těší vyprazdňující se marodka, vrátili se Mueller, Horký i Vincour, jsou v plné zátěži. Je už na čase po celé sezoně být kompletní. Překvapilo mě navýšení trestu pro Rhetta Hollanda o jeden zápas. Nepočítali jsme s tím, nechápu toto rozhodnutí."

Josef Jandač (Sparta): "Nám trochu trvalo, než jsme se rozjezdili, byli jsme v úvodu takoví zpomalení, ale popravdě jsme to po čtvrtečním zápase čekali. Chtěli jsme ustát první třetinu bez branky, ale to se po naší chybě nepovedlo, tato branka byla klíčová, rozhodla duel. Po polovině zápasu jsme se zvedli, v závěru jsme měli tlak, nastřelili jsme nějaké tyčky, bod by byl pro nás zlatý. Mužstvo to odmakalo a oddřelo, body bere Kometa a my jí k tomu gratulujeme. Olympioniky jsem ještě neviděl, ve hře byl start Davida Tomáška, ale řekl, že se musí připravit. Příkazem jsme mu to nedali."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. L. Horký (A. Zbořil, Kollár), 55. L. Horký (Kollár, A. Zbořil) - 59. M. Forman (Šmerha, R. Horák). Rozhodčí: Hradil, Kika - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Brno: Čiliak - Roth, Bartejs, L. Doudera, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, A. Zbořil, Kollár - Šik, Malý, Šalé - Dočekal, Rákos, Vincour. Trenér: Kalous.

Sparta: Machovský - Tomáš Dvořák, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, Jurčina, Mikliš - D. Kaše, R. Horák, E. Thorell - Z. Doležal, Chlapík, M. Forman - Šmerha, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.