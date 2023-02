Hokejisté Brna porazili poprvé v sezoně Třinec, hattrickem se blýskl Šalé

Brno - Hokejisté Brna porazili ve 44. kole extraligy Třinec 5:1 a nad obhájcem titulu vyhráli poprvé v sezoně. Na čtvrté výhře Komety v řadě se nejvíce podílel sedmnáctiletý juniorský reprezentant Eduard Šalé, který zaznamenal hattrick. Brno je v tabulce deváté a už jen pět bodů ho dělí od osmé příčky, znamenající lepší pozici pro předkolo play off. Oceláři prohráli šestý ze sedmi posledních duelů, v tabulce zůstávají na čtvrtém místě.

Kometa vstoupila do utkání velmi aktivně a už ve 3. minutě vstřelila vedoucí gól. Holland nahodil puk od mantinelu na třineckou branku a lehká teč mladého reprezentanta Šalého přinesla Brnu vedení.

Domácí dobře bránili a nepustili mistrovský tým do vážnější akce. Navíc svoji herní pohodu přetavili ve druhou trefu, když se v přesilovce přesně do šibenice trefil Kundrátek. Třetí gól pak měli na svých hokejkách Holík a Kučeřík, Mazanec ale jejich šance zlikvidoval.

Oceláři po první přestávce zvýšili útočnou iniciativu, více se tlačili do brány, což záhy přineslo efekt. Douderův nahozený puk od modré čáry prošel změtí těl až za Furcha, který přišel po dvou vychytaných nulách po 154 minutách o neprůstřelnost.

Brněnským trumfem se i v další vyrovnané části zápasu stala přesilovka. Po Pospíšilově přihrávce se podruhé v utkání prosadil Šalé. V jeho střeleckých šlépějích ale nešli Kollár ani Okál, jinak mohlo být vedení Komety ještě výraznější.

Třinecký cíl pro třetí třetinu byl jasný: dostat domácí pod tlak, zkorigovat výsledek a zdramatizovat duel. Brněnská obrana v čele s Furchem byla pevná, ustála přesilovku i nápor Ocelářů a udeřila z brejku. Zbořil naservíroval Šalému luxusní nabídku a vicemistr světa do 20 let měl cestu k prvnímu hattricku v dospělém hokeji otevřenou.

Na tříbrankový deficit už Slezané nestihli přes všechnu snahu zareagovat, naopak Pospíšil pátým gólem pojistil výhru Brna, načež frustrovaný gólman Mazanec rozštípl svoji hůl o brankovou konstrukci. Oceláři vyšli v souboji s Kometou naprázdno po sedmi duelech, v nichž bodovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Brno): "Odehráli jsme výborný zápas. Hráli jsme s Třincem potřetí v krátké době, oba předchozí jsme prohráli hlavně proto, že jsme inkasovali v jejich přesilovkách. Na to jsme se dnes připravovali, nechtěli jsme jim dát šance, byli jsme disciplinovaní a proto jsme dokázali vyhrát. Gratuluju klukům do kabiny a speciálně Edovi Šalému za hattrick v sedmnácti letech."

Vladimír Orságh (Třinec): "My jsme absolutně nezvládli první třetinu, v níž si domácí vypracovali dvougólový náskok. Pak už naše hra měli lepší parametry, dostali jsme se do šancí, ale Brno nás trestalo z přesilovek a protiútoků. Museli jsme to otevřít, což nepomohlo. Zápas nás stála první promarněná třetina. Nezasloužili jsme si vyhrát, protože jsme nepracovali celých 60 minut."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Šalé (Holland, Kučeřík), 12. Kundrátek (A. Zbořil, Holík), 35. Šalé (K. Pospíšil, Kollár), 50. Šalé (A. Zbořil, Zaťovič), 58. K. Pospíšil (Kollár) - 24. M. Doudera (Marinčin). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Zika, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 6271.

Brno: D. Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Hrbas, Ščotka - Horký, Holík, Okál - K. Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Strömberg, Vincour - Šalé, A. Zbořil, Zaťovič - J. Ondráček. Trenér: P. Martinec.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Zahradníček, Roth, Čukste - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Hrňa - Buček. Trenér: Moták.