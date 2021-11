Hokejisté Brna porazili Plzeň i podruhé v sezoně na nájezdy

Brno - Hokejisté Brna porazili ve 22. kolo extraligy Plzeň 2:1 po samostatných nájezdech. Kometu poslal ve druhé třetině do vedení Petr Holík, v téže části vyrovnal Václav Adamec a v nájezdech rozhodl zápas Peter Mueller. Brňané zvítězili nad Západočechy podruhé v sezoně a opět na nájezdy, Plzeň prohrála tímto způsobem druhý duel po sobě.

"Nájezdy jsou naše noční můra," řekl na tiskové konferenci trenér hostí Václav Baďouček, jehož tým takto padl v minulém kole s Českými Budějovicemi a celkem prohrál nájezdy ve všech třech případech v sezoně.

"My jsme šli za třemi body, ale jsme rádi i za dva. Byl to zápas hodně založený na bruslení, my jsme měli spoustu šancí dát víc gólů z přebrankového prostoru, na to se musíme zaměřit," podotkl kouč domácích Jiří Kalous.

Plzeň přijela na jih Moravy bez svého nejproduktivnějšího hráče Blomstranda, za autora 13 branek chtěli v úvodu zaskočit Kodýtek a Graňák, ale Klimeše nenachytali. Brněnský brankář se zaskvěl i v závěru třetiny po šanci Musila.

Kometu nakopl k náporu kapitán Zaťovič, ovšem v osmé minutě při průniku po levém křídle trefil jen tyč Pavlátovy branky. Jedenadvacetiletý gólman, který vystřídal mezi tyčemi Miroslava Svobodu, vychytal i Pavlíkovu střelu zblízka.

Rychlá partie pokračovala i ve druhé třetině. Skóre neotevřela plzeňská přesilovka, ale prosadil se Holík po pasu Malleta střelou nad Pavlátovu vyrážečku. Brno dobře bránilo střední pásmo a Západočechy do větší šance nepustilo, samo hrozilo brejky. Po jednom z nich Horký nepropasíroval puk mezi betony plzeňského brankáře.

Hosté se přece jen vyrovnání dočkali. Po první větší chybě brněnské defenzívy a zmatku před Klimešem se k zakončení do prázdné branky dostal Adamec a luxusní nabídkou od Langa nepohrdl. Devatenáctiletý útočník si tak připsal první gól v extralize v kariéře. "Vypadalo to snadně, ale v hlavě vám blýskne, že můžete dát první gól v lize a pak to tak jednoduché není," řekl Adamec.

Ve třetí části projevilo větší touhu po vedoucím gólu Brno, do dobré pozice se dostal kanonýr Mueller, na druhé straně se neprosadil Kantner. Pavlát vychytal v přesilovce i Haščáka a tak šel duel do prodloužení, v němž gól nepadl. V nájezdové loterii měli Brňané navrch, na gól Mertla postupně odpověděli Horký, Mueller a Vincour.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Bylo to utkání hodně založené na bruslení, Plzeň takto produkuje aktivní hokej. My jsme si vytvořili opravdu několik vyložených šancí v předbrankovém prostrou, které jsme neproměnili i zásluhou dobrého výkonu gólmana soupeře. Je škoda, že jsme zápas nezvládli ziskem tří bodů, ale nájezdy jsme zvládli a máme body dva."

Václav Baďouček (Plzeň): "Do utkání jsme vstoupili aktivně, pak se hra srovnala a celý duel probíhal ve stejném duchu. Na to, že jsme hráli venku proti silné Kometě, jsme si vypracovali dost střeleckých příležitostí, abychom dali více gólů než jeden. Pravdou je, že i Kometa měla několik výborných šancí, ale nám výborně zachytal Pavlát, který nás podržel. V prodloužení bylo znát, že si na nás Brno věří na nájezdy, což je naše noční můra."

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 27. P. Holík (Mallet, Gulaši), rozhodující sam. nájezd Mueller - 38. Adamec (M. Lang). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 5652.

Sestavy:

Brno: Klimeš - Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši, Bartejs - Mueller, Krištof, Kollár - Horký, P. Holík, Zaťovič - R. Pavlík, Ostřížek, Haščák - Vincour, Rákos, Mallet. Trenér: Kalous.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, Kremláček - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - P. Musil, Mertl, Dzierkals - Bulíř, G. Thorell, Kantner - Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha.