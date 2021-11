Hokejisté Brna porazili Litvínov 4:2, za hosty dal 400. gól Hübl

Brno - Hokejisté Komety Brno zdolali ve 25. kole extraligy doma Litvínov 4:2 a připsali si druhu výhru za sebou. Litvínov, který podruhé vedl nový trenér Vladimír Růžička, neuspěl poprvé po třech vítězstvích. Porážku neodvrátila ani branka kapitána Viktora Hübla, jenž dal jubilejní 400. gól v domácí soutěži. Na tuto metu dosáhl jako pátý hráč v historii po Milanu Novém (470 gólů), svém současném kouči Růžičkovi (428), Viktoru Ujčíkovi (410) a Josefu Černém (408).

První dějství nabídlo vyrovnaný hokej. Kometa začala náporem a Muellerovu nabídku málem využil Zaťovič, Godla ale zasáhl pravým betonem. Na druhé straně zahrozil Straka a byla to předzvěst toho, co bude následovat. Verva si po této šanci vynutila soustavnější tlak, z kterého vyplynula Balinskisova branka. Jeho ránu od modré čáry Tomek neviděl a puk mu prošel mezi betony.

Brňané po obdrženém gólu nesložili zbraně a nadále hýřili aktivitou. Do dobré střelecké pozice se dostával Ďaloga a poté i Roth, který orazítkoval tyč litvínovské branky. Jihomoravané byli nejblíže vyrovnání v přesilovce, ve které celé dvě minuty nepustili soupeře z pásma. Jenže celkem čtyřikrát v pozici mezi kruhy selhala Vincourovi mířidla.

Ve druhé třetině dominovala Kometa, která do poloviny utkání zahazovala jednu šanci za druhou. Blízko vyrovnání byl po střele Ostřížka obránce Holland, který sám před Godlou trefil jen jeho výstroj. Zaťoviče napálil puk do horní tyčky a poté trefil ještě spojnici.

Ve 33. minutě už překonal Godlu tvrdou ranou Mueller. Obrat skóre zařídil po ideální Holíkově přihrávce Horký. Premiérový bod v extralize si připsal díky asistenci Meluzín.

Vstup do třetí části vyšel Kometě dokonale. Již po 30 sekundách šla do brejku, který dokázala využít. Muellerovu střelu sice Godla vyrazil, ale pohotový Holík dopravil kotouč do sítě. Ve 47. minutě se Brňané radovali znovu. Po kombinaci Holíka s Muellerem si najel sám před branku americký hokejista a Godlu překonal mezi betony.

Největší možnost na snížení měl Irving, jehož pokus však vychytal Tomek. V 58. minutě přece jen snížil Hübl, který dostal ideální pas za obranu.

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 33. Mueller (P. Holík, R. Pavlík), 37. L. Horký (P. Holík, Meluzín), 41. P. Holík (Mueller, Zaťovič), 47. Mueller (P. Holík, Zaťovič) - 10. Balinskis (Jurčík), 58. V. Hübl (F. Lukeš, M. Chalupa). Rozhodčí: Šír, Vrba – Frodl, Komárek.Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5767.

Brno: M. Tomek - Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, D. Mikyska - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Krištof, Magee - Vincour, Rákos, Mallet - R. Pavlík, Ostřížek, Meluzín. Trenér: Kalous.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, O. Baláž, Demel, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, P. Straka - F. Lukeš, V. Hübl, M. Chalupa - Jícha, M. Sukeľ, A. Kudrna - Jurčík, Gerhát, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.