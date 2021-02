Hokejisté Brna porazili Liberec a vyhráli počtvrté v řadě

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 48. kole extraligy nad Libercem 4:1 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Doma Kometa uspěla potřetí za sebou. Rozhodující náskok získala již v první třetině, kterou vyhrála 3:0. Severočeši prohráli třetí z posledních čtyřech utkání a v tabulce klesli na páté místo. Brno je osmé.

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po třinácti sekundách hry otevřel skóre obránce Král. Gólman Kváča sice dokázal jeho střelu ztlumit, od hokejky vracejícího se Grígera se ale puk odrazil za brankovou čáru.

Severočeši ale rychle inkasovaná branka nepoznamenala a byli aktivnější. Dobrým pohybem zatlačili Brno do obranného pásma, ale vyloženou šanci si nevytvořili. Naopak ve 14. minutě jim vypíchl puk Plášek a svoje sólo přes celé hřiště přetavil ve druhý gól Komety. Jak vytěžit z minima šancí maximum, dokázali domácí v 19. minutě, rychlý výpad zakončoval Kusko a zajistil svému týmu tříbrankové vedení.

Ve druhé třetině si Liberec udržoval mírnou převahu, která se promítla především do počtu střel, ale nikoliv šancí. Nejblíže ke gólu měl Lenc, který ve 30. minutě šikovně tečoval Hanouskovo nahození, ale jen do břevna. Na druhé straně zase skvěle zasáhl Kváča proti střele Svozila v přesilové hře a Klepiše po nájezdu.

Bílí Tygři i přes třígólové manko zápas "nezabalili", i ve třetí třetině hledali skulinku v dobře organizované obraně Brna. Mírné zdramatizování vývoje přinesla osm minut před koncem branka Rosandiče, který se prosadil dorážkou z bezprostřední blízkosti.

Kometa si další vývoj poctivě hlídala a hrozila z rychlých protiútoků, po jednom z nich trefil horní tyč Mueller. V závěru překazil Vitásek zbytečným hrubým zákrokem rodící se power play, následovala potyčka, po ní vyšší tresty. Čtyři vteřiny před koncem potvrdil jasné vítězství Brna Mueller, jenž si tak připsal 28. gól v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Na vývoji se podepsalo hned první střídání, kdy jsme dali gól. Liberec hrál ale velmi dobře, produkoval líbivý hokej. My jsme ale pokryli střední pásmo, nepouštěli jsme je do střelby z nebezpečných pozic a pokud náhodou byli v tlaku, tak jsme dostali kotouč rychle do středního pásma. Využili jsme brejky, získali komfortní náskok. Další průběh zápasu byl odrazem první třetiny. Liberec měl hodně puk na svých holích, ale my jsme hráli to, co jsme potřebovali."

Patrik Augusta (Liberec): "Hodnocení je jednoduché, rozhodla první třetina. Hned první gól padl po chybě, která by se neměla stávat, to určilo ráz úvodu utkání. Ale my jsme se z toho pak vymanili, dostali jsme Brno pod tlak, byli jsme aktivní, ale další dvě chyby na útočné modré čáře nás srazily. Hodně jsme v dalším průběhu stříleli, ale neprosadili jsme se. Gól přišel už pozdě. Samozřejmě nás mrzí, že jsme vypadli z první čtyřky, to je meta každého týmu, který se kolem těch pozic pohybuje, ale pořád není konec. Uděláme vše proto, abychom se do první čtyřky vrátili."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. F. Král (Zaťovič, Mueller), 14. Plášek, 19. Kusko (Schneider, D. Bondra), 60. Mueller (P. Holík, Schneider) - 53. Rosandič (Kolmann, Bulíř). Rozhodčí: Obadal, R. Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5, navíc Kusko - Vitásek a J. Vlach všichni 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Klimeš - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, V. Němec, Plášek - Vincour, Rákos, Valský - Schneider, Kusko, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner - Lenc, Gríger, Birner - D. Špaček, Bulíř, Rychlovský - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, A. Dlouhý. Trenér: Augusta.