Hokejisté Brna porazili Liberec 7:4 a dotáhli se na první Třinec

Brno - Hokejisté Komety Brno porazili v 10. kole extraligy Liberec 7:4 a dotáhli se na čele tabulky bodově na vedoucí Třinec. Brňané navázali na sobotní vítězství v Olomouci 3:1 a vyhráli šestý z posledních sedmi duelů. Fanouškům spravili chuť po debaklu se Zlínem 0:7 z minulé neděle.

Oba týmy se musely obejít bez svých ofenzivních opor. Domácí Peter Mueller nedohrál sobotní zápas v Olomouci kvůli zranění ramena a chyběl i dnes, u hostů absentoval pro drobné zranění nejproduktivnější hráč Bílých Tygrů Michal Birner.

I bez něj začali lépe Liberečtí. Ve čtvrté minutě měl šanci Hudáček, ale Vejmelka mu šanci zmařil. P minutu později se už hosté dostali do vedení. Šmídovo nahození vyrazil před sebe brněnský gólman, ale puk do vlastní sítě nešťastně nasměroval obránce Bartejs.

Kometu postavila na nohy přesilová hra. Vynutila si v ní velký tlak, nezužitkovala sice 26 vteřin trvající výhodu dvou mužů, ale vteřinu po konci libereckého trestu propálil vše Ondřej Němec. Ten předtím v osmé minutě sportovně odvolal Krenželokovo vyloučení.

Ve druhé třetině nejdříve nevyužil sólový nájezd domácí Jenyš a hosté pak svoji aktivitu přetavili ve dva góly během 61 vteřin. Nejprve Lenc využil přesilovku, aby pak Krenželok přesnou střelou do horního rohu navýšil vedení Liberce. Oslavil tak brankou svůj jubilejní 900. start v extralize. "Klíčové bylo, že jsme se z toho nesesypali a začali jsme hrát více aktivněji," řekl novinářům Petr Holík, vyhlášený nejlepším hráčem zápasu na domácí straně.

Kometa nesložila zbraně a k vyrovnání jí stačilo pouhých 15 vteřin. Nejprve Holík propálil zprava libereckého gólmana a následně Plášek po šikovné kličce našel skulinu v Petersově postavení mezi tyčemi. "Mrzí nás, že jsme Kometě dovolili tak lacino vyrovnat. Nesmíme dělat tolik chyb vzadu," lamentoval střelec třetího libereckého gólu Lukáš Krenželok. "Byl to klíčový moment zápasu, který nás nakopl," přitakal trenér Komety Kamil Pokorný.

Ve třetím dějství se nehrál nijak opatrný hokej. Opak byl pravdou. Kometa šla poprvé v zápase do vedení po razantním úniku Zaťoviče, vzápětí vyrovnal Filippi, který natřikrát dorážel vlastní střelu, aby pak postrčil k výhře Kometu Holík svým druhým gólem v utkání.

Nakonec to byl gól vítězný, tři body pro Kometu pojistil střelou na nejistého Peterse Lev a domácí pak bez větších problémů odrazili pokus o liberecké zkorigování stavu. Poslední gól dal do prázdné brány čtyři vteřiny před koncem přes celé hřiště obránce Gulaši. "S takovým počtem obdržených branek nemůžeme pomýšlet na dobrý výsledek," hodnotil kouč Jiří Kudrna sedm gólů v liberecké síti.

Hlasy trenérů po utkání.

Kamil Pokorný (Kometa Brno): "Začátek byl z naší strany hodně kostrbatý, soupeř dal gól a rozjezd nebyl podle našich představ. Ve druhé třetině jsme byli chvíli pod vodou po dvou rychlých gólech soupeře, klíčovým momentem bylo ještě rychlejší vyrovnání. Tím jsme vyrostli. Vůlí, bojovností a znovu výborným výkonem Vejmelky jsme dokráčeli k vítězství. Nemyslím si, že bychom byli lepší mužstvo, ale jsme rádi, že po minulém propadáku před tak skvělým publikem jsme se revanšovali. Pro nás trenéry to byl divoký zápas, ale pro diváky hodně zajímavý."

Jiří Kudrna (Liberec): "Začali jsme dobře, byli jsme aktivní a hráli to, co jsme chtěli. Po první třetině jsme mohli vést. Do poloviny zápasu, možná skoro dvě třetiny jsme hráli dobrý zápas, mrzet nás mohou dva inkasované góly během 15 vteřin. Bohužel pak nám nevyšla totálně třetí třetina, dostali jsme spoustu gólů, s takovým počtem branek ve vlastní síti se nedá vyhrát zápas nebo vůbec dojít k nějakým bodům. Ale polovinu zápasu jsme hráli velice slušně, porážka je pro nás hořká pilulka."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 7:4 (1:1, 2:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 15. O. Němec (J. Hruška, Plekanec), 34. P. Holík (Zaťovič, Kucsera), 34. Plášek, 46. Zaťovič (Kucsera), 48. P. Holík (Pyrochta, Zaťovič), 53. Lev (Malec), 60. Gulaši - 6. Šmíd, 28. Lenc (Filippi, L. Hudáček), 29. L. Krenželok (A. Musil), 47. Filippi (Lenc). Rozhodčí: Šír, Lacina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 7229.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Pyrochta, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Svozil - Kucsera, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Plekanec, Plášek - Lev, J. Hruška, Orsava - Kunc, Kusko, Jenyš. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Liberec: Peters - Šmíd, Hanousek, Derner, Havlín, Kotvan, Graborenko, Knot - Ordoš, Bulíř, L. Hudáček - Marosz, Filippi, Lenc - L. Krenželok, P. Jelínek, Zachar - J. Vlach, A. Musil, Rychlovský. Trenéři: Jiří Kudrna a Jiruš.