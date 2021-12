Hokejisté Brna porazili Kladno 5:2 a naplno bodovali podruhé za sebou

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 29. kole extraligy nad Kladnem 5:2 a připsali si tak druhé vítězství v řadě. O zisku tří bodů pro Kometu rozhodly tři využité přesilovky ve třetí třetině, dva góly Brna dal Peter Mueller, čtyři asistence zaznamenal slovenský reprezentant Michal Krištof. Rytíři prohráli třetí ze čtyř posledních duelů a s Brnem neuspěli ani podruhé v sezoně.

Kometa vlétla do zápasu ve velkém stylu a přehrávala Rytíře ve všech směrech. Za svoji aktivitu byla odměněna dvěma góly během úvodních 11 minut, když tlak na Bowovu branku zužitkovali Šoustal a Ďaloga. Další góly mohli přidat Horký a Mueller.

Kladno se v úvodní třetině v podstatě jen bránilo, první střelu na Sedláčka vyslal až po 16 brněnských pokusech Jágr ve 12. minutě, až v závěru měl na holi snížení obránce Dotchin, ale Sedláček jeho střelu zlikvidoval.

Po první přestávce se obraz hry změnil. Kladno přidalo na důrazu, lépe bruslilo i kombinovalo a bylo za to gólově odměněno. Nejprve Plekanec pronikl po levém křídle před Sedláčka a střelou do horního růžku mu nedal šanci, pak v přesilové hře dostal puk do brněnské branky bruslí Zikmund. Sudí po kontrole u videa vyrovnávací gól uznali.

Kometu po nezvládnuté druhé třetině nakopla přesilová hra na začátku třetí části, kdy vzorovou kombinaci zakončoval Vincour. Minutu a 13 sekund poté přidal další branku v početní převaze Mueller a nastolil tak ráz zbytku utkání.

Kladno se tlačilo do obranného pásma Brňanů, ale naráželo na jeho dobře organizovanou defenzívu. Kometa Rytíře k ničemu nepustila a když Mueller využil třetí přesilovku, bylo o vítězi jasno.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Měli jsme výborný vstup do utkání, vedli jsme 2:0 a mohli jsme přidat i další góly. To se nepovedlo. Druhá třetina byla úplně naopak. Soupeř převzal iniciativu, z naší strany to bylo hodně špatné. Nevím proč. Mohli jsme dostat i více než dva góly. Přestali jsme hrát, co jsme chtěli. Do třetí třetiny jsme se snažili tým uklidnit. Věřili jsme týmu, že si vytvoří šance a to se potvrdilo. Kluci bojovali a rvali se, výhra nakonec zůstala doma a věřím, že naše vítězná šňůra bude pokračovat."

Jiří Burger (Kladno): "Mně se utkání nehodnotí vůbec dobře, první třetina byla z naší strany velmi špatná, scházel nám pohyb i důraz. Ve druhé třetině jsme se parádně vrátili do zápasu, takhle nějak bychom si představovali naši hru. Ke třetí třetině nemám co říct, protože to, co jsme si tam dovolili, bylo hrozné. Musel bych být sprostý. Mám na mysli zbytečná vyloučení. Jeden faul v útočné třetině, druhý na útočné modré a třetí za řeči, to si nemůžeme dovolit."

HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 4.Šoustal (Kučeřík, Meluzín), 11. Ďaloga (Krištof, Holland), 43. Vincour (Bartejs, Krištof), 44. Mueller (Krištof, Vincour), 57. Mueller (Bartejs, Krištof) - 31. Plekanec (Račuk, Wood), 34. Zikmund (Dotchin, Wood). Rozhodčí: Šír, Vrba - Axman, Kajínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 3:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Brno: J. Sedláček - Holland, Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, L. Forman, Gulaši, Mikyska - Mueller, Krištof, Zaťovič - L. Horký, A. Zbořil, R. Pavlík - Vincour, Rákos, Ostřížek - Šoustal, Süss, Meluzín. Trenéři: Zábranský a Kalous.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek, Donaghey - Jágr, Plekanec, Zikmund - Indrák, M. Filip, Hlava - M. Beran, Kubík, O. Machala - Melka, Račuk, Kristo. Trenér: D. Čermák.