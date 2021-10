Hokejisté Brna budou v předehrávce 16. kola usilovat o čtvrtou výhru v řadě

Praha - Hokejisté Brna budou hrát ve čtvrtek na ledě Karlových Varů o čtvrtou extraligovou výhru za sebou. Vedle duelu na západě Čech načne 16. kolo také druhá předehrávka mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí, v níž se budou chtít Středočeši vrátit na vítěznou vlnu po výprasku v Třinci.

Tým Energie uspěl z posledních sedmi vystoupení v jediném případě, když před necelým týdnem porazil v západočeském derby Plzeň 3:0. Vzápětí však přišla těsná porážka (3:4) v Litvínově. "Bohužel jsme nevydrželi pracovat celých šedesát minut. Měli jsme špatné vstupy, což nás potom stálo celkový výsledek," naznačil hlavní problém asistent trenéra Tomáš Mariška.

Kometa odjela na západ Čech už dnes s cílem dopadnout tam lépe než v úvodu sezony. "Známe sílu Karlových Varů, v prvním kole jsme u nich odehráli vyrovnané utkání. První polovina zápasu vyzněla pro nás, pak bohužel soupeř výsledek otočil. Musíme si pohlídat rychlé bruslaře domácího týmu a jít do utkání naplno od začátku," řekl před odjezdem kouč Jiří Kalous.

Brno nemůže počítat s disciplinárně potrestaným Hollandem, otazník visí nad Krištofem. "Jeho absence by byla ztrátou. Každopádně bychom rádi navázali na tři předchozí vítězné zápasy," přál si Kalous.

Mladá Boleslav po třech výhrách s plným bodovým ziskem, během nichž inkasovala jediný gól, podlehla v Třinci jednoznačně 0:5. "V Třinci nám to uteklo, tam jsme dostali pět branek, ale doufáme, že to byl takový výjimečný zápas. Šlo o utkání, které nám nevyšlo, ale i takové zápasy jsou," řekl trenér Radim Rulík.

Věří, že proti Hanákům přijde náprava. "K mužstvu jsme promluvili v tom smyslu, že to nebyl náš výkon. Teď to chceme určitě napravit a doma zabrat bez ohledu na to, kdo přijede. Věřím, že těch inkasovaných branek už zase nebude tolik. Předtím se nám v obraně dařilo, což je práce celého mužstva. Pracujeme na tom, ale řekl bych, že jde hlavně o výbornou práci brankářů, kteří chytají dosud opravdu výborně a drží nás. Patří jim největší díky," dodal Rulík.

Olomoučtí se trápí v útoku. Za poslední čtyři utkání vstřelili vždy po jediné brance, přesto dosáhli na pět bodů. Po dvou výhrách 1:0 podlehli v neděli na ledě Komety 1:4.

"Bylo tam málo jednoduchosti, přímočarých akcí a zakončení. To byl hlavní ukazatel toho, proč jsme vstřelili jen jeden gól. V posledních dvou zápasech taky po jednom gólu a to je málo. Budeme muset pracovat na střelecké produktivitě, protože to nás dostává dolů," zdůraznil kouč Zdeněk Moták.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy 16. kola extraligy: HC Energie Karlovy Vary (10.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3. Nejproduktivnější hráči: Martin Kohout 14 zápasů/11 bodů (2 branky + 9 asistencí) - Michal Krištof 13/13 (2+11). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,73 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,41 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 4,95 a 86,21 - Matej Tomek 2,51 a 90,64, Lukáš Klimeš 4,08 a 87,74. Zajímavosti: - I druhý vzájemný duel v sezoně se hraje v Karlových Varech, Energie ten úvodní vyhrála 8. září 4:3. - Karlovy Vary prohrály šest z posledních sedmi zápasů. - Energie doma vyhrála čtyři ze šesti utkání v této sezoně. - Kometa vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Brňané venku bodovali v pěti z posledních šesti duelů a z toho čtyřikrát vyhráli. - Karlovy Vary ve vzájemných duelech doma vyhrály čtyřikrát za sebou a Kometa na jejich ledě uspěla naposledy 1. října 2019, kdy zvítězila 4:3. - Kanadský obránce Rhett Holland z Komety si začne odpykávat třízápasový disciplinární trest na faul na olomouckého útočníka Jana Bambulu. - Útočníkovi Martinu Zaťovičovi z Brna chybí jedna trefa k dosažení mety 200 branek v extralize. BK Mladá Boleslav (4.) - HC Olomouc (8.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 13/12 (4+8) - David Krejčí 12/12 (7+5). Statistiky brankářů: Jan Růžička 1,40, 94,35 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 1,97, 92,86 a jednou udržel čisté konto - Jakub Sedláček 1,19, 95,80 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,38 a 91,05. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii tří zápasů bez ztráty bodu v neděli prohrála v Třinci 0:5 a byla to pro ni teprve druhá porážka z posledních osmi duelů. - Bruslařský klub doma zvítězil šestkrát za sebou a ztratil jediný bod. - Olomouc po dvou vítězstvích za sebou v neděli podlehla v Brně Kometě 1:4 a byla to ni teprve druhá prohra z uplynulých sedmi utkání. - Hanáci venku vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Mladá Boleslav bodovala ve vzájemných zápasech s Olomoucí devětkrát za sebou a z toho sedmkrát vyhrála. - Olomouckému útočníkovi Rostislavu Oleszovi chybí jedna trefa k hranici 100 gólů v extralize.