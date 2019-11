Hokejisté Brna budou proti Hradci odvracet sedmou prohru za sebou

Praha - Série porážek Brna, která vyústila ve změnu na trenérském postu, se stala v poslední době ústředním tématem hokejové extraligy. V pátečním programu 20. kola přivítá Kometa se staronovým koučem Liborem Zábranským Hradec Králové, který si v úterý proklestil cestu do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale v domácí nejvyšší soutěži nedosáhl čtyřikrát po sobě na body. Už pětkrát za sebou naopak slavil Liberec. Bílí Tygři změří před zaplněným hledištěm síly s Kladnem.

Kometa nastoupila pod taktovkou klubového šéfa Zábranského, který nahradil odstoupivšího Petra Fialu, už v úterní dohrávce v Třinci, na ledě ale vládli obhájci mistrovského titulu a vyhráli přesvědčivě 6:3. V pátek bude mít Zábranský první příležitost zlomit sérii bez výhry před brněnskými fanoušky.

"Máme dvě utkání po sobě doma, věříme, že už konečně zabodujeme. Cítíme na tréninku, že se to zvedá, nahoru musí jít především hlava," prohlásil asistent trenéra Kamil Pokorný.

Podle jeho názoru musí být základ brněnské hry postaven na disciplíně. "Oslabení a góly v nich nás sráží," připomněl poslední dvě utkání. S Východočechy neočekává Pokorný žádné brankové dostihy. "O to více může rozhodovat každý detail. Chceme to konečně otočit na vítěznou vlnu," doplnil Pokorný.

Hradec Králové zvládl odvetu Ligy mistrů v Mannheimu a zůstal posledním českým zástupcem v soutěži. "Pomohlo nám to určitě psychicky. Předvedli jsme výkon, jaký jsme chtěli. Od takových věcí se musíme odrazit, přenést si to i do té ligy a v té pak ve stejném duchu i pokračovat. Musíme hrát dobře dozadu, abychom nedostávali zbytečné góly. A vepředu je potřeba nějaké dát, abychom vyhrávali. Jedna věc navazuje na druhou a my se musíme zlepšovat ve všem," uvedl obránce Filip Pavlík.

"V Brně je to vždy náročné. A že se jim moc nedaří? To je podle mého úplně jedno. Očekávám, že pod staronovým trenérem trochu něco změní a budou hrát jinak," řekl Pavlík.

Po sérii pěti zápasů bez bodového zisku stoupá opět tabulkou Liberec. Nepovedenou šňůru vykompenzoval stejně dlouhou sérií vystoupení, v nichž nepřenechal soupeřům ani bod. Za toto období navíc Bílí Tygři inkasovali v součtu jen sedm gólů. "Klid nám dává brankář Dominik Hrachovina," ocenil nedávnou posilu kouč Patrik Augusta.

Kladno s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem uspělo v posledních dvou zápasech. Pod Ještědem se bude hrát před vyprodaným hledištěm. "Liberec je rozhodně favoritem. Doma jsme ho zaskočili a určitě nám to bude chtít vrátit. Samozřejmě tam ale jedeme s cílem bodovat a určitě se chceme porvat o co nejlepší výsledek," uvedl trenér David Čermák.

Tým posledních Pardubic se velmi pečlivě připravoval na dvanáctý Zlín, který má jen o bod víc. "Řešili jsme, že mají jiného trenéra, trošku změnili systém, změnili systém přesilovek. Připravujeme se na ně a máme jim co vracet, vlastně po zápase ve Zlíně musel odejít Láďa Lubina," připomněl trenér Radek Bělohlav.

Východočeši by se rádi odrazili ode dna tabulky. "Každý zápas hrajeme o hodně. Teď máme tři zápasy rychle po sobě a jsou pro nás velmi důležité," doplnil Bělohlav, který počítá s nasazením čerstvé posily v podobě obránce Voráčka. V neděli se Pardubičtí představí v Kladně.

Zlín po dvou prohrách jede na led posledních Pardubic, které v první čtvrtině porazil 4:3. "Pokud chceme takový výsledek zopakovat, musíme se vyvarovat hrubých chyb v obraně," varoval trenér Robert Svoboda s připomínkou posledního utkání proti Liberci. "Pardubice se lepší, ale my se soustředíme na sebe. Musíme se zlepšit v přesilovkách," poukázal Svoboda na další slabinu týmu.

Do zlínské branky se opět postaví Čiliak. Kašík se už zapojil do tréninku, na nejbližší zápas ale ještě připravený nebude. Nadále chybějí kapitán Žižka a Řezníček.

Litvínov je nad Pardubicemi jen díky lepšímu skóre. "Když se člověk podívá na tabulku, vypadá to hrozivě," přiznal trenér Jiří Šlégr. "Musíme se odrazit ode dna. Někdo říká, že je každý bod dobrý, ale pro nás je to málo. My potřebujeme bodovat naplno. Zlepšili jsme se v přesilovkách, ale i tak to chce ještě asi více střel," poznamenal útočník Viktor Hübl.

Mladá Boleslav je čtvrtá. Na začátku října porazili Středočeši doma Litvínov (5:1) hlavně díky vynikající druhé třetině, kterou vyhráli drtivě 5:0. Bruslařský klub je nejlépe bránícím týmem soutěže, v kolonce inkasovaných branek má po 19 odehraných duelech zapsané číslo 42.

Plzeň po velmi vyrovnané partii s Lausanne vypadla v osmifinále z Ligy mistrů a může se nyní plně soustředit na extraligu. V ní patří Indiánům i díky sedmizápasové bodové sérii, během níž se pětkrát radovali z vítězství, třetí místo. V pátek přijede na západ Čech Olomouc.

Na Hané kralovala během prvního měření sil v sezoně Plzeň a vyhrála 4:0. "Pro nás je každý zápas důležitý. Je jedno, s kým hrajeme. My musíme bodovat," prohlásil olomoucký obránce Jiří Ondrušek.

Statistické údaje před pátečním 20. kolem extraligy: -------- HC Škoda Plzeň (3.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:0. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 18 zápasů/37 bodů (20 branek + 17 asistencí) - Zbyněk Irgl 19/13 (8+5). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,42 procenta a třikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100 - Branislav Konrád 2,75 a 90,88, Jan Lukáš 3,03 a 90,69. Zajímavosti: - Plzeň bodovala sedmkrát za sebou a pětkrát z toho vyhrála. - Olomouc po dvou výhrách za sebou podlehla v neděli doma Kladnu 1:3 a prohrála páté z posledních sedmi utkání. - Venku Hanáci vyhráli dvakrát za sebou a třikrát z posledních čtyř duelů. - Plzeň, která vyřadila Olomouc v březnu ve čtvrtfinále po vítězství 4:3 na zápasy, vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Plzeň hrála v úterý v Lausanne odvetu osmifinále Ligy mistrů a se soutěží se rozloučila, protože po domácí prohře Západočechů 1:2 skončil duel ve Švýcarsku 4:4 v prodloužení. HC Verva Litvínov (13.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 19/15 (7+8) - Pavol Skalický 19/20 (9+11). Statistiky brankářů: David Honzík 2,46 a 91,76, Jaroslav Janus 3,69 a 89,24 - Gašper Krošelj 2,16, 92,53 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 1,35 a 95,73, Radek Haas 4,00 a 90,24. Zajímavosti: - Litvínov třikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. Z posledních deseti zápasů zvítězil jen dvakrát. - Mladá Boleslav čeká tři zápasy na plný zisk. Po dvou zápasech bez bodu vyhrála v neděli doma nad Plzní 4:3 v prodloužení. - Bruslařský klub ve vzájemných duelech vyhrál čtyřikrát v řadě a na ledě Litvínova zvítězil třikrát za sebou. Bílí Tygři Liberec (5.) - Rytíři Kladno (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 15/21 (10+11) - Brady Austin 19/16 (6+10). Statistiky brankářů: Justin Peters 3,50, 88,18 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,00 a 93,55, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto - Denis Godla 3,10, 90,61 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 5,04 a 86,23, Adam Brízgala 5,00 a 85,00. Zajímavosti: - Liberec po pěti zápasech bez bodu pětkrát za sebou naplno bodoval. - Rytíři dvakrát za sebou naplno bodovali a vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů. - Kladno v Liberci z posledních čtyř vystoupení ztratilo jen dva body. Naposledy tam hrálo 26. prosince 2013 a prohrálo 2:3 v prodloužení. HC Dynamo Pardubice (14.) - PSG Berani Zlín (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 17/13 (8+5) - Antonín Honejsek 20/15 (5+10). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,34 a 92,68, Michal Borovička 5,00 a 84,21, Vojtěch Nečas 12,00 a 72,22 - Marek Čiliak 3,25, 89,08 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,05 a 89,84. Zajímavosti: - Dynamo třikrát za sebou bodovalo, ale poslední dva zápasy prohrálo. Z minulých osmi zápasů vyhrálo jen jednou. - Berani vyšli dvakrát za sebou naprázdno a vyhráli jediný z uplynulých čtyř zápasů. - Zlín vyhrál ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou a Dynamo proti němu naposledy bodovalo 20. října 2017, kdy doma zvítězilo 4:3 v prodloužení. - Pardubický obránce Jan Kolář oslaví v pátek 33. narozeniny, slovenskému útočníkovi Radoslavu Tyborovi z Dynama bude v sobotu 30 let. HC Kometa Brno (7.) - Mountfield Hradec Králové (9.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 20/20 (10+10) - Radek Smoleňák 20/15 (8+7). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,62, 91,91 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,58 a 75,76 - Marek Mazanec 2,61, 89,07 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,04 a 82,05. Zajímavosti: - Kometa prohrála šestkrát za sebou a získala jediný bod. Při obnovené premiéře majitele Libora Zábranského na pozici hlavního kouče, kde nahradil Petra Fialu, prohrála v úterý v Třinci 3:6. - Mountfield čtyřikrát za sebou nebodoval a naposledy se radoval 29. října, kdy zdolal doma Kladno 2:1 v prodloužení. - Kometa, která v březnu vyřadila Hradec Králové po vítězství 4:0 na zápasy, vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou. Předtím se radoval sedmkrát v řadě Mountfield. - Hradec Králové v úterý oslavil postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Po domácí výhře 1:0 remizoval v Mannheimu 1:1. Další program: -------- Neděle 24. listopadu - 21. kolo: 14:00 BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha (vzájemný zápas v této sezoně: 1:2 v prodl.; ČT Sport), 15:30 HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary (4:3 v prodl.), 16:00 Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice (2:3), HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň (1:4), Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov (5:6), 17:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec (0:2).