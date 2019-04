Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 7. dubna 2019 v Brně. Zleva brankář Brna Marek Čiliak, Jan Ordoš z Liberce, Ivan Baranka z Brna a Jan Štencel z Brna.

Plzeň/Brno - Hokejisté Brna a Třince se dnes pokusí vyrovnat stav semifinálových sérií extraligy na 2:2. Obhájci mistrovského titulu z brněnské Komety v neděli doma prohráli s Libercem 1:2, na svém ledě neuspěla ani Plzeň, která podlehla Třinci 2:3.

Kometa si podle devětadvacetiletého gólmana Marka Čiliaka při opětovném libereckém vedení žádný tlak nepřipouští. "Vždyť je to hokej. Jdeme do toho a zítra se hraje znova. Musíme vyhrát. To je všechno," řekl po nedělní prohře Čiliak.

Třinec vyhrál v Plzni i potřetí v sezoně, ale po dvou předchozích domácích porážkách jen snížil stav série na 1:2. "Nemůžeme žít z dnešního úspěchu, ale věřím, že to nakopne kluky, kteří dnes dali branky. A začnou se prosazovat. Když budeme hrát naši hru, můžeme Plzeň hodně potrápit," prohlásil autor vítězné branky Jiří Polanský.

V Plzni se hraje od 17:00, v Brně začne čtvrtý semifinálový zápas v 19:00.