Praha - Hokejisté Brna a Plzně budou v sobotu v domácím prostředí odvracet možný konec sezony. Kometa i Škoda prohrávají v semifinálových sériích play off extraligy s Libercem respektive Třincem 2:3 na zápasy a jsou krok od vyřazení. Hráči obou týmů ale věří, že účastníky závěrečného souboje o Masarykův pohár určí až pondělní zápasy.

Kometa v předešlých dvou letech získala titul a útočí na zlatý hattrick. V situaci, kdy jí bezprostředně hrozí vyřazení, je za tu dobu poprvé. "Máme ale hodně zkušené mužstvo, spousta hráčů už v podobné situaci byla. Zvládneme to," věří obránce Ondřej Němec.

Brněnská Kometa k úspěchu potřebuje začít lépe než v předešlých zápasech série, kdy vždy inkasovala jako první. Čtyřikrát navíc hned v úvodu první třetiny. "Nějaký mečbol Liberce neřešíme, vyhráli prostě další bod. Doma vyhrajeme. Dáme do toho všechno, přijdou lidi a poženou nás," uvedl útočník Martin Zaťovič.

Liberečtí si dobře uvědomují, že ještě nic rozhodnutého není. "Po psychické stránce jsme na tom teď lépe, dokud ale nevyhrajete čtvrtý zápas, není hotovo," podotkl kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek. "Přistoupíme k tomu jako ke každému zápasu. Budeme hrát naplno a uvidíme," podotkl.

Podle trenéra Filipa Pešána se Severočeši pokusí navázat na předchozí výkony v Brně. "V play off jsme tam odehráli dva dobré zápasy a nebudeme nic měnit. Je jen otázka, jestli dokážeme brankáře Komety překonat vícekrát než jednou, jak se nám to podařilo naposledy. To je alfa a omega zápasu, který nás čeká," řekl Pešán.

V podobné situaci jako Brno je i Plzeň, která ale s Oceláři doma dvakrát prohrála a nezvládla už tři utkání v řadě. "Nic se neděje, Třinec ve čtvrtek se štěstím vyhrál a my uděláme všechno pro to, abychom sérii vrátili do Třince," řekl trenér Ladislav Čihák, jehož tým ale se Slezany v sezoně doma prohrál všechna čtyři utkání.

Plzeňští se budou muset vyrovnat se ztrátou vedení 2:0 v sérii i z faktu, že poslední zápas rozhodl obránce Milan Doudera gólem 20 sekund před koncem. "Třinec je silný manšaft, je to play off, tak to prostě je. Teď jsme na řadě my, abychom to doma urvali a ještě se porvali o postup. Konečně potřebujeme zabrat doma. Věřím, že dokážeme Třinec přetlačit," uvedl Čihák.

Oceláři naopak do Plzně pojedou v psychické pohodě. "Budeme chtít navázat na dvě utkání, která jsme v Plzni vyhráli, a zvládnout postupový čtvrtý zápas. Z pohledu psychiky nám šňůra výher samozřejmě pomohla, ale Plzeň je pořád nesmírně těžký soupeř, který byl kousíček od toho třetího vítězství. Ještě to bude nesmírně těžké a nic neskončilo," uvedl trenér Třince Václav Varaďa. "V Plzni to bude zase válka, půjde o všechno. Plzeň musí, my chceme. Budeme to chtít ukončit a nijak to neprodlužovat," řekl Doudera.