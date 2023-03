Hokejisté Brna a Liberce si dnes mohou zajistit postup do čtvrtfinále

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, 11. března 2023 v Mladé Boleslavi.Zprava Adam Jánošík z Mladé Boleslavi a Jakub Zembol z Brna.

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, 11. března 2023 v Mladé Boleslavi.Zprava Adam Jánošík z Mladé Boleslavi a Jakub Zembol z Brna. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Hokejisté Brna a Liberce dnes budou mít šanci zajistit si ve čtvrtých zápasech předkola postup do čtvrtfinále play off extraligy. Kometa v sobotu po dvou domácích výhrách nevyužila první možnost posunout se do další části soutěže na ledě Mladé Boleslavi, Bílí Tygři si po nerozhodném úvodu na severu Čech vybojovali první mečbol v Plzni.

Teprve třetí zápas čeká Karlovy Vary a Olomouc, jejichž série je po nedohraném úvodním duelu kvůli nezpůsobilé hrací ploše oproti ostatním o krok opožděna. Po dvou zápasech je stav nerozhodný 1:1.

Jako jediný si v nejrychlejším možném čase zajistil postup do čtvrtfinále mistrovský Třinec. Oceláři zvládli v předkole oba domácí zápasy s Litvínovem a v sobotu uspěli i na ledě soupeře.

Dnešní program:

3. zápas:

15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (stav série 1:1; výsledky zápasů v sérii: 1:4, 7:4).

4. zápasy:

17:00 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec (stav série: 1:2; výsledky zápasů v sérii: 1:4, 6:0, 1:3; ČT sport),

18:00 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno (stav série: 1:2; výsledky zápasů v sérii: 2:4, 1:2, 2:1; O2 TV Sport).