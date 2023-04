Hokejisté Bostonu mají i díky Pastrňákově asistenci 60. výhru v sezoně

New York - Český útočník David Pastrňák pomohl v nedělním utkání NHL jednou asistencí k výhře hokejistů Bostonu 4:3 po samostatných nájezdech nad St. Louis. Rodák z Havířova se do statistik zapsal v pátém zápase za sebou a zaznamenal 103. bod v ročníku. Jeden gól poražených připravil Jakub Vrána, jenž v 15 startech v dresu Blues nasbíral dvanáct bodů. Asistenci si v nedělním programu připsali také Filip Chytil z New York Rangers a Dominik Kubalík z Detroitu.

Boston jako čtvrtý tým v historii vyhrál šedesát utkání v sezoně a nadále atakuje absolutní rekord NHL. K dorovnání maxima Detroitu (1995/96) a Tampy Bay (2018/19) schází Bruins pouhá dvě vítězství.

"Je to speciální večer. Dnes jsme odvedli dobrou práci, ale to, co se nám v této sezoně daří, oceníme až s odstupem času. Až se jednou ohlédneme zpět, uvědomíme si, jak skvělé bylo překonávat rekordy s touhle výbornou partou," řekl Brad Marchand.

Boston do zápasu vstoupil podpořen překonáním klubového maxima v počtu získaných bodů a v první polovině duelu odskočil Blues na rozdíl tří branek. Na vytvoření náskoku se podílel i Pastrňák, jenž ve 28. minutě v přesilové hře vyzval ke skórování Tylera Bertuzziho.

Hokejisté St. Louis v závěru druhé třetiny snížili na 1:3 a ve třetí třetině srovnali. Vyrovnávací branku Jordana Kyroua 25 sekund před koncem základní hrací doby připravil svou třetí asistencí v novém působišti Vrána. V prodloužení gól nepadl a v samostatných nájezdech se prosadil pouze Charlie Coyle, jenž rozhodl o desáté výhře Bruins z posledních jedenácti zápasů.

Blues prohráli podruhé za sebou a poprvé od sezony 2017/2018 se neprobojovali do play off. "Je to pro nás zklamání. Je to výsledek, se kterým nemůžeme být spokojeni," řekl trenér Craig Berube.

Po dvou ztrátách uspěli hokejisté New York Rangers. Ve Washingtonu vyhráli 5:2 a jako šestý tým v sezoně se přehoupli přes stobodovou hranici. Chytil se podílel 22. asistencí v ročníku na gólu Alexise Lafrenierea na 2:0. "Filip to udělal výborně. Vytvořil mi pozici, ve které jsem měl čas na to, abych si mohl rozmyslet, jak budu postupovat. Rozhodl jsem se pro kličku obránci a zakončení bekhendem. Jsem rád, že se to povedlo," řekl Lafreniere.

V duelu bodoval i třetí člen Chytilova útoku Kaapo Kakko a celek z Madison Square Garden potvrdil, že neprohrává, pokud se prosadí kompletní třetí formace. Z dvaadvaceti zápasů, ve kterých bodovala celá trojice Kakko, Chytil, Lafreniere, vyhráli Rangers dvacet. Ve zbylých dvou zapsali bod za prohru v prodloužení nebo samostatných nájezdech.

"Všichni tři hrají skvěle. Hlavně ve druhé polovině základní části dokazují svou kvalitu. V útočném pásmu se proti nim hraje strašně složitě, výborně drží puk a dokáží si vytvořit spoustu šancí," řekl obránce Rangers K'Andre Miller.

O pár hodin později na newyorský celek navázali hokejisté Los Angeles. Kings porazili Vancouver 4:1 a poprvé od sezony 2015/16 v základní části získali přes 100 bodů. Dvěma góly se pod vítězství podepsal útočník Alex Iafallo.

Detroit s Kubalíkovým přispěním porazil Toronto 5:2 a udržel teoretickou šanci na postup do vyřazovacích bojů. Ale na Pittsburgh, který drží poslední postupové místo, ztrácí šest zápasů před koncem základní části devět bodů.

O play off se bojuje také v Západní konferenci, kde deváté Calgary ztrácí dva body na osmý Winnipeg. Flames v nedělním programu i díky Danielu Vladařovi porazili Anaheim 5:4 a vyhráli počtvrté v řadě. Vladař do zápasu naskočil ve druhé třetině za stavu 0:2 a jedenácti zásahy pomohl k obratu. V brance Anaheimu odchytal celý zápas Lukáš Dostál a ze 41 střel inkasoval pět branek.

Statistika nedělních zápasů NHL:



Washington - NY Rangers 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 34. D. Strome, 52. Protas - 14. K. Miller, 16. Lafreniere (Chytil), 21. Kakko, 46. Tarasenko, 55. Zibanejad. Střely na branku: 28:34. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Carlson (Washington).

St. Louis - Boston 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 40. a 60. Kyrou (na druhou Vrána), 50. Krug - 6. DeBrusk, 28. Bertuzzi (Pastrňák), 29. Steen, rozh. náj. Coyle. Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Coyle, 2. Ullmark (oba Boston), 3. Kyrou (St. Louis).

Pittsburgh - Philadelphia 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Branky: 12. a 15. Rakell, 34. Rust, 59. Poehling - 46. Deslauriers, 58. Konecny. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.310. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Konecny (Philadelphia).

Carolina - NY Islanders 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 30. Kotkaniemi, 43. Martinook - 18. Pageau. Střely na branku: 35:23. Diváci: 18.725. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Kotkaniemi, 3. Andersen (všichni Carolina).

Vancouver - Los Angeles 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 6. Boeser - 14. a 24. Iafallo, 54. Kaliyev, 60. Lizotte. Střely na branku: 25:25. Diváci: 18.725. Hvězdy zápasu: 1. Iafallo (Los Angeles), 2. Boeser (Vancouver), 3. Doughty (Los Angeles).

Toronto - Detroit 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Branky: 8. Järnkrok, 46. Tavares - 20., 51. a 58. Larkin (na druhou Kubalík), 2. Määttä, 13. Berggren. Střely na branku: 44:23. Diváci: 18.675. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Larkin, 3. Määttä (všichni Detroit).

Winnipeg - New Jersey 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky: 5. a 55. Ehlers, 17. Niederreiter, 23. z trestného střílení M. Barron, 31. Connor, 51. Dubois - 60. Hischier. Střely na branku: 27:32. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 40 minut, inkasoval čtyři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 81 procent. Diváci: 14.107. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Ehlers, 3. Dubois (všichni Winnipeg).

Calgary - Anaheim 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)

Branky: 21. Mangiapane, 28. Zadorov, 29. N. Ritchie, 47. Lučić, 58. Michael Stone - 5. a 30. Vatrano, 18. Comtois, 33. Harrington. Střely na branku: 41:22. Daniel Vladař za Calgary odchytal 40 minut, inkasoval dvě branky z 13 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal 58 minut a 46 vteřin, inkasoval pět branek z 41 střel a úspěšnost zákroků měl 87,8 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. Stecher (oba Calgary), 3. Vatrano (Anaheim).

Columbus - Ottawa 4:3 v prodl. (2:3, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 3. K. Johnson, 5. E. Robinson, 55. Jenner, 61. Marčenko - 4. Gambrell, 10. Kastelic, 15. DeBrincat. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18.872. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Marčenko, 3. Gillies (všichni Columbus).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Boston 77 60 5 12 286:166 125 2. x-Toronto 76 45 10 21 258:211 100 3. x-Tampa Bay 77 45 6 26 267:231 96 4. Florida 77 39 7 31 272:260 85 5. Buffalo 75 37 7 31 270:276 81 6. Ottawa 77 37 6 34 244:251 80 7. Detroit 76 34 9 33 226:252 77 8. Montreal 77 30 6 41 219:284 66

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 76 49 9 18 248:196 107 2. x-New Jersey 77 48 8 21 266:216 104 3. x-NY Rangers 77 45 11 21 261:207 101 4. NY Islanders 78 39 9 30 227:214 87 5. Pittsburgh 77 38 10 29 248:249 86 6. Washington 77 34 9 34 240:243 77 7. Philadelphia 76 29 13 34 207:253 71 8. Columbus 76 24 8 44 203:303 56

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 76 44 9 23 229:205 97 2. Dallas 76 41 14 21 262:212 96 3. Colorado 75 45 6 24 252:207 96 4. Winnipeg 77 43 3 31 233:215 89 5. Nashville 75 38 8 29 212:220 84 6. St. Louis 77 35 7 35 251:286 77 7. Arizona 77 27 13 37 215:274 67 8. Chicago 76 24 6 46 186:277 54

Pacifická divize:

1. x-Vegas 76 47 7 22 253:217 101 2. x-Los Angeles 77 45 10 22 266:242 100 3. x-Edmonton 77 45 9 23 306:254 99 4. Seattle 75 41 8 26 259:240 90 5. Calgary 77 36 15 26 247:240 87 6. Vancouver 76 34 7 35 260:282 75 7. San Jose 76 22 15 39 223:291 59 8. Anaheim 77 23 10 44 195:317 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 77 146 (62+84) 2. Draisaitl (Edmonton) 75 120 (50+70) 3. Kučerov (Tampa Bay) 77 106 (29+77) 4. Pastrňák (Boston) 77 103 (56+47) 5. M. Tkachuk (Florida) 74 102 (38+64) 6. J. Robertson (Dallas) 76 97 (42+55) 7. Nugent-Hopkins (Edmonton) 77 97 (35+62) 8. MacKinnon (Colorado) 64 97 (34+63) 9. E. Pettersson (Vancouver) 74 96 (36+60) 10. Marner (Toronto) 75 95 (28+67) 53. Nečas (Carolina) 76 68 (27+41) 82. Hertl (San Jose) 73 60 (21+39) 97. Krejčí (Boston) 70 56 (16+40) 109. Zacha (Boston) 77 53 (18+35) 142. Chytil (NY Rangers) 69 44 (22+22) 143. D. Kubalík (Detroit) 75 44 (20+24) 184. Hronek (Vancouver) 64 39 (9+30)

Střelci:

1. McDavid (Edmonton) 62 branek, 2. Pastrňák (Boston) 56, 3. Draisaitl (Edmonton) 50, 4. Rantanen (Colorado) 49, 5. Point (Tampa Bay) 48, 6. T. Thompson (Buffalo) 44, 7. Ovečkin (Washington), J. Robertson (Dallas) oba 42, 9. J. Hughes (New Jersey), Verhaeghe (Florida) oba 40, ...54. Nečas (Carolina) 27, 86. Chytil (NY Rangers) 22, 94. Hertl (San Jose) 21.