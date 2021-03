Hokejisté Boleslavi vyhráli v Pardubicích a jsou krok od postupu

Pardubice - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve třetím zápase čtvrtfinále play off extraligy Pardubice 4:2 a už jen jedna výhra je dělí od postupu do semifinále. Středočeši opět utkání rozhodli v přesilových hrách, ve kterých třikrát skórovali. Dvěma góly se pod výhrou podepsal Jakub Kotala. Série hraná na čtyři vítězství bude pokračovat v úterý opět v Pardubicích, které se budou snažit odvrátit konec sezony.

Trenér Dynama po neúspěšném vstupu do série výrazně pozměnil složení útočných formací. Do obrany se vrátil Ďaloga, v brance i přes nevýrazný páteční výkon zůstal Klouček.

Úvod se vydařil hostům, již ve 3. minutě otevřel skóre po přihrávce zpoza branky Jääskeläinen. Po Moravcově chybě na druhé straně vyzkoušel Růžičkovu pozornost Horký, vyrovnat se mu ale nepodařilo.

Následně se do několika slibných šancí dostali hosté, Jääskeläinen, Zbořil ani Claireaux ale nemířili přesně. I díky tomu mohli domácí z ojedinělé akce vyrovnat. Kolářova střela se od Zbořila odrazila přímo ke Camarovi a kanadský útočník poprvé ve čtvrtfinále překonal Růžičku.

Středočeši byli ale i nadále lepším týmem, šanci Ciencialy ještě výborným zákrokem zlikvidoval Klouček, minutu před koncem první třetiny se ale již hosté prosadili. Po přesné kombinaci se v přesilové hře prosadil Kotala a připsal si třetí gól v sérii.

Dynamo poté nevyužilo úvodní početní výhodu, ve 24. minutě se jim ale podařilo vyrovnat. Bezmocného Růžičku překonal pohotově dorážející Kosticyn. Domácí přidali, byli střelecky aktivnější, ale v dalším oslabení opět inkasovali. Zkrácenou výhodu využil Šťastný, který se prosadil po samostatné akci.

Více zákroků měl sice Růžička, složitější akce ale řešil jeho protějšek. Klouček si ale poradil s příležitostmi Kousala, Kotaly i Zbořila. V poslední sekundě druhé třetiny se Nakládalova střela od modré čáry odrazila od horní tyčky.

Pardubice se tlačily za vyrovnáním, ve 48. minutě k němu měl blízko Roman, pozorný Růžička ale šanci zlikvidoval. Hosté nakonec ustáli i závěrečný tlak domácích, navíc sami při power play skórovali počtvrté.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším týmem, dostávali jsme Boleslav pod tlak, hráli jsme víceméně u nich ve třetině. Oni hrozili jen občas z brejků. Bohužel se nám nepodařilo přetavit převahu a drajv do brány v góly. Zase jsme měli problém s tím, abychom překonali Růžičku. Udělali jsme dvě chyby v oslabení a oni nás bohužel dvakrát potrestali. Jinak musím říct, že kluci zápas odmakali a není jim co vytknout. Jen nám chyběly góly."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Na začátku zápasu jsme chtěl otupit tlak Pardubic, který jsme čekali, a myslím si, že se nám to povedlo. Hráli jsme vyrovnanou partii. Důležité bylo, že se nám vždy podařilo dostat se do vedení a měli jsme psychiku na svojí straně. Když Pardubice srovnaly, podařilo se nám zase odskočit. Musím pochválit speciální formace. Kluci, kteří hrají přesilovku, i ti, kteří hrají oslabení, hráli přesně tak, jak si představujeme. Je to třetí krok a víme, že zdaleka není nic hotového. Do dalšího zápasu půjdeme s pokorou."

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Camara (J. Kolář, A. Kosticyn), 24. A. Kosticyn (T. Zohorna, Vála) - 3. Jääskeläinen (Claireaux, Cienciala), 19. Kotala (A. Zbořil, D. Šťastný), 30. D. Šťastný (Ševc), 60. Kotala. Rozhodčí: Pešina, Pražák - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5, navíc Camara (Pardubice) 10 min. Využití: 0:3. Bez diváků. Stav série: 0:3.

Pardubice: Klouček - Nakládal, Vála, Ďaloga, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Tybor, O. Roman, R. Kousal - Camara, T. Zohorna, A. Kosticyn - Blümel, Poulíček, Paulovič - Kusý, Pochobradský, Horký. Trenér: R. Král.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Šidlík, Ševc, Pláněk, Moravec, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.