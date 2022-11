Hokejisté Boleslavi vyhráli v Brně 3:1 a naplno bodovali po deseti kolech

Brno - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 22. kole extraligy na ledě Brna 3:1 a z plného bodového zisku se radovali po deseti kolech. Na vedoucí gól brněnského Kima Strömberga z úvodu utkání odpověděli Martin Beránek, Pavel Kousal a do prázdné branky Ondřej Najman. Kometa prohrála potřetí za sebou, v tabulce zůstává pátá, hosté poskočili na šestou příčku.

Kometa začala cestu za možnou nápravou dvou posledních nepovedených zápasů aktivně a už v 5. minutě se dostala do vedení, když rychlou brejkovou akci zakončil po přihrávce Koblížka finský útočník Strömberg.

Na severského spoluhráče mohl navázat Zaťovič, ale na Krošelje nevyzrál. Výborně si v brankovišti vedl i jeho domácí protějšek Čiliak, který čelil v první třetině 13 střelám, z nichž žádná neměla gólové parametry.

Bruslaři měli i po první přestávce herní a kombinační převahu a vyrovnání se dočkali ve 26. minutě, ze skrumáže před brněnskou brankou protlačil puk za Čiliaka útočník Beránek.

Jednu z mála šancí Komety měl Koblížek, ale nájezd na mladoboleslavského gólmana neproměnil. Hosté herně dominovali a v závěru druhé třetiny šli do vedení. Pohotovou střelou se prosadil jejich nejproduktivnější hráč Kousal.

Mezi brněnské tyče se v posledním dějství postavil Furch, nicméně obraz hry zůstal stejný. Boleslav byla aktivnější, lépe bruslila a bez problémů ustála i čtyřminutové oslabení při vyloučení Kousala. Brno neuspělo ani při power play, do prázdné branky se naopak trefil Najman. Mladá Boleslav vyhrála šest z uplynulých osmi vzájemných duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Brno): "První třetinu jsme i přes vedoucí branku neodehráli dobře. Chyběl nám pohyb, ale díky výbornému Čiliakovi jsme vedli. Chtěli jsme hrát zezadu a do brejků, ale nepodařilo se nám přidat druhý gól. Udělali jsme dvě zbytečné chyby, za což nás soupeř potrestal. Ve třetí třetině jsme bušili do vrat, zamíchali jsme se sestavou, ale nepodržela nás přesilovka, to nás stálo zápas. Brankáře jsme střídali kvůli lehkému zdravotnímu problému Čiliaka."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Dobře jsme do utkání vstoupili, ale bohužel jsme dostali brzo branku, ale celá první třetina v našem podání vůbec nevypadala špatně. Chtěli jsme se zaměřit na pokrytí středního pásma, sbírali jsme kotouče a udrželi jsme se v útočném pásmu. Dostali jsme Kometu pod tlak, z čehož pramenily naše branky. Musím pochválit naše hráče hlavně za ubránění čtyřminutového oslabení, celý tým odvedl výbornou práci."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Strömberg (Koblížek, Zaťovič) - 26. M. Beránek (Fořt), 40. P. Kousal (Stříteský), 59. O. Najman (Lantoši, Aberg). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Hlavatý, Axman. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 6031.

Brno: Čiliak (41. Furch) - Ďaloga, Ščotka, Kundrátek, Hrbas, Kučeřík, Gulaši - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Vincour, T. Sallinen, Dufek - Kollár, A. Zbořil, Šalé - Kratochvíl. Trenér: Pešout.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Aberg, O. Najman, Lantoši - P. Kousal, Závora, Kantner - J. Stránský, Fořt, M. Beránek - Štastný, Bičevskis, Kotala. Trenér: Čihák.