Pátý zápas předkola play off hokejové extraligy: BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín, 17. března 2019 v Mladé Boleslavi. Zleva brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička, Ondřej Najman, Radim Zohorna a Jiří Kurka z Mladé Boleslavi se radují z postupu. ČTK/Petrášek Radek

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v rozhodujícím pátém zápase předkola play off Zlín 4:1 a postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s vítězem základní části Libercem. Zlín sice na ledě Bruslařského klubu vedl po gólu Zdeňka Okála, ale Radim Zohorna s Ondřejem Dlapou se ve druhé třetině postarali o obrat. Postup domácích do čtvrtfinále, ve kterém se představí po třech letech, poté ve třetí části potvrdili Lukáš Žejdl a při power play soupeře David Šťastný.

Do první vážnější šance se dostal ve čtvrté minutě domácí Skalický, zlínskou branku však netrefil. Ve 12. minutě Kašíkovi pomohla tyč a štěstí měli Zlínští i o několik sekund později, kdy Sedláčkovu přihrávku usměrnil za Růžičkova záda Okál bruslí a rozhodčí po konzultaci s kolegou u videa gól uznali.

Domácím se podařilo vyrovnat ve 22. minutě, kdy Musilovu střelu pohotově dorazil Zohorna. Hostům mohl vedení vrátit Honejsek, ale Růžičku nepřekonal. Při Hermanově vyloučení Kašíka podruhé zachránila tyč, tentokrát po pokusu Žejdla.

Ve 31. minutě se už ale Středočeši prosadili. Dlapa využil zakrytého výhledu Kašíka a po střele od modré čáry si připsal druhou branku v sezoně. Do kabin šli domácí s těsným náskokem zejména díky výbornému postřehu Růžičky, jenž zlikvidoval velké šance Šlahaře a Honejska.

Ve 46. minutě mladoboleslavského gólmana nedokázal překonat ani Fořt a domácí poté své vedení navýšili. Po Skalického střele Kašíkovi pomohla opět tyč, ve 49. minutě už ale osamocený Žejdl v přesilovce nezaváhal.

Zlín mohl duel ještě zdramatizovat při dlouhé přesilovce čtyři na tři, na výborného Růžičku ale nevyzrál. Čtyři minuty před koncem se hosté rozhodli riskovat při hře bez brankáře, ale druhý gól nepřidali. Naopak sami počtvrté inkasovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Máme za sebou pátý zápas a říkáme pořád to samé. Mám obrovský respekt ke Zlínu jako mužstvu i klubu. Série proběhla férově. Myslím si, že jsme byli šťastnější a dali jsme v zápasech i nějaký gól navíc. Kdyby postoupilo kterékoliv mužstvo, bylo by to stejné."

Robert Svoboda (Zlín): "Stejně jako v předešlých zápasech série to bylo vyrovnané. V první třetině jsme se dostali do vedení, ve druhé jsme měli hodně gólových šancí, ale domácí zápas paradoxně otočili. Pak jsme se snažili udělat cokoliv, včetně power play, ale Růža (brankář Mladé Boleslavi Martin Růžička) už nic nepustil. Myslím si, že to byl opět dobrý hokej z obou stran. S nasazením a gólovými příležitostmi, myslím si, že se musel líbit. Klobouk dolů před všemi hráči, kteří se zápasů účastnili."

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. R. Zohorna (P. Musil, Kovačevič), 31. Dlapa (P. Kousal), 49. Žejdl (Vondrka, Skalický), 58. D. Šťastný (Kovačevič) - 13. Okál (P. Sedláček, L. Krejčík). Rozhodčí: Hribik, Pešina - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváci: 3924. Konečný stav série: 3:2.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Dlapa, Kurka, Němeček, Kovačevič, Bernad - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Ferenc, Řezníček, M. Zbořil, Žižka, M. Novotný - Dufek, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - L. Krejčík, P. Sedláček, Okál - Š. Kratochvil, Popelka, E. Kulda. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.