Hokejisté Boleslavi opět porazili Pardubice bez inkasovaného gólu

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve druhém čtvrtfinále play off extraligy Pardubice 5:0 a úspěšně zvládli i druhý duel série. Dvěma góly se pod výhru Středočechů podepsal Jakub Kotal, brankář Jan Růžička stejně jako ve čtvrtek udržel čisté konto. Tři góly vstřelili domácí v početních výhodách. Série na čtyři výhry bude pokračovat v pondělí v Pardubicích.

Domácím usnadnila vstup do utkání nedisciplinovanost Dynama. Již po 19 sekundách dostal dva menší tresty Mikuš, Mladá Boleslav ale dlouhou přesilovou hru nevyužila. Následně Středočeši nevyužili ani vyloučení Kosticyna.

Bezbrankový stav se změnil až v 11. minutě, kdy střelu Nakládala od modré čáry zblokoval Zbořil a do brejku se dostal Kotala. I díky tomu, že brankář Klouček se rozhodl nevyjet proti odraženému puku, mohl domácí útočník zkušeně zakončit.

Následně byl ale vyloučen Claireaux a Východočeši se poprvé v utkání předvedli i v útočném pásmu. Po Kosticynově přihrávce i Camara překonal Růžičku, z vyrovnání se ale hosté radovali jen chvilku. Po trenérské výzvě domácích rozhodčí gól odvolali kvůli hře vysokou hokejkou běloruského útočníka na začátku akce.

Ve druhé třetině mohlo Dynamo srovnat v početních výhodách, nevyužilo ale ani 71 sekund dlouhou výhodu pět na tři. Největší šanci Kousala zlikvidoval Růžička. Domácí oslabení ustáli a poté sami v přesilovce udeřili. Zbytečný faul Zohorny potrestal nejlepší střelec Bruslařů v základní části Šťastný.

Ve 43. minutě přidal třetí gól pohotový Cienciala a bylo prakticky jasné, že Pardubice si na neoblíbeném mladoboleslavském ledě připíší další porážku. Naposledy zde dokázaly vyhrát v prosinci 2015.

V pohodě hrající domácí navíc přidali další branky z přesilovek. Nejprve se podruhé mezi střelce zapsal přesně tečující Kotala. Poté střelu od modré, která prošla Kloučkovi mezi betony, posunul za brankovou čáru Claireaux.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina byla vyrovnaná, i když jsme měli malinko navrch my. A byli jsme rádi, že jsme dali krásný gól. Ve druhé třetině už tahaly Pardubice za delší konec, měly hodně přesilovek, ale naše speciální formace to sehrály dobře. Měli jsme tam i štěstí a podržel nás stejně jako včera brankář. Klíčový byl gól na 2:0 v závěru třetiny. Ve třetí nám to tam už napadalo a bylo rozhodnuto. U trenérské výzvy jsme si ani nebyli jistí, jestli ji můžeme na tu situaci použít, ale rozhodčí nám řekl, že ano, tak jsme to zkusili. Ale jistí jsme si nebyli. Poradil nám to trenér brankářů, pochvala míří za ním."

Richard Král (Pardubice): "Začátek byl těžký. Hned v úvodu jsme měli tři oslabení za sebou, ale odehráli jsme je velice dobře, ustáli jsme to. Druhá třetina byla z naší strany asi nejlepší, co jsme tady odehráli, měli jsme víc ze hry. Bohužel jsme nedali přesilovku pět na tři, což byl klíčový moment zápasu. Pak jsme udělali zbytečný faul, inkasovali jsme gól na 2:0 a dostali jsme tím Bolku na koně. Ve třetí třetině nám to tam už napadalo."

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 11. Kotala (A. Zbořil), 40. D. Šťastný (Pláněk), 43. Cienciala (Claireaux), 50. Kotala (Jääskeläinen, Ševc), 53. Claireaux (Cienciala, Bernad). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:8. Využití: 3:0. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Šidlík, Ševc, Pláněk, Moravec, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Pardubice: Klouček - Bučko, J. Mikuš, Nakládal, Vála, Hrádek, J. Kolář, T. Jelínek - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Blümel, Poulíček, Paulovič - - Tybor O. Roman, Horký - A. Kosticyn, Pochobradský, Kusý. Trenér: R. Král.