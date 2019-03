Praha - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v rozhodujícím pátém zápase předkola play off extraligy Zlín 4:1 a postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s Libercem. Ve 3. kole skupiny o udržení Chomutov vyhrál přestřelku na ledě Pardubic 7:4 a udržel naději, že se vyhne baráži. Ve druhém utkání skupiny Karlovy Vary zvítězily v Litvínově 6:3 a udělaly další krok směrem k extraligové jistotě pro příští ročník. Piráti nyní v tabulce ztrácí na druhé Karlovy Vary šest bodů a do konce play out zbývají tři zápasy. Litvínov má extraligu jistou už delší dobu, Pardubice jsou beznadějně poslední.

Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápas:

---------

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. R. Zohorna (P. Musil, Kovačevič), 31. Dlapa (P. Kousal), 49. Žejdl (Vondrka, Skalický), 58. D. Šťastný (Kovačevič) - 13. Okál (P. Sedláček, L. Krejčík). Rozhodčí: Hribik, Pešina - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváci: 3924. Konečný stav série: 3:2.

3. kolo skupiny o umístění v extralize:

--------

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 22. Jánský (M. Hanzl), 33. J. Petružálek (Myšák), 55. Ščotka (M. Hanzl) - 22. Roman Vlach (T. Mikúš, J. Černý), 28. O. Beránek (M. Rohan, Sičák), 35. Gríger, 44. T. Mikúš (Eminger, Šenkeřík), 46. J. Černý (Roman Vlach), 49. Skuhravý (Eminger). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 1375.

HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov 4:7 (1:1, 0:5, 3:1)

Branky a nahrávky: 5. J. Kloz (Poulíček, Perret), 50. J. Kloz (Eklund, Ihnacak), 51. Mandát (J. Kloz, Schaus), 52. Budík z trest. střílení - 1. Jank (Koblasa, Duda), 21. Koblasa (V. Růžička ml., Jank), 23. Chlán (M. Svoboda, Flemming), 25. Flemming, 32. V. Růžička ml. (Duda), 37. Raška I (M. Svoboda, Štich), 59. Duda (V. Růžička ml.). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - V. Hanzlík, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5, navíc Ihnacak (Pardubice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 3115.

Tabulka:

1. Litvínov 55 22 5 1 27 141:158 77 2. Karlovy Vary 55 15 4 6 30 134:164 59 3. Chomutov 55 14 3 5 33 126:184 53 4. Pardubice 55 10 2 5 38 114:201 39