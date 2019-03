Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 21. března 2019 v Třinci. Druhý gól Třince. Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák, který si betonem zasunul puk do branky, dále David Cienciala z Třince a Šimon Stránský z Vítkovic.

Praha - Hokejisté Mladé Boleslavi a Vítkovic se pokusí v neděli a v pondělí zkomplikovat favorizovanému Liberci respektive Třinci cestu do semifinále play off extraligy. Oba týmy prohrály úvodní dva zápasy sérií na kluzištích soupeřů, za kterými navíc i herně zaostávaly. Věří však, že v domácím prostředí budou mnohem nebezpečnější.

"Mezi týmy je obrovský rozdíl, jsme ve všem horší, proto prohráváme a dostali jsme už jedenáct gólů. Zatím si s tím nevíme rady, ale zkusíme se trošku lépe připravit a domácí zápasy odehrát lépe. Jestli toho budeme schopní," přiznal mladoboleslavský kouč Miloslav Hořava po čtvrteční jednoznačné prohře 2:6.

Pokud chce Bruslařský klub uspět, musí zlepšit efektivitu v koncovce a hrát disciplinovaněji. Druhý zápas Středočeši ztratili v oslabení, v nichž třikrát inkasovali.

"Musíme na dva nepovedené zápasy rychle zapomenout, vymazat je z hlavy. Hrajeme dvakrát doma a určitě budeme chtít vyhrát. Musíme ale v první řadě zlepšit hru v předbrankovém prostoru a celkově být důraznější. A vyvarovat se zbytečných faulů," řekl útočník Radim Zohorna.

Liberec může být se vstupem do čtvrtfinále spokojený, hráči však očekávají, že v neděli bude Mladá Boleslav mnohem nebezpečnější. "Dá se předpokládat, že budou trošku aktivnější. Boleslav je těžký soupeř, nehrají špatně. Jen nám se daří dávat góly, což je důležité. Určitě to ještě bude dlouhé," řekl útočník Marek Kvapil, který se na poslední výhře podílel třemi asistencemi.

Podobně to vidí i kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek. "Je super, že vedeme 2:0. Nic ale nekončí, v neděli nás čeká další zápas. Čekám, že na nás doma od první minuty vletí. Bude to zase úplně jiný zápas. Musíme se připravit a zkusit zase vyhrát," řekl.

Stejně jako hráči Mladé Boleslavi si i hokejisté Vítkovic uvědomují, že pokud nechtějí brzy skončit sezonu, musí přidat. "První zápas nebyl z naší strany dobrý, ve druhém už přišlo zlepšení a prvky, na kterých se dá stavět. Věřím, že v domácím prostředí naše hra půjde ještě nahoru," řekl trenér Jakub Petr.

Vítkovičtí v obou zápasech působili mátožněji než soupeř, ale únavu z předkola hráči odmítají. "Nemyslím si, že bychom na tom byli hůře než Třinec, co se týče fyzických soubojů. Víme ale, že doma musíme za každou cenu zabrat. Hraje se na čtyři výhry a jestli to je 0:2, tak není konec," uvedl útočník Jakub Lev.

Třinec v této sezoně s Vítkovicemi vyhrál pět z šesti zápasů. Kouč Václav Varaďa ale zůstává ostražitý. "Je to play off, nic není rozhodnuto. Víme, že to bude ještě tuhý boj. Vítkovice doma vyhecují diváci, dají všechno do toho, aby se vrátily na pátý zápas do Třince. Je jasné, že za stavu 2:0 se nám ale do Ostravy jede lépe," prohlásil Varaďa, kterému chybí zraněný Krajíček. Druhé utkání nedohrál Gernát.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy BK Mladá Boleslav (po základní části 8.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátky: neděle 17:00 (ČT Sport), pondělí 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:5, 2:6. Nejproduktivnější hráči v sérii: Oldrich Kotvan 2 zápasy/2 body (0 branek + 2 asistence) - Petr Jelínek 2/3 (3+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Lukáš Žejdl 6/5 (4+1) - Petr Jelínek 2/3 (3+0). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Vondrka 52/41 (17+24) - Marek Kvapil 47/57 (25+32). Statistiky brankářů v sérii: Jan Růžička průměr 7,19 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 79,17 procenta, Gašper Krošelj 1,62 a 92,86 - Roman Will 1,50 a 93,18. Statistiky brankářů v play off: Jan Růžička 2,45 a 91,16, Gašper Krošelj 1,62 a 92,86 - Roman Will 1,50 a 93,18. Statistiky brankářů v základní části: Gašper Krošelj 2,05, 92,02 a pětkrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,20 a 91,74 - Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43. Zajímavosti: - Liberec ve své 17. extraligové sezoně a při 13. účasti v play off útočí na osmou účast v semifinále. Mezi nejlepšími čtyřmi se Bílí Tygři představili v letech 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2016 a 2017. - Bílí Tygři vyhráli ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a sedmkrát z posledních osmi zápasů. - Bruslařský klub v součtu s koncem základní části prohrál čtyři z minulých šesti utkání. - Liberec v závěru dlouhodobé části venku třikrát za sebou nebodoval. - Útočník Michal Birner z Liberce může sehrát 100. zápas v extralize a Kanaďan Tyler Redenbach by mohl nastoupit v pondělí k 200. duelu v české nejvyšší soutěži. - Útočník David Šťastný z Mladé Boleslavi dnes slaví 26. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (7.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátky: neděle 15:00 (O2 TV Sport), pondělí 17:00 (ČT Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:3, 0:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Radoslav Tybor 2/2 (2+0) - Martin Růžička 2/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Radoslav Tybor 6/5 (4+1) - Martin Růžička 2/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Ondřej Roman 50/40 (14+26) - Martin Růžička 42/44 (19+25). Statistiky brankářů v sérii: Patrik Bartošák 3,04 a 92,41 - Šimon Hrubec 1,00, 95,12 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Patrik Bartošák 2,18 a 94,32 - Šimon Hrubec 1,00, 95,12 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Patrik Bartošák 2,17, 93,53 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,85 a 91,81 - Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Třinec útočí ve své 24. sezoně a při 22. účasti v play off na devátou účast v semifinále. Úřadující vicemistr byl mezi nejlepšími čtyřmi v letech 1998, 1999, 2003, 2011, 2013 až 2015 a loni. - Třinec vyhrál v moravskoslezském derby třikrát za sebou a šestkrát z posledních sedmi duelů. - Vítkovice na konci základní části vyhrály doma pětkrát za sebou a byly před vlastním publikem druhým nejlepším týmem soutěže. Získaly 60 bodů z 26 zápasů; lepší byl pouze Liberec, který doma nasbíral ještě o tři body více. - Oceláři vyhráli osm z posledních devíti zápasů a venku vyhráli šest z minulých sedmi duelů.