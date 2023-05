Hokejista Tomášek odchází ze Sparty do Švédska

Praha - Hokejový útočník David Tomášek opouští pražskou Spartu a bude hrát švédskou ligu za Färjestad. Na severu Evropy podepsal sedmadvacetiletý český reprezentant roční smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých oficiálních webech.

"Beru zahraniční angažmá jako další velkou výzvu ve své kariéře. Se Spartou se loučím jenom v dobrém, klukům budu dál moc fandit a věřím, že se zase vrátím," uvedl Tomášek.

Odchovanec Sparty se do mateřského klubu vrátil v říjnu 2019. Před dvěma lety odešel do KHL, v Chabarovsku ale neodehrál celou sezonu a před play off opět posílil Pražany. Loni podepsal se Spartou tříletou smlouvu, jejíž součástí byla výstupní klauzule, kterou se nyní rozhodl využít.

"Nechtěli jsme Davidovi bránit v tom, aby dál rozvíjel svou skvěle rozjetou kariéru. Využil klauzuli ve smlouvě a my mu samozřejmě přejeme hodně štěstí. Je to pro něj další krok. Doufáme, že se naše cesty jednou znovu protnou," uvedl člen představenstva Sparty Tomáš Divíšek.

Účastník letošního mistrovství světa v posledním extraligovém ročníku nasbíral ve 47 zápasech základní části 37 bodů za 15 gólů a 22 asistencí. Ambiciózní Pražané vypadli již ve čtvrtfinále s Třincem, Tomášek v šesti utkáních jednou skóroval a na jednu branku nahrál.