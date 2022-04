Hokejista Pastrňák vypadl kvůli zranění ze sestavy Bostonu

Boston - Hokejista Bostonu David Pastrňák vynechá v NHL minimálně dnešní zápas s Detroitem kvůli neupřesněnému zranění. To utrpěl v pondělním duelu s Columbusem, které po střetu s obráncem Vladislavem Gavrikovem nedohrál. Podle trenéra Bruce Cassidyho můžou jeho potíže souviset se starším problémem, který ho trápí už delší dobu.

"Může být, že to ještě nebylo zcela v pořádku, takže jestli to bude ten případ, bude potřebovat nějaký čas, aby se to spravilo. Nemyslím si, že to je dlouhodobé zranění, takže ho budeme sledovat den po dni, ale kdo ví?" řekl Cassidy neurčitě ke stavu nejlepšího střelce týmu.

Pětadvacetiletý Pastrňák nastřílel v 69 zápasech této sezony 38 gólů. S bilancí 71 bodů se v Bruins dělí s Bradem Marchandem o vedení v kanadském bodování. Celkem za Boston, který ho draftoval v roce 2014, odehrál v NHL 507 zápasů a nasbíral 498 bodů za 238 gólů a 260 asistencí.