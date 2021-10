Hokejista Palát: Být mezi vyvolenou trojicí pro OH je pro mě obrovská pocta

Praha - Hokejista Ondřej Palát z Tampy Bay vnímá jako velkou poctu svoji pozici mezi třemi českými hráči, kteří už mají jistotu nominace na olympijské hry v příštím roce v Pekingu. Je rád, že NHL umožní hráčům opět se turnaje pod pěti kruhy zúčastnit, v současnosti se ale více soustředí na účinkování Lightning na scéně nejlepší hokejové ligy světa, do níž vstoupil floridský celek jako obhájce Stanley Cupu z posledních dvou sezon.

Vedení Českého hokeje zveřejnilo jména tří vyvolených před týdnem. Vedle třicetiletého Paláta, jenž si zahrál už na OH v Soči 2014, mají jistotu další ofenzivní hvězdy David Pastrňák z Bostonu a Jakub Voráček z Columbusu. "Je to pro mě strašná pocta být tam s Pastou a Vorym, opravdu. Je to něco, o čem člověk snil jako malé dítě, aby si zahrál na olympijských hrách. Hrozně moc se těším," řekl dnes v on-line rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Do února ještě zbývá hodně času, ale frýdecko-místecký rodák přiznal, že vnímá, jak se olympiáda blíží. "Samozřejmě myslím na sezonu v NHL, ale lhal bych, kdybych řekl, že olympiádu v hlavě vůbec nemám. Muselo by se stát něco hodně špatného, aby to nedopadlo, takže doufám, že vše proběhne podle plánů, NHL pustí hráče a popereme se o nějaký úspěch. Bude to hrozně těžký a náročný turnaj, ale my tam necháme všechno," ujistil Palát.

Ze silného týmu Lightning s řadou hvězd první velikosti zcela určitě nebude sám, kdo by se měl do Pekingu vydat. "Bavili jsme se s klukama, že kdyby všechno dobře dopadlo, tak pojede snad půlka týmu. Napočítali jsme nějakých osm až deset hráčů, nevím, zda má nějaký jiný tým v lize více takových, co přichází v úvahu," přemítal Palát.

Z českého pohledu připadají z kabiny v úvahu ještě obránci Jan Rutta a trochu překvapivě s ohledem na všechny okolnosti i Andrej Šustr, jenž po dvou letech strávených v čínském Kunlunu v KHL podepsal na konci července s vedením klubu roční dvoucestnou smlouvu, před pár dny se ocitl na seznamu volných hráčů, pak zamířil na farmu, ale už je zase zpět v prvním týmu.

"Máme radost, protože to byla docela story... Andy odešel, letos se zase s naším generálním manažerem dohodl na smlouvě, přišel na kemp a vypadal neskutečně. V očích všech se zlepšil a všechny na kempu překvapil. Hned se nám zranil Zach Bogosian a Andy ihned dostal šanci. Je to skvělé, protože nešel za penězma. Podobné peníze si mohl vydělat i v Evropě, ale chtěl hrát NHL, má můj velký respekt. Jsem i za něho strašně rád, že je tady, hrozně jsem mu fandil," ocenil Palát.

Lightning prožili poměrně divoký vstup do sezony. Nejprve doma podlehli Pittsburghu vysoko 2:6, následně vyhráli i přes tříbrankové manko na ledě Detroitu 7:6 v prodloužení. A Palát se na tom výrazně podílel, dvakrát skóroval a právě on také v nastavení rozhodl vítězným gólem.

"Ten zápas jsme si užili, byl to jeden z duelů, z nichž asi nemají trenéři radost, byly tam chyby v obraně, ale ukázali jsme charakter a vrátili se do zápasu, přestože jsme prohrávali o tři góly. Já si myslím, že jsme určitě hráli lépe než ten první zápas, který určitě nebyl ideální. Pittsburgh nás přehrál, po celý zápas lépe bruslili a nebylo to z naší strany ono," porovnával Palát.

"Včera jsme dostali pár gólů po našich chybách, některé po odrazech, ale pořád tam jsou chyby a musíme se zlepšit. Ten obrat by nás však mohl trochu probrat a nabudit. První zápas nám nešly nohy, možná i z toho, jak jsme tam stáli a koukali, než nám vyvěsí transparent za triumf ve Stanley Cupu. Věřím, že nás obrat nakopne a bude to teď jen čím dál lepší," doplnil Palát.

Sám si v první útočné formaci užívá přítomnost Nikity Kučerova, jenž kvůli potížím s kyčlí nezasáhl vůbec do základní části minulé sezony, ale pak zářil v play off. "Vážně si to užívám. Myslím, že naše lajna hrála včera dobře, a měli jsme i spoustu šancí. Určitě je dobře, že máme Nikitu zpátky v týmu. Hraje se nám spolu skvěle," pochvaloval si Palát.

Sám byl přitom - i s ohledem na poslední rok z pětileté smlouvy - adeptem na stěhování do Seattlu, nováčka NHL. "Rozhodovalo se mezi pár hráči, trošku jsem s tím i počítal, že by si mě mohli vzít, ale jsem rád, že jsem dál tady v Tampě. Co bude dál, to zatím nijak neřeším. Máme tady superhvězdy a je jasné, že to stojí na nich. Já se ale snažím myslet na to, co je teď, a pomáhat co nejvíce týmu, neřešit, co může být," prohlásil Palát.

Podle jeho názoru je hodně znát, jaký respekt si tým vydobyl triumfy v předchozích dvou sezonách. "Už po těch dvou zápasech mohu říct, že je to hodně znát. Když hrajete proti týmu, který dvakrát po sobě vyhrál, ten tým to nasazení bude vždycky mít a bude vás chtít porazit, hrát na 120 procent. Je jasné, že každý soupeř na nás bude nabuzený a připravený," uvedl Palát.

Hráči Tampy ale nehodlají vyklidit jen tak scénu. "Je to takové naše motto, že musíme zůstat hladoví po úspěchu. Ale já zůstávám nohama na zemi. Bylo to vidět už ten první zápas, jak těžké to bude. Třetí Stanley Cup by byl krásný, ale hlavní je dostat se do play off, pak už je to jiná liga. Musíme být hlavně semknutí, bojovat, a když si všechno sedne, tak se nebojím, že bychom neudělali nějaký dobrý výsledek," podotkl Palát.

Velkým rozdílem oproti koronavirem ovlivněným obdobím je vyhlídka kompletní sezony a uvolnění řady opatření. "Myslím, že jsme všichni rádi, že jedete na trip, můžete se jít ven projít a zajít do restaurace. Navíc jsou plné stadiony, všichni si to užíváme," uvedl Palát.

Něco odlišného ale přece jen zůstalo. "Musíme se dvakrát týdně testovat, ale jinak nic. Roušky jsou nutné podle jednotlivých států, jak to mají nastavené. Třeba na Floridě je nepotřebujeme vůbec. Týmový doktor nám vždy řekne, co nás kde čeká a na co se máme připravit. Moc velká diskuze mezi hráči v ohledu očkování nebyla. NHL je naším zaměstnavatelem, který nastaví podmínky, a my to musíme respektovat, s tím nebylo možné něco extra vymýšlet," řekl Palát.