Hokejista Krenželok odehrál tisící zápas v extralize

Ostrava - Vítkovický hokejista Lukáš Krenželok se zařadil do klubu hráčů, kteří mají v extralize odehráno tisíc a více zápasů. Osmatřicetiletý vítkovický odchovanec je dokázal posbírat ve službách pouhých tří klubů - vedle Vítkovice ještě ve Slavii a Liberci.

Právě proti Liberci dnes jubilejní duel odehrál. "Vyšlo to zajímavě, bylo to zvláštní. Jejich kustod mi během zápasu říkal: 'Oslavuj, ale prací.' Nějaké narážky byly. Ale soustředil jsem se na zápas a jsem rád, že bereme dva body," řekl novinářům útočník po utkání, které v čase 60:21 rozhodl jediným gólem jeho vítkovický spoluhráč Petr Fridrich.

O významném milníku neměl hráč, který debutoval v extralize v sezoně 2001/02, ponětí. "Já to nesleduju, na tyhle statistiky vůbec nejsem. Říkali mi to, ale já jsem o tom vůbec nevěděl. Uteklo to hrozně... Nedávno jsem začínal, a už je to nějakých dvacet let. Letí to. Ani vám nedojde, že už máte tolik roků," hloubal Krenželok.

Jeho největším dosavadním úspěchem je extraligový titul s Libercem v roce 2016. "S Vítkovicemi jsem byl dvakrát vicemistr, bylo to o kousek. Pak přišel titul s Libercem a já to po těch letech vidím, že to je strašně obtížně ligu vyhrát. Dlouho se čeká a jsem rád, že se mi to povedlo," řekl Krenželok.

Přestože někteří z jeho spoluhráčů z týmů jsou takřka o generaci mladší, cítí se pořád jako zamlada. "Přijde mi to, že jsem s mladýma na stejné vlně a úrovni, akorát trošku starší. Jsem rád, že hraju ligu, kdysi mě nenapadlo, že budu hrát hokej," dodal Krenželok, který ve své dosavadní kariéře nastřílel v lize 180 branek.

Dárkem k jubileu mu bylo upocené vítězství nad Libercem. "Dva body bereme, chtěli jsme podat bojovný výkon a urvat to, to se podařilo. Nesmíme dostávat dost gólů, když se nám nedaří a to se povedlo. I Liberec měl nějaké šance, ale Aleš Stezka to zavřel," řekl Krenželok.

Přehled hokejistů s nejvíce starty v domácí nejvyšší soutěži:

1. Petr Kadlec (Slavia, Plzeň) 1250 zápasů, 2. Viktor Hübl (Litvínov, Slavia, České Budějovice) 1234, 3. František Ptáček (Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Brno) 1210, 4. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) 1163, 5. Petr Leška (Plzeň, Sparta, Zlín) a Ondřej Veselý (Vsetín, České Budějovice, Brno, Zlín) oba 1156, 7. Tomáš Žižka (Zlín, Slavia, Brno) 1151, 8. Jan Peterek (Vítkovice, Trenčín, Havířov, Třinec) 1139, 9. Jiří Burger (Kladno, Vsetín, Vítkovice) 1130, 10. David Nosek (Třinec, Havířov, Zlín, Karlovy Vary) 1086, 11. Michal Trávníček (Zlín, Litvínov) 1063, 12. Lukáš Galvas (Vítkovice, Zlín, Karlovy Vary, Třinec) 1059, 13. Jan Výtisk (Sparta, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec, Liberec, Vítkovice) 1057, 14. Marek Melenovský (Jihlava, Havířov, Vítkovice, Znojmo, Třinec, Karlovy Vary, Zlín) 1043, 15. Jiří Hanzlík (Liberec, Karlovy Vary, Plzeň) 1036, 16. Josef Řezníček (Plzeň, Jihlava, Olomouc, Sparta Praha, Karlovy Vary) 1035, 17. Radim Tesařík (Vsetín, Vítkovice, Třinec, Znojmo, Zlín) 1022, 18. Pavel Kolařík (Poprad, Kladno, Slavia) 1012, 19. Marek Tomica (Slavia, Chomutov) a Václav Skuhravý (Karlovy Vary, Litvínov, Kladno) oba 1001, 21. Lukáš Krenželok (Vítkovice, Slavia, Liberec) 1000.