Hokejista Krejčí: Je hodně příjemné být zase v nároďáku, strašně jsem se těšil

Praha - Již tři a půl roku uběhlo od neúspěšného čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku proti USA (2:3), v němž naposledy oblékl reprezentační dres hokejový útočník David Krejčí. Čekání na další start ukončí nedávná hvězda Bostonu ve čtvrtek na turnaj Channel One Cup. Po dohodě s trenérem Filipem Pešánem má Krejčí nastoupit do čtvrtečního domácího duelu s Finy. Tahoun extraligové Olomouce se na sraz moc těšil. Myšlenkami na olympiádu se zatím příliš nezabývá, ačkoliv nominaci má jako jeden z mála prakticky jistou.

"Je hodně příjemné být zase v nároďáku a mít možnost vzít si na sebe reprezentační dres. Zároveň je to trochu jiné než ta minulá příležitost (v Dánsku), ale strašně jsem se těšil. Je tu navíc docela dost kluků, které znám, takže to bylo příjemné přivítání," řekl Krejčí v dnešním on-line rozhovoru s novináři. "Jsou tu samozřejmě i kluci, které neznám, možná bude trvat pár dní, než si dám ta jména a obličeje dohromady, ale tak to bývá. Tým se pak stmeluje nejvíc v zápase," dodal.

Bude i přes své zkušenosti nervózní? "Uvidíme. Samozřejmě nervozitka by tam byla, kdyby byl plný stadion, ale bohužel doba je taková, jaká je. Na zápas se těším a doufám, že si ho po všech stránkách užijeme já i fanoušci v hale i v televizi," podotkl pětatřicetiletý centr

Zápas proti Finům pro něho bude možností otestovat sám sebe na mezinárodní scéně. O nominaci však mají bojovat jiní. "Samozřejmě tyhle turnaje jsou hlavně o tom, aby se ukázali různí kluci, kteří připadají v úvahu pro mistrovství světa a tento rok i pro olympiádu. Je asi logické, že jsou pozvaní hráči, kteří by připadali v úvahu, pokud by NHL řekla, že své hráče na olympiádu nepustí," řekl Krejčí.

Myšlenkami na turnaj pod pěti kruhy se zatím nezaobírá. "Moc se na to nesoustředím. Teď mám před sebou čtvrteční zápas a pak se budu soustředit zase na své působení v Olomouci. Když budu koukat moc dopředu, přehlédnu ty důležité malé věci. Samozřejmě, že když ta olympiáda vyjde, tak budu spokojený," uvedl vítěz Stanley Cupu z roku 2011.

Je rád, že nemusí hrát celý turnaj, zejména kvůli cestování za dalšími dvěma zápasy. "Už je to déle, co jsme se bavili (se zástupci reprezentace) o různých variantách. Ale s tím, jak to vypadá s covidem, je to problematické. Mám tu i svou americkou rodinu, jsem každý den s nimi. Těším se, že si zahraju ve čtvrtek, ale vyhovuje mi, že nemusím do Ruska. Kdyby náhodou tam měl člověk pozitivní test a musel tam zůstat nějaké dva týdny, to by bylo moc těžké," konstatoval Krejčí.

Z klubu je zvyklý na velké vytížení a lze předpokládat, že výraznou roli bude mít také v reprezentaci. "V Olomouci to dávám docela v pohodě. Mám rád, když mi trenér dává důvěru a hraju dost. I když jsou i nějaké těžší zápasy, záleží, proti komu zrovna hrajeme. Každý hráč však chce být hodně na ledě a já jsem rád za každou minutu. V Olomouci máme navíc výbornou partu a já jsem tam spokojený," pochvaloval si Krejčí.

Věří, že se v nejbližší době zvednou i výkony Hanáků. "Před první reprezentační pauzou jsme hráli super a byli hodně blízko první čtyřce. Po pauze nám to tak úplně nevyšlo, ale doufám, že si odpočineme a zase se chytneme. Snad nás i ten poslední zápas na Spartě nakopne k lepším výkonům a budeme se trošičku přibližovat tam, kde jsme byli," připomněl Krejčí výhru 4:3 po nájezdech na ledě favorita.

Shodou okolností mu kouč Pešán přiřadil do útočné formace dva sparťany - Michala Řepíka a Vladimíra Sobotku, kteří rovněž hrávali v NHL. "Ale o tom nedělním utkání jsme se nijak moc nebavili. Spíše jsme s klukama probrali, co a jak rodina a podobné věci, protože jsme se dlouho neviděli. Že bychom se nějak popichovali, to ne. Bavíme se hlavně o tom, jak budeme hrát, protože oni hrají v klubu jiný systém než my v Olomouci, nároďák má také svůj systém. Čeká nás ještě několik tréninků, tak snad nám to pomůže a ukážeme, co umíme," prohlásil Krejčí.