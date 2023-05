Hokejista Jelínek zamířil po odchodu z Liberce do Plzně

Plzeň - Hokejový útočník Petr Jelínek se po konci angažmá v Liberci stal posilou Plzně. Osmatřicetiletý odchovanec pražské Slavie podepsal na západě Čech dvouletou smlouvu. Jelínek, který vedl Bílé Tygry v posledních pěti sezonách s krátkou pauzou jako kapitán, si vyzkouší třetí extraligové angažmá. Se Slavií a Libercem získal celkem sedm medailí a v roce 2016 slavil na severu Čech mistrovský titul.

"Moc jsem o Petra Jelínka stál. Je to velice zkušený hráč, který dlouho dělal v Liberci kapitána. S Tygry se pohyboval vždycky kolem semifinále, či dokonce finále, a tyto zkušenosti chceme přenést na náš tým. Aby se pak neopakovaly zápasy jako pátý v letošním předkole, kdy jsme ztratili tříbrankové vedení. Borci jako je Petr v takových situacích umí chodit a zvládnou je. Dokážou uklidnit kabinu a vedou ostatní na základě svého příkladu," řekl klubovému webu generální manažer a jednatel Plzně Martin Straka.

Jelínek po skončení smlouvy opustil Liberec po devíti letech. Po čtyřech sezonách s kapitánským "céčkem" jej předal útočníkovi Michalu Bulířovi, po jehož zranění jej ale převzal zpět a zůstalo mu až do konce ročníku. V něm si Jelínek ve 49 zápasech připsal 13 bodů za čtyři branky a devět asistencí. V 10 duelech play off nasbíral pět bodů za čtyři trefy a jednu asistencí.

"Petr je komplexním hokejistou. Je to hráč do oslabení i přesilovek, výborně si to odehraje před bránou, umí hrát do těla a je to jeden z nejlepších hráčů vůbec na vhazování. Jak jsem již říkal, tady jsme měli problémy, a proto na Petra, ale i na Kubu Lva spoléháme, že se díky nim zlepšíme," uvedl Straka.

"A co je pochopitelně pro naši organizaci obrovsky důležité: Petr je skvělý do kabiny. Má v sobě zažité věci, které chceme, aby od něj mladí kluci odkoukali. Zblokuje hrozně moc střel, hraje do těla a celkově prostě na ledě pracuje poctivě. Má zkušenosti, díky nim počítáme s tím, že nám pomůže s výchovou mladých kluků. Je to skvělý chlap s vynikajícím charakterem. Pro nás nesmírně důležitý podpis," doplnil Straka.

Jelínek v extralize sehrál 922 utkání a zaznamenal 366 bodů za 164 tref a 202 asistencí. Před titulem s Libercem získal se Slavii stříbro (2009) a dva bronzy (2010 a 2013) a s Bílými Tygry se stal ještě třikrát vicemistrem (2017, 2019 a 2021).

"Plzeň byla jedním z prvních týmů, se kterými jsem jednal. Dlouhodobě se v organizaci odvádí výborná práce a hraje se kvalitní hokej. Je to pro mě nová výzva," podotkl Jelínek.

Jeho otec Tomáš dres Plzně také oblékal. Bývalý reprezentant přišel v sezoně 1995/96 a působil tam i další dva ročníky. "Táta, který tu odehrál skvělé roky, mě za moji volbu také pochválil," dodal Jelínek.