Hokejista Bednář se bude na novou sezonu připravovat se Slavií

Praha - Hokejový útočník Jaroslav Bednář se přiblížil návratu do Slavie, za niž hrál naposledy před pěti lety. Třiačtyřicetiletý pražský rodák se bude s prvoligovým týmem připravovat na příští sezonu, dál bude vše záviset na rozhodnutí klubu i samotného hráče.

O možném spojení obou stran se spekulovalo delší dobu. "Dohodli jsme se, že se s námi Jarda Bednář připraví na příští sezonu. Dále bude záležet na rozhodnutí jeho samotného, sportovního manažera Jiřího Vebera a hlavního trenéra Martina Štrby," uvedl pro server hokej.cz tiskový mluvčí klubu Jakub Mezlík.

Bednář vyhrál v roce 2008 právě se Slavií svůj dosud jediný domácí titul, v sezoně 2014/15 byl ale také u sestupu z nejvyšší soutěže. Klub od té doby působí v první lize. Bednář pak stihl ještě tři sezony mezi elitou v dresu Hradce Králové, předloni v dubnu pak vicemistr světa z roku 2006 aktivní kariéru uzavřel.

Následně zastával ve východočeském klubu post sportovního manažera. Po skončení posledního zápasu základní části minulé sezony ale klub oznámil jeho odchod s tím, že Bednář rezignoval z rodinných a osobních důvodů. Aktivním hráčem zůstal díky výpomoci druholigovému Vrchlabí.

V minulé sezoně zářil, když pomohl Vrchlabí k postupu do první ligy v průměru více než dvěma body za zápas. Sám již dříve přiznal, že ho to nakoplo a má velkou chuť pokračovat. Nyní touží zjistit, zda bude mít i na první ligu. "Rozhodne se až na ledě. Tam se ukáže, co bych mohl nebo nemohl zvládnout. Rozhodně se nepohrnu někam, kde na to nebudu mít," ujistil Bednář.