Hokej jsem nezapomněl, pochvaloval si Zadina

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejového poháru Generali Česká Cup: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 24. srpna 2020 v Hradci Králové. Filip Zadina z Třince oslavuje gól. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Vydařenou premiéru v dresu Třince dnes zažil útočník Filip Zadina, který bude Ocelářům vypomáhat v úvodu sezony s ohledem na pozdější start NHL. Talent Detroitu skóroval hned při svém prvním střídání a poté se prosadil ještě jednou. Zápas v Hradci Králové ale kvůli menším zdravotním problémům nedohrál, odstoupil ze hry po druhé třetině. Třinec zvítězil na ledě Mountfieldu 7:1.

"Jsem hlavně rád za výhru, do dalšího zápasu půjdeme s mnohem větší lehkostí, než kdyby to bylo 1:1. Máme náskok, i když to taky ve výsledku nic neznamená, dál chceme hrát pořádný hokej, jaký jsme předvedli v Hradci, vyhrát i doma a postoupit dál," řekl Zadina novinářům.

Dvacetiletý útočník hrál zápas naposledy na začátku února, v Hradci Králové se ale gólově prosadil hned ve druhé minutě. "Hrál jsem po šesti nebo sedmi měsících, takže jsme byl rád, že to tam hned v prvním střídání spadlo. Že jsem pomohl týmu a nakoplo nás to. I sám sobě jsme si řekl, že jsem to asi nezapomněl," řekl Zadina s úsměvem.

Zápas v Hradce Králové pro něj byl speciální i proto, že zde v sezoně 2015/16 debutoval v extralize. V dresu Pardubic jako šestnáctiletý. "Už je to pár let. Teď jsem rychlejší a silnější, takže se hraje trochu lehčeji. Oproti Americe je tady i na vše trochu více času, kluziště je širší. Hlavně dnes tady byli dva velcí obránci a my se museli snažit bruslit kolem nich," řekl.

Ze zápasu nakonec odstoupil po druhé třetině. "Cítil jsme něco z tréninku, ve spodní části těla. Chtěl bych hrát ve středu, tak jsme se s trenérem Varaďou dohodli, že bude lepší, když si odpočinu a budu připravený na odvetu," vysvětlil Zadina. Původně měl přitom nastoupit až v extralize. "Viděl jsem ale, že (další hráči ze zámoří) Kaše nebo Lauko už hráli, tak jsem si říkal, že některé věci dořešíme později. Pojistku jsem měl, tak jsem do toho skočil. Navíc jsem viděl, jak se klukům daří, tak jsem chtěl být taky v zápase," řekl.

Třinec i v přípravě na novou sezonu dokazuje své kvality. "Tým má sílu, dobré jádro, výborné starší kluky, kteří makají a nám mladším pomáhají. Trenéři, brankáři, obránci, útočníci..., všechno šlape, tenhle tým nemá chybu. Jen je potřeba být skromní, pořád pracovat, ať všechno dál funguje a přeneseme to do sezony," uvedl Zadina, vedle nějž nastoupila další třinecká posila ze zámoří Lukáš Jašek.