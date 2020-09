Hoftycha potěšilo, že Liberec překonal silný vítr i těžkou pasáž

Vilnius - Trenér fotbalistů Liberce Pavel Hoftych měl po vítězství 5:1 na hřišti Riteriaie Vilnius radost, že jeho svěřenci v utkání druhého předkola Evropské ligy zvládli překonat nejen silný vítr, ale i náročnou pasáž, kdy se domácí dotáhli na rozdíl jednoho gólu a severočeského favorita po změně stran hodně potrápili.

"Zápas hodně ovlivnil vítr. My jsme měli výhodu v prvním poločase, kdy jsme hráli po větru. Bylo to složité hlavně pro brankáře, těžko odkopávali balon, který se vracel zpátky. Proto nám třeba i vycházel ten aktivní presink, druhý poločas to bylo v obráceném gardu," řekl Hoftych v nahrávce pro média.

Proti poslednímu týmu litevské ligy v úvodní půli skórovali Kamso Mara z penalty a Jakub Hromada, další regulérní branka Jhona Mosquery nebyla uznána, protože rozhodčí nepostřehli, že se míč od břevna odrazil za brankovou čáru a ven. Riteriai na umělé trávě snížil po hodině hry díky povedené střele Ángela Lezamy.

"Soupeř, který se v prvním poločase prakticky do ničeho nedostal, byl aktivnější, využil toho větru a dostal nás do odražených a vypadlých míčů. Trošku jsme čekali, že můžou být domácí daleko nepříjemnější i v míčích za obranu. Tam jsme nechali jejich hráče vystřelit, krásně to tam vymetl a uklidil," uvedl Hoftych.

"V tu chvíli mužstvo trochu znervóznělo, nevycházelo nám tolik napadání, ale dokázali jsme tuhle fázi překonat, dali třetí branku, uklidnili se a dohráli to velmi slušně," doplnil třiapadesátiletý kouč.

Pochválil i střídajícího útočníka Michaela Rabušice, jenž vstřelil v 84. minutě klíčový třetí gól a poté ještě zařídil Liberci pokutový kop. Ten proměnil Júsuf Hilál. Vydařený závěr hostů podtrhl pátou trefou v nastaveném čase náhradník Jan Matoušek.

"Ramba jsme tam dali i kvůli soubojům, které má rád, a tohle byl hodně soubojový zápas. Ta varianta se povedla. Přinesl nejenom třetí krásnou branku po centru Peška, ale zároveň na něj byla penalta, takže vlastně se zápas zklidnil a Rambo si zapsal krásné vstupy," konstatoval Hoftych.

"Fotbal je nevyzpytatelný. Tady byl nepříjemný vítr. Viděli jsme druhý poločas, že domácí dokážou být velmi houževnatý tým. Byť to skóre teď vypadá jednoznačně, tak jsme hlavně rádi, že jsme zápas vyhráli," dodal trenér Slovanu.